NASA ноёб телескопни коинотга учиришга тайёрланмоқда
NASA коинот сирларини янада чуқурроқ ўрганиш имконини берадиган янги авлод обсерваторияси — «Нэнси Грейс Роман» космик телескопини учиришга тайёргарлик кўрмоқда.
Маълумотларга кўра, SpaceX компаниясининг Falcon Heavy ракетаси телескоп билан 30 август куни парвоз қилиши режалаштирилган. Ушбу учириш дастлаб белгиланган муддатдан қарийб тўққиз ой олдинга сурилган.
Roman телескопининг энг муҳим жиҳатларидан бири унинг жуда кенг кўриш майдонидир. У бир вақтнинг ўзида «Хаббл» телескопига қараганда камида 100 баравар катта ҳудудни кузата олади.
NASA ҳисоб-китобларига кўра, обсерватория ўз фаолияти давомида тахминан 1 миллиард галактикадан келаётган ёруғликни қайд этади. Бу «Хаббл» телескопининг 37 йиллик кузатувлари давомида тўплаган маълумотларидан сезиларли даражада кўп.
Космик обсерватория иккита асосий илмий қурилма билан жиҳозланган. Улардан бири инфрақизил хариталар тузиш ва гравитацион микролинзалаш ёрдамида экзопланеталарни аниқлашга хизмат қилувчи кенг майдонли камера бўлса, иккинчиси узоқдаги космик объектларни бевосита тасвирга олиш имконини берувчи коронографдир.
Телескоп Ердан қарийб 1,5 миллион километр узоқликдаги Лагранж нуқтасига йўналтирилади. Айнан шу ҳудудда «Жеймс Уэбб» космик телескопи ҳам фаолият юритмоқда.
Roman обсерваториясининг асосий вазифаларидан бири қоронғу энергия ва қоронғу материянинг табиатини ўрганиш ҳамда коинотнинг кенг кўламдаги тузилишини яхшироқ тушунишдан иборат.
Бундан ташқари, олимлар Сомон йўлидаги сайёра тизимларининг кенг қамровли каталогини яратишни режалаштирмоқда.
Телескоп NASAнинг илк бош астрономи Нэнси Грейс Роман шарафига номланган. У орбитал телескоплар дастурини ривожлантиришдаги катта ҳиссаси сабабли илмий жамоатчиликда «Хабблнинг онаси» номи билан танилган.
Янги обсерватория «Жеймс Уэбб» телескопининг имкониятларини тўлдиради. «Уэбб» алоҳида космик объектларни ниҳоятда батафсил ўрганишга ихтисослашган бўлса, Roman телескопи коинотнинг улкан ҳудудларини кенг ва панорамали кўринишда тадқиқ этиш имконини беради.
…