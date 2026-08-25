Боаке «Андижон»ни қутқарди, ОКМК уйида очко йўқотди: 19-тур тафсилотлари

·30·Спорт
Боаке «Андижон»ни қутқарди, ОКМК уйида очко йўқотди: 19-тур тафсилотлари

Ўзбекистон Суперлигасида 19-турнинг навбатдаги учрашувлари мухлисларга ҳақиқий кескинлик ва кутилмаган натижаларни тақдим этди. Андижондаги тўқнашувда баҳс тақдири сўнгги дақиқаларда ҳал бўлган бўлса, Олмалиқда қаҳрамонлик кўрсатган меҳмонлар рақибини очко йўқотишга мажбур қилди.

Иккала баҳс ҳам турнир жадвалининг ўрта ва қуйи поғоналаридаги курашни янада қизғин паллага олиб чиқди.

«Бобур Арена»да Боаке бенефиси: «Андижон» — «Хоразм» 1:0

«Андижон» ўз майдонида Урганчнинг «Хоразм» клубини қабул қилди. Учрашув мезбонларнинг 1:0 ҳисобидаги драматик ғалабаси билан якун топди:

  • Захирадан тушган қаҳрамон: «Бургутлар» устози томонидан 73-дақиқада майдонга туширилган легионер Мартин Боаке орадан 14 дақиқа ўтиб — 87-дақиқада рақиб дарвозасини ишғол этиб, учрашув қаҳрамонига айланди;

  • Жадвалдаги ҳолат: Ушбу қимматли ғалаба эвазига «Андижон» ўз очколарини 27 тага етказиб, 7-поғонани мустаҳкамлади. Имкониятни бой берган «Хоразм» эса 20 очко билан 11-ўринда қолмоқда.

Учрашув қайдномаси:

  • «Андижон»: Потапов, Андроникашвили, Холдорхонов (Сулаймонов, 62), Ашортиа (Турғунбоев, 74), Иминов (Черан, 62), Комилов, Чаласан, Темиров, Тўхтахўжаев, Маҳамаджонов, Турдимуродов (Боаке, 73);

  • «Хоразм»: Эргашев, Азимов (Нугуманов, 64), Ширяев, Лоҳан, Ортиқбоев, Ҳамиджонов (Иззатов, 72), Ром, Пирмуҳаммадов, Ҳошимов, Абдуҳамидов, Сабино.

17-дақиқадаги қизил карточка ва Олмалиқдаги фидойилик: ОКМК — «Сурхон» 0:0

Турнинг яна бир марказий баҳсида Миржалол Қосимов бошчилигидаги ОКМК ўз майдонида Термизнинг «Сурхон» жамоасини енга олмади:

  • Эрта четлатиш: Баҳснинг ҳали 17-дақиқасидаёқ «Сурхон» футболчиси Шукуриллаев майдондан четлатилиб, термизликларни 70 дақиқадан ортиқ вақт давомида 10 киши бўлиб ҳимояланишга мажбур қилди;

  • Иродали дуранг: Сон жиҳатдан камчиликда қолганига қарамай, меҳмонлар рақибнинг барча кетма-кет ҳужумларини бартараф этиб, 0:0 ҳисобидаги муҳим 1 очкони сақлаб қолди;

  • Очколар тақсимоти: ОКМК 29 очко билан 5-ўринни банд этиб турган бўлса, «Сурхон» 20 очко билан 13-поғонада бормоқда.

Учрашув қайдномаси:

  • ОКМК: Абдунабиев, Аҳмадалиев, Каримов, Тоиров, Муқимжонов, Қосимов, Папава, Сентоку, Абдураззақов, Холмуродов, Собиржонов;

  • «Сурхон»: Боймуродов, Шамсиев, Турсунов, Шербўтаев, Фридай, Рамазонов, Ўктамов, Қодиров, Торнике, Шукруллаев, Шайдулов.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» 76 миллион евролик катта трансферни эълон қилди!«Манчестер Юнайтед» 76 миллион евролик катта трансферни эълон қилди!Бугун, 21:26Савио энди Лондонда: Де Дзерби уни «Тоттенҳэм»га ўтиши ҳақида гапирди!Савио энди Лондонда: Де Дзерби уни «Тоттенҳэм»га ўтиши ҳақида гапирди!Бугун, 20:322026 йилги «Олтин тўп» учун асосий фаворитлар маълум бўлди2026 йилги «Олтин тўп» учун асосий фаворитлар маълум бўлдиБугун, 20:29«Сити»га розилик берди: Романо «Челси» юлдузининг қарорини эълон қилди«Сити»га розилик берди: Романо «Челси» юлдузининг қарорини эълон қилдиБугун, 20:25Ўзбекистон бокс терма жамоаси Япония сафарига қандай шайланмоқда?Ўзбекистон бокс терма жамоаси Япония сафарига қандай шайланмоқда?Бугун, 20:17Ламине Ямал севгилиси билан бирга яшай бошладиЛамине Ямал севгилиси билан бирга яшай бошладиБугун, 19:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айланди
Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айланди