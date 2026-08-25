Ғузорда йиллар давомида тазйиқ остида яшаган ўқитувчи аёл вафот этди

·0·Жамият
Ғузорда йиллар давомида тазйиқ остида яшаган ўқитувчи аёл вафот этди

Қашқадарё вилоятининг Ғузор туманида йиллар давомида турмуш ўртоғининг тазйиқи ва зўравонлиги остида яшаб келган ўқитувчи аёл вафот этган. Ҳолат юзасидан суд эркакка 7 йил 6 ойлик қамоқ жазосини тайинлаган.

Суд ҳужжатларида келтирилишича, аёл 2019 йилда 30 ёшли эркак билан қонуний никоҳдан ўтган. Оилада икки нафар вояга етмаган фарзанд бўлган.

Маълум бўлишича, аёл мактабда ўқитувчи, шунингдек, боғчада йўриқчи вазифасида ишлаб келган. Уй-рўзғор юмушларидан ортмаса-да, турмуш ўртоғи уни далада янтоқ чопишга ҳам мажбурлаган. Эркак мунтазам равишда хотинини калтаклаб, ҳақорат қилган ва унга тан жароҳатлари етказган.

Суд ҳужжатларига кўра, эркак хотини кредитга олган телефонини деворга уриб синдирган. Бунинг оқибатида аёл аттестация жараёнига тайёргарлик кўриш имкониятидан маҳрум бўлган.

Шунингдек, эркак хотинининг иш ҳақини унинг ихтиёрида қолдирмаган. Аёлнинг маоши унинг ўзи ва қайнонасининг пластик карталарига ўтказиб келинган. Тазйиқ ва чекловлар бир неча йил давом этган. Аёл ўзини бу ҳолатлардан ҳимоя қила олмаган.

Суд ҳужжатларида қайд этилишича, 2025 йил 26 октябрь куни соат тахминан 06:30 да аёл яшаш хонадонидаги автомобил сақлаш хонасида ўз жонига қасд қилган ва вафот этган. Жиноят ишлари бўйича Ғузор туман судининг ҳукми билан эркак айбдор деб топилиб, унга 7 йил 6 ой муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сергелидаги калтаклаш видеоси ортидан текширув бошланди: жанжалга нима сабаб бўлган?Сергелидаги калтаклаш видеоси ортидан текширув бошланди: жанжалга нима сабаб бўлган?Бугун, 16:50Андижонда бир оилада 4 нафар эгизак дунёга келдиАндижонда бир оилада 4 нафар эгизак дунёга келдиБугун, 13:17Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилдиБлогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилдиБугун, 09:18Ширинлик ортидаги ҳолат: Пряник қандай шароитда тайёрланмоқда?Ширинлик ортидаги ҳолат: Пряник қандай шароитда тайёрланмоқда?Бугун, 06:17Фарзандларини кўришга келган эркак собиқ хотининг уйида калтаклангани айтилмоқдаФарзандларини кўришга келган эркак собиқ хотининг уйида калтаклангани айтилмоқдаБугун, 06:0318 ёшга тўлган кунида — Ота алимент қарзини тўлаб берди18 ёшга тўлган кунида — Ота алимент қарзини тўлаб бердиКеча, 19:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди