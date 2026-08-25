Дунё океанида тарихий ҳарорат рекорди яна янгиланди

·30·Дунё
Дунё океанида тарихий ҳарорат рекорди яна янгиланди

Дунё океанида кузатувлар бошланганидан бери энг юқори глобал ҳарорат қайд этилди. Олимларни жиддий ташвишга солаётган ушбу рекорд океанлардаги исиш жараёни тобора кучайиб бораётганини кўрсатмоқда.

Европанинг Ерни узлуксиз кузатиш бўйича Copernicus дастури маълумотларига кўра, 2026 йил 22 август куни океан юзасидаги сувнинг ўртача глобал ҳарорати 21,1 даража Цельсийга етган.

Бу кўрсаткич аввалги рекорддан ҳам юқори. Илгариги энг юқори ҳарорат 21,09 даража бўлиб, у 2024 йил март ойида қайд этилган эди.

Рекорднинг августда қайд этилиши олимларни хавотирга солди

Мутахассисларнинг таъкидлашича, янги рекорднинг айнан август ойида ўрнатилгани алоҳида эътиборга лойиқ.

Одатда океан юзасидаги глобал энг юқори ҳароратлар Жанубий яримшарда ёз мавсумига тўғри келади. Шу сабабли март ва апрель ойларида юқори кўрсаткичлар кузатилиши одатий ҳол ҳисобланади.

Аммо бу сафар рекорд августда янгиланди.

Тадқиқотчилар бундай кескин исишга Эль-Ниньо ҳодисаси ва инсон фаолияти натижасида ўнлаб йиллар давомида кучайиб келаётган глобал исиш бир вақтда таъсир қилган бўлиши мумкинлигини билдирмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Биз секин-аста ютқазяпмиз»: Украина собиқ Мудофаа вазиридан кутилмаган иқрор!«Биз секин-аста ютқазяпмиз»: Украина собиқ Мудофаа вазиридан кутилмаган иқрор!Бугун, 22:54Аттракционда боши пастга осилган қизларга 275 минг доллардан компенсация тўланадиАттракционда боши пастга осилган қизларга 275 минг доллардан компенсация тўланадиБугун, 22:49Внуковога қўнган самолёт сири ошкор бўлди: МРБ директори нима учун Москвага келди?Внуковога қўнган самолёт сири ошкор бўлди: МРБ директори нима учун Москвага келди?Бугун, 22:483400 та ўпич изи туширилган машина эгаси жаримага тортилди3400 та ўпич изи туширилган машина эгаси жаримага тортилдиБугун, 21:16Олимлар денгиз тубида юрадиган акулани топишди (видео)Олимлар денгиз тубида юрадиган акулани топишди (видео)Бугун, 20:52NASA ноёб телескопни коинотга учиришга тайёрланмоқдаNASA ноёб телескопни коинотга учиришга тайёрланмоқдаБугун, 20:47
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди