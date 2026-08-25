Самарқандда драматик дуранг: 87-дақиқадаги гол «Пахтакор»ни ғалабадан маҳрум қилди!

·0·Спорт
Самарқандда драматик дуранг: 87-дақиқадаги гол «Пахтакор»ни ғалабадан маҳрум қилди!

Ўзбекистон Суперлигаси 19-турининг энг муросасиз ва шиддатли баҳсларидан бири Самарқандда бўлиб ўтди. Шаҳарнинг «Динамо» клуби ўз майдонида чемпионлик учун курашаётган Тошкентнинг «Пахтакор» жамоасини қабул қилди.

Мухлисларга катта кескинлик тақдим этган баҳс тақдири сўнгги дақиқалардаги кескин ҳужумлар эвазига 1:1 ҳисобидаги жанговар дуранг билан якунланди.

Иккинчи бўлимдаги кескин бурилиш: Эркиновнинг голи ва 87-дақиқадаги жавоб

Учрашувда ҳисоб иккинчи бўлимда очилди:

  • Эркиновнинг аниқ зарбаси: Баҳснинг 62-дақиқасида «шерлар»нинг маҳоратли ярим ҳимоячиси Ҳожимат Эркинов рақиб дарвозасини ишғол этиб, тошкентликларни ҳисобда олдинга олиб чиқди;

  • Самарқандликларнинг иродаси: Ўтказиб юборилган голдан сўнг «Динамо» ҳужумларни кучайтирди ва асосий вақт тугашига оз қолганда натижага эришди. 87-дақиқада захирадан тушган Беҳруз Облақуловнинг қулай узатмасини Фирдавс Абдураҳмонов голга айлантириб, мувозанатни тиклади.

Учрашув қайдномаси:

  • «Динамо»: Неманов, Радаев, Штефан, Амонов (Облақулов, 62), Жумабоев, Абдусаломов, Худойбердиев, Ўрмонжонов (Тўхтасинов, 62), Станоевич, Хайдаревич (Ҳайдаров, 62), Абдураҳмонов;

  • «Пахтакор»: Қувватов, Саитов, Абдумажидов, Мозговой, Насруллаев, Бўриев, Собирхўжаев, Ибраҳимов (Алижонов, 90), Эркинов (Ресан, 78), Фламарион (Ҳамдамов, 90), Чинеду (Айман, 78).

Чемпионлик пойгаси ва турнир жадвалидаги ҳолат

Самарқанддаги очко йўқотиш пойтахт клубининг олтин медаллар учун курашига жиддий таъсир кўрсатди:

  • «Пахтакор»: Очколари сонини 40 тага етказган ҳолда 2-ўринда бормоқда, бироқ пешқадам Фарғонанинг «Нефтчи» клубидан ортда қолиш фарқи 5 очкогача кенгайди;

  • «Динамо»: Қимматли 1 очкони қўлга киритган самарқандликлар 26 очко билан турнир жадвалининг 9-поғонасини банд этиб турибди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда катта жанг: Муҳиддин Мамажонов россиялик нокаутчига қарши!Тошкентда катта жанг: Муҳиддин Мамажонов россиялик нокаутчига қарши!Бугун, 22:00«Манчестер Юнайтед» 76 миллион евролик катта трансферни эълон қилди!«Манчестер Юнайтед» 76 миллион евролик катта трансферни эълон қилди!Бугун, 21:26Боаке «Андижон»ни қутқарди, ОКМК уйида очко йўқотди: 19-тур тафсилотлариБоаке «Андижон»ни қутқарди, ОКМК уйида очко йўқотди: 19-тур тафсилотлариБугун, 21:17Савио энди Лондонда: Де Дзерби уни «Тоттенҳэм»га ўтиши ҳақида гапирди!Савио энди Лондонда: Де Дзерби уни «Тоттенҳэм»га ўтиши ҳақида гапирди!Бугун, 20:322026 йилги «Олтин тўп» учун асосий фаворитлар маълум бўлди2026 йилги «Олтин тўп» учун асосий фаворитлар маълум бўлдиБугун, 20:29«Сити»га розилик берди: Романо «Челси» юлдузининг қарорини эълон қилди«Сити»га розилик берди: Романо «Челси» юлдузининг қарорини эълон қилдиБугун, 20:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айланди
Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айланди