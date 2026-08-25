«Хабибни ҳурмат қиламан, лекин Умарни эмас»: Мераб Двалишвилидан шов-шувли интервью!
UFCнинг енгил вазн тоифасидаги грузиялик жангчиси Мераб Двалишвили доғистонлик яккакураш усталари билан муносабатлари ҳамда келиб чиққан келишмовчиликлар борасида очиқ ва кескин баёнот берди.
Ариэль Хельвани билан суҳбатда грузиялик спортчи марҳум мураббий Абдулманап Нурмагомедов, собиқ UFC чемпиони Хабиб Нурмагомедов ва енгил вазн етакчиси Ислам Махачевни юксак ҳурмат қилишини, бироқ бутун Доғистондан фақат икки кишини қабул қилолмаслигини маълум қилди.
«Нурмагомедовлар оиласига ҳурматим чексиз»
Мераб Доғистон спорти ва унинг етакчи вакилларига ҳурмати доимо юқори эканини алоҳида таъкидлади:
«Мен Умарнинг оиласини, Нурмагомедовлар сулоласини жуда ҳурмат қиламан. Абдулманап Нурмагомедов... У киши билан тушган суратларим бор, уларни кўп марта эълон қилганман. Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев... Мен бу бутун жамоани жуда ҳурмат қиламан. Кўп йиллардан бери доғистонлик кўплаб дўстларим бор ва барча доғистонликларни, айниқса жангчиларни юқори баҳолайман», — деди Мераб.
«Айёр менежер ва эркаланган жангчи»: Қарама-қаршилик илдизи
Двалишвилининг таъкидлашича, унинг нафратига фақатгина Умар Нурмагомедов ва унинг менежери Ризван Магомедов сабабчи бўлган:
Ижтимоий тармоқлардаги ҳужумлар: Мерабнинг сўзларига кўра, Ризван Магомедов Умарга «X» (собиқ Twitter) тармоғида ҳақоратли постлар ёзиш ва босим ўтказишда ёрдам берган;
Ватанга нисбатан ҳурматсизлик: «Улар ҳатто менинг мамлакатимни ҳам ҳақоратли контекстда тилга олишди. Бу Ризван Грузияда бўлган, у ерда уни жуда илиқ кутиб олишган. Шунга қарамай, у менга ва ватанимга нисбатан ҳурматсизлик қилди. У жуда айёр йигит»;
Шахсий хафагарчилик: «Агар кимдир ёқмаса, мен буни яширмайман ва ҳар доим ҳақиқатни гапираман. Менимча, Умарни ҳаддан ташқари эркалатиб юборишган. У менга нисбатан ҳурматсизлик қилди ва бу менга оғриқ беради».
Октагон юлдузлари ўртасидаги бундай очиқ ва кескин муносабатлар UFC мухлислари орасида уларнинг эҳтимолий бўлажак тўқнашувига бўлган қизиқишни янада ошириб юбормоқда.
…