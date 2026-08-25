«Хабибни ҳурмат қиламан, лекин Умарни эмас»: Мераб Двалишвилидан шов-шувли интервью!

·4·Ўзбекистон
«Хабибни ҳурмат қиламан, лекин Умарни эмас»: Мераб Двалишвилидан шов-шувли интервью!

UFCнинг енгил вазн тоифасидаги грузиялик жангчиси Мераб Двалишвили доғистонлик яккакураш усталари билан муносабатлари ҳамда келиб чиққан келишмовчиликлар борасида очиқ ва кескин баёнот берди.

Ариэль Хельвани билан суҳбатда грузиялик спортчи марҳум мураббий Абдулманап Нурмагомедов, собиқ UFC чемпиони Хабиб Нурмагомедов ва енгил вазн етакчиси Ислам Махачевни юксак ҳурмат қилишини, бироқ бутун Доғистондан фақат икки кишини қабул қилолмаслигини маълум қилди.

«Нурмагомедовлар оиласига ҳурматим чексиз»

Мераб Доғистон спорти ва унинг етакчи вакилларига ҳурмати доимо юқори эканини алоҳида таъкидлади:

«Мен Умарнинг оиласини, Нурмагомедовлар сулоласини жуда ҳурмат қиламан. Абдулманап Нурмагомедов... У киши билан тушган суратларим бор, уларни кўп марта эълон қилганман. Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев... Мен бу бутун жамоани жуда ҳурмат қиламан. Кўп йиллардан бери доғистонлик кўплаб дўстларим бор ва барча доғистонликларни, айниқса жангчиларни юқори баҳолайман», — деди Мераб.

«Айёр менежер ва эркаланган жангчи»: Қарама-қаршилик илдизи

Двалишвилининг таъкидлашича, унинг нафратига фақатгина Умар Нурмагомедов ва унинг менежери Ризван Магомедов сабабчи бўлган:

  • Ижтимоий тармоқлардаги ҳужумлар: Мерабнинг сўзларига кўра, Ризван Магомедов Умарга «X» (собиқ Twitter) тармоғида ҳақоратли постлар ёзиш ва босим ўтказишда ёрдам берган;

  • Ватанга нисбатан ҳурматсизлик: «Улар ҳатто менинг мамлакатимни ҳам ҳақоратли контекстда тилга олишди. Бу Ризван Грузияда бўлган, у ерда уни жуда илиқ кутиб олишган. Шунга қарамай, у менга ва ватанимга нисбатан ҳурматсизлик қилди. У жуда айёр йигит»;

  • Шахсий хафагарчилик: «Агар кимдир ёқмаса, мен буни яширмайман ва ҳар доим ҳақиқатни гапираман. Менимча, Умарни ҳаддан ташқари эркалатиб юборишган. У менга нисбатан ҳурматсизлик қилди ва бу менга оғриқ беради».

Октагон юлдузлари ўртасидаги бундай очиқ ва кескин муносабатлар UFC мухлислари орасида уларнинг эҳтимолий бўлажак тўқнашувига бўлган қизиқишни янада ошириб юбормоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Вашингтонда ўзбек айвонлари пайдо бўлади: Мирзиёевнинг Трампга совғасиВашингтонда ўзбек айвонлари пайдо бўлади: Мирзиёевнинг Трампга совғасиБугун, 17:03Тошкент шаҳри ва вилоятида 1,1 млндан ортиқ автомобил рўйхатга олинганТошкент шаҳри ва вилоятида 1,1 млндан ортиқ автомобил рўйхатга олинганБугун, 12:15Бишкекдан Тошкентга янги авиақатнов йўлга қўйилдиБишкекдан Тошкентга янги авиақатнов йўлга қўйилдиБугун, 11:04Яшнобод ва Мирзо Улуғбекда қисқа муддатли электр узилиши бўлдиЯшнобод ва Мирзо Улуғбекда қисқа муддатли электр узилиши бўлдиБугун, 10:03Шавкат Мирзиёев Трампга ўзбек миллий айвонларидан бирини совға қилдиШавкат Мирзиёев Трампга ўзбек миллий айвонларидан бирини совға қилдиБугун, 06:00Янги Тошкентда педагогика университетининг янги кампуси очилдиЯнги Тошкентда педагогика университетининг янги кампуси очилдиКеча, 16:06
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Мактабларда дарс соатлари тақсимоти бўйича тартиб янгиланди
Мактабларда дарс соатлари тақсимоти бўйича тартиб янгиланди