Внуковога қўнган самолёт сири ошкор бўлди: МРБ директори нима учун Москвага келди?
25 август куни эрталаб Москванинг «Внуково» аэропортига АҚШ Ҳарбий-ҳаво кучларининг Boeing C-17 Globemaster III оғир ҳарбий-транспорт самолёти қўниши халқаро геосиёсатда катта резонанс уйғотди. Вашингтон яқинидаги Эндрюс ҳарбий базасидан Рига орқали етиб келган борт пойтахтга қўнгач, Flightradar24 мониторинг тизимидан ғойиб бўлди.
Орадан бир неча соат ўтиб, CBS телеканалининг катта мухбири Женнифер Жейкобс ушбу самолёт бортида АҚШ Марказий разведка бошқармаси директори Жон Рэтклифф бўлгани ва у муҳим музокаралар учун Москвага келганини очиқлади. Россиялик ҳарбий таҳлилчи ва мухбир Александр Коц АҚШ бош разведкачисининг бу кутилмаган ва сирли ташрифи ортида турган 5 та асосий сабабни таҳлил қилди.
МРБ раҳбари нима учун Москвада? 5 та асосий версия
Халқаро экспертлар ва ҳарбий доиралар ташриф мақсади бўйича қуйидаги эҳтимолларни илгари сурмоқда:
1. Маҳбусларни айирбошлаш амалиёти: МРБ раҳбарининг оғир ҳарбий транспорт кемасида келиши тасодиф эмас. Бир ярим йил аввал Марк Фогель ва Александр Винник алмашинуви чоғида ҳам айнан шундай самолётдан фойдаланилган;
2. Саммит ва «катта учрашув»га тайёргарлик: Украина бўйича махсус вакиллар Стив Уиткофф ва Жаред Кушнернинг ташрифлари бир неча ойдан бери кечиктирилаётган эди. Уларнинг ўрнига тўсатдан бош разведкачининг келиши олий даражадаги музокараларга замин тайёрлаш бўлиши мумкин;
3. Махсус хизматлар раҳбарлари учрашуви: Жон Рэтклиффнинг Россия Ташқи разведка хизмати раҳбари Сергей Наришкин билан тўғридан-тўғри идоралараро ёпиқ мулоқоти;
4. «Қўзғатувчи» муаммоларни ечиш: Дипломатик мулклар тақдири, элчихоналар фаолиятини тиклаш ва тўғридан-тўғри авиақатновларни қайта йўлга қўйиш масалаларини эълон қилинмаган форматда муҳокама қилиш;
5. Оғзаки махфий огоҳлантириш (Ультиматум): МРБ директори дипломатик нота ташувчи оддий чопар эмас. У очиқ алоқа линияларига ишонилмаган ва энг муҳим гапни қарши томоннинг «кўзига қараб» етказиш лозим бўлган вазиятларда учиб келади.
2021 йилги Бернс ташрифи такрорланмоқда: Тарихдан сабоқ
Александр Коц ушбу ташрифни 2021 йилнинг кузидаги воқеаларга қиёсламоқда. Ўшанда МРБ раҳбари Уильям Бернс Москвага учиб келиб, Россияни Украина чегарасидаги қўшинлар тўпланиши ва кенг кўламли ҳарбий ҳаракатлар эҳтимолидан очиқ огоҳлантирган эди. Орадан кўп ўтмай воқеалар кескин тус олганди.
Айни пайтда Москвада дипломатик фаоллик энг юқори чўққига чиққан:
Ватикан миссияси: Ватикан дипломати Пол Ричард Галлахер Россия ТИВ раҳбари Сергей Лавров билан учрашиб, янги таклифларни тақдим этди;
Киевнинг тинчлик режаси: Владимир Зеленский буфер зона ва қўшинларни ортга тортишни назарда тутувчи янги ташаббусни эълон қилди.
Бироқ, The Times таъкидлаганидек, Москва бунгача ҳам кўплаб шартларни рад этиб келган. МРБ директорининг Москвага сирли парвози парда ортида жуда катта геосиёсий жараён кечаётганидан дарак бермоқда.
…