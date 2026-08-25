Боаке «Андижон»ни қутқарди, ОКМК уйида очко йўқотди: 19-тур тафсилотлари
Ўзбекистон Суперлигасида 19-турнинг навбатдаги учрашувлари мухлисларга ҳақиқий кескинлик ва кутилмаган натижаларни тақдим этди. Андижондаги тўқнашувда баҳс тақдири сўнгги дақиқаларда ҳал бўлган бўлса, Олмалиқда қаҳрамонлик кўрсатган меҳмонлар рақибини очко йўқотишга мажбур қилди.
Иккала баҳс ҳам турнир жадвалининг ўрта ва қуйи поғоналаридаги курашни янада қизғин паллага олиб чиқди.
«Бобур Арена»да Боаке бенефиси: «Андижон» — «Хоразм» 1:0
«Андижон» ўз майдонида Урганчнинг «Хоразм» клубини қабул қилди. Учрашув мезбонларнинг 1:0 ҳисобидаги драматик ғалабаси билан якун топди:
Захирадан тушган қаҳрамон: «Бургутлар» устози томонидан 73-дақиқада майдонга туширилган легионер Мартин Боаке орадан 14 дақиқа ўтиб — 87-дақиқада рақиб дарвозасини ишғол этиб, учрашув қаҳрамонига айланди;
Жадвалдаги ҳолат: Ушбу қимматли ғалаба эвазига «Андижон» ўз очколарини 27 тага етказиб, 7-поғонани мустаҳкамлади. Имкониятни бой берган «Хоразм» эса 20 очко билан 11-ўринда қолмоқда.
Учрашув қайдномаси:
«Андижон»: Потапов, Андроникашвили, Холдорхонов (Сулаймонов, 62), Ашортиа (Турғунбоев, 74), Иминов (Черан, 62), Комилов, Чаласан, Темиров, Тўхтахўжаев, Маҳамаджонов, Турдимуродов (Боаке, 73);
«Хоразм»: Эргашев, Азимов (Нугуманов, 64), Ширяев, Лоҳан, Ортиқбоев, Ҳамиджонов (Иззатов, 72), Ром, Пирмуҳаммадов, Ҳошимов, Абдуҳамидов, Сабино.
17-дақиқадаги қизил карточка ва Олмалиқдаги фидойилик: ОКМК — «Сурхон» 0:0
Турнинг яна бир марказий баҳсида Миржалол Қосимов бошчилигидаги ОКМК ўз майдонида Термизнинг «Сурхон» жамоасини енга олмади:
Эрта четлатиш: Баҳснинг ҳали 17-дақиқасидаёқ «Сурхон» футболчиси Шукуриллаев майдондан четлатилиб, термизликларни 70 дақиқадан ортиқ вақт давомида 10 киши бўлиб ҳимояланишга мажбур қилди;
Иродали дуранг: Сон жиҳатдан камчиликда қолганига қарамай, меҳмонлар рақибнинг барча кетма-кет ҳужумларини бартараф этиб, 0:0 ҳисобидаги муҳим 1 очкони сақлаб қолди;
Очколар тақсимоти: ОКМК 29 очко билан 5-ўринни банд этиб турган бўлса, «Сурхон» 20 очко билан 13-поғонада бормоқда.
Учрашув қайдномаси:
ОКМК: Абдунабиев, Аҳмадалиев, Каримов, Тоиров, Муқимжонов, Қосимов, Папава, Сентоку, Абдураззақов, Холмуродов, Собиржонов;
«Сурхон»: Боймуродов, Шамсиев, Турсунов, Шербўтаев, Фридай, Рамазонов, Ўктамов, Қодиров, Торнике, Шукруллаев, Шайдулов.
…