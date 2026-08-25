Внуковога қўнган самолёт сири ошкор бўлди: МРБ директори нима учун Москвага келди?

·1·Дунё
Внуковога қўнган самолёт сири ошкор бўлди: МРБ директори нима учун Москвага келди?

25 август куни эрталаб Москванинг «Внуково» аэропортига АҚШ Ҳарбий-ҳаво кучларининг Boeing C-17 Globemaster III оғир ҳарбий-транспорт самолёти қўниши халқаро геосиёсатда катта резонанс уйғотди. Вашингтон яқинидаги Эндрюс ҳарбий базасидан Рига орқали етиб келган борт пойтахтга қўнгач, Flightradar24 мониторинг тизимидан ғойиб бўлди.

Орадан бир неча соат ўтиб, CBS телеканалининг катта мухбири Женнифер Жейкобс ушбу самолёт бортида АҚШ Марказий разведка бошқармаси директори Жон Рэтклифф бўлгани ва у муҳим музокаралар учун Москвага келганини очиқлади. Россиялик ҳарбий таҳлилчи ва мухбир Александр Коц АҚШ бош разведкачисининг бу кутилмаган ва сирли ташрифи ортида турган 5 та асосий сабабни таҳлил қилди.

МРБ раҳбари нима учун Москвада? 5 та асосий версия

Халқаро экспертлар ва ҳарбий доиралар ташриф мақсади бўйича қуйидаги эҳтимолларни илгари сурмоқда:

  • 1. Маҳбусларни айирбошлаш амалиёти: МРБ раҳбарининг оғир ҳарбий транспорт кемасида келиши тасодиф эмас. Бир ярим йил аввал Марк Фогель ва Александр Винник алмашинуви чоғида ҳам айнан шундай самолётдан фойдаланилган;

  • 2. Саммит ва «катта учрашув»га тайёргарлик: Украина бўйича махсус вакиллар Стив Уиткофф ва Жаред Кушнернинг ташрифлари бир неча ойдан бери кечиктирилаётган эди. Уларнинг ўрнига тўсатдан бош разведкачининг келиши олий даражадаги музокараларга замин тайёрлаш бўлиши мумкин;

  • 3. Махсус хизматлар раҳбарлари учрашуви: Жон Рэтклиффнинг Россия Ташқи разведка хизмати раҳбари Сергей Наришкин билан тўғридан-тўғри идоралараро ёпиқ мулоқоти;

  • 4. «Қўзғатувчи» муаммоларни ечиш: Дипломатик мулклар тақдири, элчихоналар фаолиятини тиклаш ва тўғридан-тўғри авиақатновларни қайта йўлга қўйиш масалаларини эълон қилинмаган форматда муҳокама қилиш;

  • 5. Оғзаки махфий огоҳлантириш (Ультиматум): МРБ директори дипломатик нота ташувчи оддий чопар эмас. У очиқ алоқа линияларига ишонилмаган ва энг муҳим гапни қарши томоннинг «кўзига қараб» етказиш лозим бўлган вазиятларда учиб келади.

2021 йилги Бернс ташрифи такрорланмоқда: Тарихдан сабоқ

Александр Коц ушбу ташрифни 2021 йилнинг кузидаги воқеаларга қиёсламоқда. Ўшанда МРБ раҳбари Уильям Бернс Москвага учиб келиб, Россияни Украина чегарасидаги қўшинлар тўпланиши ва кенг кўламли ҳарбий ҳаракатлар эҳтимолидан очиқ огоҳлантирган эди. Орадан кўп ўтмай воқеалар кескин тус олганди.

Айни пайтда Москвада дипломатик фаоллик энг юқори чўққига чиққан:

  • Ватикан миссияси: Ватикан дипломати Пол Ричард Галлахер Россия ТИВ раҳбари Сергей Лавров билан учрашиб, янги таклифларни тақдим этди;

  • Киевнинг тинчлик режаси: Владимир Зеленский буфер зона ва қўшинларни ортга тортишни назарда тутувчи янги ташаббусни эълон қилди.

Бироқ, The Times таъкидлаганидек, Москва бунгача ҳам кўплаб шартларни рад этиб келган. МРБ директорининг Москвага сирли парвози парда ортида жуда катта геосиёсий жараён кечаётганидан дарак бермоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аттракционда боши пастга осилган қизларга 275 минг доллардан компенсация тўланадиАттракционда боши пастга осилган қизларга 275 минг доллардан компенсация тўланадиБугун, 22:493400 та ўпич изи туширилган машина эгаси жаримага тортилди3400 та ўпич изи туширилган машина эгаси жаримага тортилдиБугун, 21:16Олимлар денгиз тубида юрадиган акулани топишди (видео)Олимлар денгиз тубида юрадиган акулани топишди (видео)Бугун, 20:52NASA ноёб телескопни коинотга учиришга тайёрланмоқдаNASA ноёб телескопни коинотга учиришга тайёрланмоқдаБугун, 20:47Ҳар бир туғилган фарзанд учун 55 минг доллар бериладиҲар бир туғилган фарзанд учун 55 минг доллар бериладиБугун, 19:46Машҳур ичимликнинг 140 йиллик сирли рецепти қаерда сақланади?Машҳур ичимликнинг 140 йиллик сирли рецепти қаерда сақланади?Бугун, 19:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди