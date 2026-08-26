HP арзон ва ўта узоқ ишлайдиган ОмниБоок 3 ноутбукини тақдим этди
Жаҳон бозорида хотира нархлари билан боғлиқ мураккаб вазиятга қарамай, технология компаниялари бир вақтнинг ўзида ҳам ҳамёнбоп, ҳам енгил ҳамда узоқ вақт қувватсиз ишлайдиган қурилмаларни чиқаришда давом этмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, HP компанияси янги ОмниБоок 3 ноутбукини тақдим этди ва у харидорларга атиги 550 долларга таклиф этилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур нарх сиёсати дастлаб қурилма 500 доллардан сотувга чиқарилгани, кейинчалик эса чегирма миқдори ўзгаргани билан боғлиқ. Ҳозирда дастлабки 100 долларлик чегирма икки бараварга қисқартирилган бўлиб, акциясиз ёки чегирмасиз ҳолда ушбу ноутбукни 600 долларга харид қилиш мумкин. Шунга қарамай, тақдим этилаётган имкониятлар учун бу нарх сегментдаги энг рақобатбардош таклифлардан бири бўлиб қолмоқда.
Техник имкониятлар ва унумдорликҚурилманинг асосий ўзига хос жиҳатларидан бири бу унинг ички қисмидаги процесордир. Ноутбукка Snapdragon Х сериясига мансуб Snapdragon Х X1-26-100 чипи ўрнатилган. Мутахассисларнинг таъкидлашича, бу биринчи авлод процессори бўлгани боис, ҳисоблаш унумдорлиги унчалик юқори эмас ва анча вазмин кўрсаткичлар билан чекланади.
Бироқ унумдорликнинг ўртача даражада экани батарея қуввати эвазига тўлиқ қопланади. HP вакилларининг баёнотига кўра, қурилма бир марталик қувват билан нақ 42 соатгача автоном тарзда ишлай олади. Бундай юқори кўрсаткичга сиғими 60 В·соат бўлган аккумулятор ҳамда тежамкор платформа ёрдамида эришилган.
Экран ва интерфейс имкониятлариЯнги модел замонавий фойдаланувчилар талабларини инобатга олган ҳолда сифатли дисплей билан жиҳозланган. Ноутбук 14 дюймли OLED-экранга эга бўлиб, у 1200p пикселлар кенглигини тақдим этади. Бироқ экран ёрқинлиги борасида айрим чекловлар мавжуд — унинг максимал ёрқинлиги атиги 300 кд/кв.м ни ташкил қилади.
Қурилманинг техник тавсифлари ва уланиш имкониятлари ҳам кундалик вазифалар учун етарли даражада шакллантирилган. Ноутбук қуйидаги қисмлар билан жиҳозланган:
- 8 GB тезкор хотира (ОЗУ)
- 256 GB ҳажмли SSD хотира
- Икки дона USB-C ва икки дона USB-А портлари
- HDMI улагичи ва наушниклар учун классик тирқиш
- Wi-Fi 6E симсиз алоқа модули
…