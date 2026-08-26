Бокуда 7 та гол ва Раҳмоналиевнинг голи: «Сабаҳ» ЕЧЛ гуруҳ босқичига чиқди!
Европа Чемпионлар лигаси саралаш плей-офф босқичининг жавоб учрашуви Боку шаҳрида ҳақиқий футбол триллерини тақдим этди. Озарбайжоннинг «Сабаҳ» клуби ўз майдонида Исроилнинг «Ҳапоэл Беэр-Шева» жамоасини қабул қилиб, 120 дақиқалик фантастик камбэк эвазига ЕЧЛнинг асосий умумий гуруҳ босқичи йўлланмасини қўлга киритди.
Дастлабки баҳсда 1:2 ҳисобида имкониятни бой берган бокуликлар ўз мухлислари қаршисида ирода ва ғалабага бўлган юксак иштиёқни намойиш этишди.
74-дақиқадаги нажот: Умарали Раҳмоналиевнинг муҳим голи
Учрашув мезбонлар учун жуда оғир бошланди:
Рақибнинг босими: Баҳснинг 10-дақиқасидаёқ Златанович ҳисобни очди. 38-дақиқада Нвачукву мувозанатни тиклаган бўлса-да, 61-дақиқада Мизраҳи яна исроилликларни олдинга олиб чиқди;
Ўзбек легионерининг жавоби: Икки ўйин натижасига кўра 2:4 ҳисобида ортда қолаётган «Сабаҳ»ни 74-дақиқада Умарали Раҳмоналиев қутқариб қолди. Ўзбекистонлик ярим ҳимоячи муҳим голни уриб, ҳисобни 2:2 кўринишига келтирди ва жамоасига иккинчи нафасни берди (82-дақиқада у тактик ўзгариш сабаб захирага олинди);
90+4-дақиқадаги драма: Асосий вақт тугашига саноқли сониялар қолганда Муталимов 3-голни киритиб, баҳсни 3:2 ҳисобига етказди ва умумий ҳисобни (4:4) тенглаштириб, ўйинни қўшимча бўлимларга олиб чиқди.
Экстра-таймлардаги ғалаба ва гуруҳ босқичи
Руҳий устунликни тўлиқ ўз қўлига олган «Сабаҳ» қўшимча бўлимларда рақибни тамомила тор-мор этди:
101-дақиқа: Мбина мезбонларнинг 4-голини урди;
115-дақиқа: Мискеле якуний нуқтани қўйиб, ҳисобни 5:2 (умумий ҳисобда 6:4) кўринишига келтирди.
ЕЧЛ саралаши. Плей-офф, жавоб баҳси:
«Сабаҳ» — «Ҳапоэл Беэр-Шева» 5:2 (Дастлабки ўйин: 1:2)
Голлар: Нвачукву 38, Раҳмоналиев 74, Муталимов 90+4, Мбина 101, Мискеле 115 — Златанович 10, Мизраҳи 61.
Шу тариқа, Умарали Раҳмоналиев тўп тепаётган «Сабаҳ» клуби мураккаб синовдан ўтиб, Чемпионлар лигасининг янгиланган умумий гуруҳ босқичига расман йўл олди.
…