Эшик ёнидаги оддий ип сизни ўғрилар нишонига айлантириши мумкин!

·0·Дунё
Эшик ёнидаги оддий ип сизни ўғрилар нишонига айлантириши мумкин!

Ижтимоий тармоқларда ўғрилар хонадонда одам бор-йўқлигини аниқлаш учун эшик ёнига ингичка ип ташлаб кетаётгани ҳақида огоҳлантиришлар тарқалмоқда. Айтилишича, ип бир неча кун давомида ўз жойида қолса, бу уй эгалари узоқ вақт давомида йўқлигидан дарак бериши мумкин.

Тарқалаётган огоҳлантиришларга кўра, жиноятчилар эшик атрофида деярли сезилмайдиган ип қолдириши мумкин.

Агар уй эгаси:

ипни пайқаса ва олиб ташласа;

эшикни тез-тез очиб-ёпса;

унинг жойлашуви ўзгарса, хонадонда одам борлигини англаш мумкин.

Аксинча, ип бир неча кун ўз ҳолича қолса, уй бўш бўлиши мумкин деган хулоса чиқарилиши эҳтимоли айтилмоқда. Бу маълумотлар ҳозирча ижтимоий тармоқларда тарқалган огоҳлантиришлар эканини ҳам унутмаслик керак. Шунга қарамай, бегона ёки шубҳали белгиларни пайқаш ва зарур ҳолларда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга мурожаат қилиш эҳтиёт чораси сифатида муҳим.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунё океанида тарихий ҳарорат рекорди яна янгиландиДунё океанида тарихий ҳарорат рекорди яна янгиландиКеча, 22:58«Биз секин-аста ютқазяпмиз»: Украина собиқ Мудофаа вазиридан кутилмаган иқрор!«Биз секин-аста ютқазяпмиз»: Украина собиқ Мудофаа вазиридан кутилмаган иқрор!Кеча, 22:54Аттракционда боши пастга осилган қизларга 275 минг доллардан компенсация тўланадиАттракционда боши пастга осилган қизларга 275 минг доллардан компенсация тўланадиКеча, 22:49Внуковога қўнган самолёт сири ошкор бўлди: МРБ директори нима учун Москвага келди?Внуковога қўнган самолёт сири ошкор бўлди: МРБ директори нима учун Москвага келди?Кеча, 22:483400 та ўпич изи туширилган машина эгаси жаримага тортилди3400 та ўпич изи туширилган машина эгаси жаримага тортилдиКеча, 21:16Олимлар денгиз тубида юрадиган акулани топишди (видео)Олимлар денгиз тубида юрадиган акулани топишди (видео)Кеча, 20:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди