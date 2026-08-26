Эфиопияда ёш йигитлар нега қозиқ оёқда юради? Сабаби ҳайратланарли
Эфиопиянинг Омо водийсида яшовчи Банна халқи орасида ёш йигитлар болалигидан ёғоч қозиқ оёқларда юришни ўрганади. Бир қарашда бу оддий томошага ўхшаши мумкин, бироқ улар учун мазкур маҳорат кундалик ҳаёт билан чамбарчас боғлиқ.
Баланд қозиқ оёқларда юриш Банна йигитларига атрофни яхшироқ кузатиш имконини беради.
Ушбу маҳорат орқали улар:
чорва молларини баландроқ жойдан кузатади;
яйловдаги ҳайвонларни назорат қилишни осонлаштиради;
қалин ўтлар орасидаги хавфларни олдиндан пайқашга ҳаракат қилади.
Айниқса, шер ва қоплон каби йиртқичларни узоқроқдан кўриш чорвачилик билан шуғулланувчи аҳоли учун муҳим бўлиши мумкин. Банна халқи яшайдиган ҳудудларда баланд ўтлар орасида турли хавфлар учраши мумкин. Қозиқ оёқларда юриш эса ерга яқин яширинадиган заҳарли илонларни пайқашда қўшимча имконият бериши эҳтимол қилинади.
Оддий кўринган қозиқ оёқлар аслида Банна халқининг кундалик ҳаёти ва анъаналарининг бир қисмидир.
Қозиқ оёқларда юриш ёшлигидан ўргатилади. Уни эгаллаш эса яхши мувозанат, чаққонлик ва жасоратни талаб қилади.
…