Фарғонада Lacetti бошқарувдан чиқиб, устун ва дарахтга урилди

·20·Жамият
Фарғонада Lacetti бошқарувдан чиқиб, устун ва дарахтга урилди

Фарғона шаҳрида Lacetti автомобили иштирокида йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлди. Ҳайдовчи бошқарувни йўқотиши оқибатида автомобиль аввал кўча чироқлари устунига, сўнгра дарахтга бориб урилган ва ағдарилиб кетган.

Фарғона вилояти Йўл ҳаракати хавфсизлиги бошқармаси маълумотига кўра, воқеа 22 август куни соат 16:40 атрофида Фарғона шаҳридаги Қувасой кўчасида рўй берган.

2002 йилда туғилган Р.Ж. Lacetti автомобилида ҳаракатланиб кетаётган вақтида бошқарувни йўқотган. Натижада машина йўл четидаги кўча ёритиш устуни ва дарахтга урилиб, йўл-транспорт ҳодисасига учраган.

Ҳодиса оқибатида ҳайдовчига воқеа жойининг ўзида тез тиббий ёрдам ходимлари томонидан биринчи тиббий кўмак кўрсатилган. Шундан сўнг унинг уйига кетишига рухсат берилган.

Айни пайтда мазкур ҳолат бўйича Фарғона шаҳар ИИБ ЙҲХБ томонидан терговга қадар текширув ишлари олиб борилмоқда.

Ҳодисанинг аниқ сабаблари ва унга олиб келган ҳолатлар текширув жараёнида ойдинлаштирилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ғузорда йиллар давомида тазйиқ остида яшаган ўқитувчи аёл вафот этдиҒузорда йиллар давомида тазйиқ остида яшаган ўқитувчи аёл вафот этдиБугун, 21:47Сергелидаги калтаклаш видеоси ортидан текширув бошланди: жанжалга нима сабаб бўлган?Сергелидаги калтаклаш видеоси ортидан текширув бошланди: жанжалга нима сабаб бўлган?Бугун, 16:50Андижонда бир оилада 4 нафар эгизак дунёга келдиАндижонда бир оилада 4 нафар эгизак дунёга келдиБугун, 13:17Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилдиБлогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилдиБугун, 09:18Ширинлик ортидаги ҳолат: Пряник қандай шароитда тайёрланмоқда?Ширинлик ортидаги ҳолат: Пряник қандай шароитда тайёрланмоқда?Бугун, 06:17Фарзандларини кўришга келган эркак собиқ хотининг уйида калтаклангани айтилмоқдаФарзандларини кўришга келган эркак собиқ хотининг уйида калтаклангани айтилмоқдаБугун, 06:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди