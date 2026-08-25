«Биз секин-аста ютқазяпмиз»: Украина собиқ Мудофаа вазиридан кутилмаган иқрор!
Украинанинг собиқ Мудофаа вазири Михаил Фёдоров халқаро Reuters ахборот агентлигига берган кенг қамровли интервьюсида фронтдаги ва давлат бошқарувидаги ҳозирги вазият бўйича кескин ва танқидий фикрларни билдирди. Собиқ вазирнинг таъкидлашича, айни пайтда мамлакат тақдирини ҳал қилувчи жуда оғир бурилиш палласи юзага келган.
«Менимча, ҳозир бизнинг кейинги йўлимизни белгилайдиган бурилиш нуқтаси келди. Аммо биз аста-секин, қадам-бақадам ютқазаётгандек кўриняпмиз», — деди собиқ мудофаа вазири.
Коррупция, таниш-билишчилик ва тизимли инқироз
Фёдоров мамлакат ҳарбий ва давлат тизими дуч келаётган асосий тўсиқларни очиқ санаб ўтди:
Инновацияларнинг оқсаши: Ҳарбий ҳаракатларда зарур бўлган замонавий технологиялар ва технологик янгиликларни тезкор жорий этиш тизими издан чиққан;
Илдиз отган коррупция ва непотизм: Ҳокимият тармоқларида қариндош-уруғчилик ва коррупция иллатлари тизимни ич-ичидан заифлаштирмоқда;
Сиёсий мустақилликнинг йўқлиги: Давлат институтлари мустақил ва стратегик қарорлар қабул қилишда эркинликка эга эмас.
Шу сабабли, Фёдоровнинг фикрича, мамлакат зудлик билан ҳарбий можарони тўхтатиш ва тизимли инқирозни бартараф этиш бўйича аниқ ҳаракатлар режасига муҳтож.
Истеъфо сабаблари ва янги вазир тайинлови
Михаил Фёдоровнинг лавозимидан кетиши ва унинг атрофидаги воқеалар ривожи:
14 июлдаги истеъфо: Украина Президенти Владимир Зеленский Фёдоровни эгаллаб турган лавозимидан озод қилди. Давлат раҳбари ушбу қарорни Мудофаа вазири ҳамда Қуролли кучлар бош қўмондони Александр Сырский ўртасида келиб чиққан жиддий келишмовчилик билан изоҳлади;
Оммавий норозиликлар: 16 июлдан бошлаб мамлакатнинг қатор ҳудудларида Фёдоровни ўз лавозимига қайтаришни талаб қилган норозилик чиқишлари бўлиб ўтди;
Евгений Хмара — янги вазир: Оммавий норозиликларга қарамасдан, Зеленский Олий Радага Мудофаа вазирлиги раҳбарлиги учун Евгений Хмара номзодини тақдим этди ва 19 август куни парламент депутатлари ушбу номзодни расман маъқуллади.
Собиқ вазирнинг бундай очиқ ва кескин баёноти Киев расмийлари орасидаги ички қарама-қаршиликлар ҳамда фронтдаги мураккаб вазиятнинг яққол кўриниши сифатида баҳоланмоқда.
…