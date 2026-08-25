«Биз секин-аста ютқазяпмиз»: Украина собиқ Мудофаа вазиридан кутилмаган иқрор!

·84·Дунё
«Биз секин-аста ютқазяпмиз»: Украина собиқ Мудофаа вазиридан кутилмаган иқрор!

Украинанинг собиқ Мудофаа вазири Михаил Фёдоров халқаро Reuters ахборот агентлигига берган кенг қамровли интервьюсида фронтдаги ва давлат бошқарувидаги ҳозирги вазият бўйича кескин ва танқидий фикрларни билдирди. Собиқ вазирнинг таъкидлашича, айни пайтда мамлакат тақдирини ҳал қилувчи жуда оғир бурилиш палласи юзага келган.

«Менимча, ҳозир бизнинг кейинги йўлимизни белгилайдиган бурилиш нуқтаси келди. Аммо биз аста-секин, қадам-бақадам ютқазаётгандек кўриняпмиз», — деди собиқ мудофаа вазири.

Коррупция, таниш-билишчилик ва тизимли инқироз

Фёдоров мамлакат ҳарбий ва давлат тизими дуч келаётган асосий тўсиқларни очиқ санаб ўтди:

  • Инновацияларнинг оқсаши: Ҳарбий ҳаракатларда зарур бўлган замонавий технологиялар ва технологик янгиликларни тезкор жорий этиш тизими издан чиққан;

  • Илдиз отган коррупция ва непотизм: Ҳокимият тармоқларида қариндош-уруғчилик ва коррупция иллатлари тизимни ич-ичидан заифлаштирмоқда;

  • Сиёсий мустақилликнинг йўқлиги: Давлат институтлари мустақил ва стратегик қарорлар қабул қилишда эркинликка эга эмас.

Шу сабабли, Фёдоровнинг фикрича, мамлакат зудлик билан ҳарбий можарони тўхтатиш ва тизимли инқирозни бартараф этиш бўйича аниқ ҳаракатлар режасига муҳтож.

Истеъфо сабаблари ва янги вазир тайинлови

Михаил Фёдоровнинг лавозимидан кетиши ва унинг атрофидаги воқеалар ривожи:

  • 14 июлдаги истеъфо: Украина Президенти Владимир Зеленский Фёдоровни эгаллаб турган лавозимидан озод қилди. Давлат раҳбари ушбу қарорни Мудофаа вазири ҳамда Қуролли кучлар бош қўмондони Александр Сырский ўртасида келиб чиққан жиддий келишмовчилик билан изоҳлади;

  • Оммавий норозиликлар: 16 июлдан бошлаб мамлакатнинг қатор ҳудудларида Фёдоровни ўз лавозимига қайтаришни талаб қилган норозилик чиқишлари бўлиб ўтди;

  • Евгений Хмара — янги вазир: Оммавий норозиликларга қарамасдан, Зеленский Олий Радага Мудофаа вазирлиги раҳбарлиги учун Евгений Хмара номзодини тақдим этди ва 19 август куни парламент депутатлари ушбу номзодни расман маъқуллади.

Собиқ вазирнинг бундай очиқ ва кескин баёноти Киев расмийлари орасидаги ички қарама-қаршиликлар ҳамда фронтдаги мураккаб вазиятнинг яққол кўриниши сифатида баҳоланмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунё океанида тарихий ҳарорат рекорди яна янгиландиДунё океанида тарихий ҳарорат рекорди яна янгиландиКеча, 22:58Аттракционда боши пастга осилган қизларга 275 минг доллардан компенсация тўланадиАттракционда боши пастга осилган қизларга 275 минг доллардан компенсация тўланадиКеча, 22:49Внуковога қўнган самолёт сири ошкор бўлди: МРБ директори нима учун Москвага келди?Внуковога қўнган самолёт сири ошкор бўлди: МРБ директори нима учун Москвага келди?Кеча, 22:483400 та ўпич изи туширилган машина эгаси жаримага тортилди3400 та ўпич изи туширилган машина эгаси жаримага тортилдиКеча, 21:16Олимлар денгиз тубида юрадиган акулани топишди (видео)Олимлар денгиз тубида юрадиган акулани топишди (видео)Кеча, 20:52NASA ноёб телескопни коинотга учиришга тайёрланмоқдаNASA ноёб телескопни коинотга учиришга тайёрланмоқдаКеча, 20:47
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди