NASA ноёб телескопни коинотга учиришга тайёрланмоқда

·0·Дунё
NASA ноёб телескопни коинотга учиришга тайёрланмоқда

NASA коинот сирларини янада чуқурроқ ўрганиш имконини берадиган янги авлод обсерваторияси — «Нэнси Грейс Роман» космик телескопини учиришга тайёргарлик кўрмоқда.

Маълумотларга кўра, SpaceX компаниясининг Falcon Heavy ракетаси телескоп билан 30 август куни парвоз қилиши режалаштирилган. Ушбу учириш дастлаб белгиланган муддатдан қарийб тўққиз ой олдинга сурилган.

Roman телескопининг энг муҳим жиҳатларидан бири унинг жуда кенг кўриш майдонидир. У бир вақтнинг ўзида «Хаббл» телескопига қараганда камида 100 баравар катта ҳудудни кузата олади.

NASA ҳисоб-китобларига кўра, обсерватория ўз фаолияти давомида тахминан 1 миллиард галактикадан келаётган ёруғликни қайд этади. Бу «Хаббл» телескопининг 37 йиллик кузатувлари давомида тўплаган маълумотларидан сезиларли даражада кўп.

Космик обсерватория иккита асосий илмий қурилма билан жиҳозланган. Улардан бири инфрақизил хариталар тузиш ва гравитацион микролинзалаш ёрдамида экзопланеталарни аниқлашга хизмат қилувчи кенг майдонли камера бўлса, иккинчиси узоқдаги космик объектларни бевосита тасвирга олиш имконини берувчи коронографдир.

Телескоп Ердан қарийб 1,5 миллион километр узоқликдаги Лагранж нуқтасига йўналтирилади. Айнан шу ҳудудда «Жеймс Уэбб» космик телескопи ҳам фаолият юритмоқда.

Roman обсерваториясининг асосий вазифаларидан бири қоронғу энергия ва қоронғу материянинг табиатини ўрганиш ҳамда коинотнинг кенг кўламдаги тузилишини яхшироқ тушунишдан иборат.

Oq fonda NASA Roman kosmik teleskopining logotipi tushirilgan raketa qobig'i.

Бундан ташқари, олимлар Сомон йўлидаги сайёра тизимларининг кенг қамровли каталогини яратишни режалаштирмоқда.

Телескоп NASAнинг илк бош астрономи Нэнси Грейс Роман шарафига номланган. У орбитал телескоплар дастурини ривожлантиришдаги катта ҳиссаси сабабли илмий жамоатчиликда «Хабблнинг онаси» номи билан танилган.

Янги обсерватория «Жеймс Уэбб» телескопининг имкониятларини тўлдиради. «Уэбб» алоҳида космик объектларни ниҳоятда батафсил ўрганишга ихтисослашган бўлса, Roman телескопи коинотнинг улкан ҳудудларини кенг ва панорамали кўринишда тадқиқ этиш имконини беради.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳар бир туғилган фарзанд учун 55 минг доллар бериладиҲар бир туғилган фарзанд учун 55 минг доллар бериладиБугун, 19:46Машҳур ичимликнинг 140 йиллик сирли рецепти қаерда сақланади?Машҳур ичимликнинг 140 йиллик сирли рецепти қаерда сақланади?Бугун, 19:25Қуёшда кучли чақнашлар бошланди: фаоллик кескин ошдиҚуёшда кучли чақнашлар бошланди: фаоллик кескин ошдиБугун, 19:00Ламин Ямал севгилиси билан бирга яшай бошладиЛамин Ямал севгилиси билан бирга яшай бошладиБугун, 18:40Ozon’дан фавқулодда қарор: Маркетплейс инқирозли вазиятдан қандай чиқмоқда?Ozon’дан фавқулодда қарор: Маркетплейс инқирозли вазиятдан қандай чиқмоқда?Бугун, 17:57Внуковога АҚШ ҳарбий самолёти қўнди: Москвага кутилмаган парвоз ортида нима турибди?Внуковога АҚШ ҳарбий самолёти қўнди: Москвага кутилмаган парвоз ортида нима турибди?Бугун, 17:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди