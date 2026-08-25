Самарқандда драматик дуранг: 87-дақиқадаги гол «Пахтакор»ни ғалабадан маҳрум қилди!
Ўзбекистон Суперлигаси 19-турининг энг муросасиз ва шиддатли баҳсларидан бири Самарқандда бўлиб ўтди. Шаҳарнинг «Динамо» клуби ўз майдонида чемпионлик учун курашаётган Тошкентнинг «Пахтакор» жамоасини қабул қилди.
Мухлисларга катта кескинлик тақдим этган баҳс тақдири сўнгги дақиқалардаги кескин ҳужумлар эвазига 1:1 ҳисобидаги жанговар дуранг билан якунланди.
Иккинчи бўлимдаги кескин бурилиш: Эркиновнинг голи ва 87-дақиқадаги жавоб
Учрашувда ҳисоб иккинчи бўлимда очилди:
Эркиновнинг аниқ зарбаси: Баҳснинг 62-дақиқасида «шерлар»нинг маҳоратли ярим ҳимоячиси Ҳожимат Эркинов рақиб дарвозасини ишғол этиб, тошкентликларни ҳисобда олдинга олиб чиқди;
Самарқандликларнинг иродаси: Ўтказиб юборилган голдан сўнг «Динамо» ҳужумларни кучайтирди ва асосий вақт тугашига оз қолганда натижага эришди. 87-дақиқада захирадан тушган Беҳруз Облақуловнинг қулай узатмасини Фирдавс Абдураҳмонов голга айлантириб, мувозанатни тиклади.
Учрашув қайдномаси:
«Динамо»: Неманов, Радаев, Штефан, Амонов (Облақулов, 62), Жумабоев, Абдусаломов, Худойбердиев, Ўрмонжонов (Тўхтасинов, 62), Станоевич, Хайдаревич (Ҳайдаров, 62), Абдураҳмонов;
«Пахтакор»: Қувватов, Саитов, Абдумажидов, Мозговой, Насруллаев, Бўриев, Собирхўжаев, Ибраҳимов (Алижонов, 90), Эркинов (Ресан, 78), Фламарион (Ҳамдамов, 90), Чинеду (Айман, 78).
Чемпионлик пойгаси ва турнир жадвалидаги ҳолат
Самарқанддаги очко йўқотиш пойтахт клубининг олтин медаллар учун курашига жиддий таъсир кўрсатди:
«Пахтакор»: Очколари сонини 40 тага етказган ҳолда 2-ўринда бормоқда, бироқ пешқадам Фарғонанинг «Нефтчи» клубидан ортда қолиш фарқи 5 очкогача кенгайди;
«Динамо»: Қимматли 1 очкони қўлга киритган самарқандликлар 26 очко билан турнир жадвалининг 9-поғонасини банд этиб турибди.
…