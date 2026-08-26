HP арзон ва ўта узоқ ишлайдиган ОмниБоок 3 ноутбукини тақдим этди

·11·Техно
HP арзон ва ўта узоқ ишлайдиган ОмниБоок 3 ноутбукини тақдим этди

Жаҳон бозорида хотира нархлари билан боғлиқ мураккаб вазиятга қарамай, технология компаниялари бир вақтнинг ўзида ҳам ҳамёнбоп, ҳам енгил ҳамда узоқ вақт қувватсиз ишлайдиган қурилмаларни чиқаришда давом этмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, HP компанияси янги ОмниБоок 3 ноутбукини тақдим этди ва у харидорларга атиги 550 долларга таклиф этилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур нарх сиёсати дастлаб қурилма 500 доллардан сотувга чиқарилгани, кейинчалик эса чегирма миқдори ўзгаргани билан боғлиқ. Ҳозирда дастлабки 100 долларлик чегирма икки бараварга қисқартирилган бўлиб, акциясиз ёки чегирмасиз ҳолда ушбу ноутбукни 600 долларга харид қилиш мумкин. Шунга қарамай, тақдим этилаётган имкониятлар учун бу нарх сегментдаги энг рақобатбардош таклифлардан бири бўлиб қолмоқда.

Техник имкониятлар ва унумдорлик

Қурилманинг асосий ўзига хос жиҳатларидан бири бу унинг ички қисмидаги процесордир. Ноутбукка Snapdragon Х сериясига мансуб Snapdragon Х X1-26-100 чипи ўрнатилган. Мутахассисларнинг таъкидлашича, бу биринчи авлод процессори бўлгани боис, ҳисоблаш унумдорлиги унчалик юқори эмас ва анча вазмин кўрсаткичлар билан чекланади.

Бироқ унумдорликнинг ўртача даражада экани батарея қуввати эвазига тўлиқ қопланади. HP вакилларининг баёнотига кўра, қурилма бир марталик қувват билан нақ 42 соатгача автоном тарзда ишлай олади. Бундай юқори кўрсаткичга сиғими 60 В·соат бўлган аккумулятор ҳамда тежамкор платформа ёрдамида эришилган.

Экран ва интерфейс имкониятлари

Янги модел замонавий фойдаланувчилар талабларини инобатга олган ҳолда сифатли дисплей билан жиҳозланган. Ноутбук 14 дюймли OLED-экранга эга бўлиб, у 1200p пикселлар кенглигини тақдим этади. Бироқ экран ёрқинлиги борасида айрим чекловлар мавжуд — унинг максимал ёрқинлиги атиги 300 кд/кв.м ни ташкил қилади.

Қурилманинг техник тавсифлари ва уланиш имкониятлари ҳам кундалик вазифалар учун етарли даражада шакллантирилган. Ноутбук қуйидаги қисмлар билан жиҳозланган:

  • 8 GB тезкор хотира (ОЗУ)
  • 256 GB ҳажмли SSD хотира
  • Икки дона USB-C ва икки дона USB-А портлари
  • HDMI улагичи ва наушниклар учун классик тирқиш
  • Wi-Fi 6E симсиз алоқа модули
Барча ушбу бутловчи қисмлар ва мустаҳкам батареяни ўз ичига олганига қарамай, ноутбукнинг оғирлиги атиги 1,4 килограммни ташкил қилади. Бу эса уни доимий равишда ўзи билан олиб юрадиган талабалар ва сафарларга кўп чиқадиган ходимлар учун қулай танловга айлантиради.

HPОмниБоок 3НоутбукSnapdragonOLED
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Garmin Fenix 9 Pro тақдим этилди: 291 кунгача ишлайдиган флагман соатGarmin Fenix 9 Pro тақдим этилди: 291 кунгача ишлайдиган флагман соатБугун, 04:00Samsung Galaxy S27 Ultra рендерлари ошкор этилдиSamsung Galaxy S27 Ultra рендерлари ошкор этилдиБугун, 00:23Apple Ҳиде Мй Эмаил хусусиятини ўзгартириш режимидан воз кечдиApple Ҳиде Мй Эмаил хусусиятини ўзгартириш режимидан воз кечдиКеча, 19:57Apple компанияси янги M6 ва M5 Pro чипли Mac mini компьютерларини тақдим этдиApple компанияси янги M6 ва M5 Pro чипли Mac mini компьютерларини тақдим этдиКеча, 19:29Apple ўзининг энг кучли M5 Ultra ва M6 чипларини тақдим этдиApple ўзининг энг кучли M5 Ultra ва M6 чипларини тақдим этдиКеча, 19:21Apple компанияси M6 чипига эга янги Мак Mini ва Mac Studio моделларини тақдим этдиApple компанияси M6 чипига эга янги Мак Mini ва Mac Studio моделларини тақдим этдиКеча, 18:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда