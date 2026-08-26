Бокуда 7 та гол ва Раҳмоналиевнинг голи: «Сабаҳ» ЕЧЛ гуруҳ босқичига чиқди!

·10·Спорт
Бокуда 7 та гол ва Раҳмоналиевнинг голи: «Сабаҳ» ЕЧЛ гуруҳ босқичига чиқди!

Европа Чемпионлар лигаси саралаш плей-офф босқичининг жавоб учрашуви Боку шаҳрида ҳақиқий футбол триллерини тақдим этди. Озарбайжоннинг «Сабаҳ» клуби ўз майдонида Исроилнинг «Ҳапоэл Беэр-Шева» жамоасини қабул қилиб, 120 дақиқалик фантастик камбэк эвазига ЕЧЛнинг асосий умумий гуруҳ босқичи йўлланмасини қўлга киритди.

Дастлабки баҳсда 1:2 ҳисобида имкониятни бой берган бокуликлар ўз мухлислари қаршисида ирода ва ғалабага бўлган юксак иштиёқни намойиш этишди.

74-дақиқадаги нажот: Умарали Раҳмоналиевнинг муҳим голи

Учрашув мезбонлар учун жуда оғир бошланди:

  • Рақибнинг босими: Баҳснинг 10-дақиқасидаёқ Златанович ҳисобни очди. 38-дақиқада Нвачукву мувозанатни тиклаган бўлса-да, 61-дақиқада Мизраҳи яна исроилликларни олдинга олиб чиқди;

  • Ўзбек легионерининг жавоби: Икки ўйин натижасига кўра 2:4 ҳисобида ортда қолаётган «Сабаҳ»ни 74-дақиқада Умарали Раҳмоналиев қутқариб қолди. Ўзбекистонлик ярим ҳимоячи муҳим голни уриб, ҳисобни 2:2 кўринишига келтирди ва жамоасига иккинчи нафасни берди (82-дақиқада у тактик ўзгариш сабаб захирага олинди);

  • 90+4-дақиқадаги драма: Асосий вақт тугашига саноқли сониялар қолганда Муталимов 3-голни киритиб, баҳсни 3:2 ҳисобига етказди ва умумий ҳисобни (4:4) тенглаштириб, ўйинни қўшимча бўлимларга олиб чиқди.

Экстра-таймлардаги ғалаба ва гуруҳ босқичи

Руҳий устунликни тўлиқ ўз қўлига олган «Сабаҳ» қўшимча бўлимларда рақибни тамомила тор-мор этди:

  • 101-дақиқа: Мбина мезбонларнинг 4-голини урди;

  • 115-дақиқа: Мискеле якуний нуқтани қўйиб, ҳисобни 5:2 (умумий ҳисобда 6:4) кўринишига келтирди.

ЕЧЛ саралаши. Плей-офф, жавоб баҳси:

  • «Сабаҳ» — «Ҳапоэл Беэр-Шева» 5:2 (Дастлабки ўйин: 1:2)

  • Голлар: Нвачукву 38, Раҳмоналиев 74, Муталимов 90+4, Мбина 101, Мискеле 115 — Златанович 10, Мизраҳи 61.

Шу тариқа, Умарали Раҳмоналиев тўп тепаётган «Сабаҳ» клуби мураккаб синовдан ўтиб, Чемпионлар лигасининг янгиланган умумий гуруҳ босқичига расман йўл олди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бруно Фернандес ПФА талқини бўйича мавсумнинг энг яхши футболчиси деб топилдиБруно Фернандес ПФА талқини бўйича мавсумнинг энг яхши футболчиси деб топилдиБугун, 02:12Самарқандда драматик дуранг: 87-дақиқадаги гол «Пахтакор»ни ғалабадан маҳрум қилди!Самарқандда драматик дуранг: 87-дақиқадаги гол «Пахтакор»ни ғалабадан маҳрум қилди!Кеча, 22:11Тошкентда катта жанг: Муҳиддин Мамажонов россиялик нокаутчига қарши!Тошкентда катта жанг: Муҳиддин Мамажонов россиялик нокаутчига қарши!Кеча, 22:00«Манчестер Юнайтед» 76 миллион евролик катта трансферни эълон қилди!«Манчестер Юнайтед» 76 миллион евролик катта трансферни эълон қилди!Кеча, 21:26Боаке «Андижон»ни қутқарди, ОКМК уйида очко йўқотди: 19-тур тафсилотлариБоаке «Андижон»ни қутқарди, ОКМК уйида очко йўқотди: 19-тур тафсилотлариКеча, 21:17Савио энди Лондонда: Де Дзерби уни «Тоттенҳэм»га ўтиши ҳақида гапирди!Савио энди Лондонда: Де Дзерби уни «Тоттенҳэм»га ўтиши ҳақида гапирди!Кеча, 20:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг баҳоси қандай бўлди? Британия нашри «Сити» футболчилари ўйинини таҳлил қилди
Ҳусановнинг баҳоси қандай бўлди? Британия нашри «Сити» футболчилари ўйинини таҳлил қилди