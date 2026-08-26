Тўйхонада ҳожатини чиқармоқчи бўлган аёл видеоси тармоқларда кўпчиликнинг танқидига сабаб бўлди (видео)

·42·Жамият
Тўйхонада ҳожатини чиқармоқчи бўлган аёл видеоси тармоқларда кўпчиликнинг танқидига сабаб бўлди (видео)

Ижтимоий тармоқларда тўйхонада тасвирга олинган ноқулай ҳолат акс этган видео тарқалди. Унда меҳмонлардан бири зал бўшлигидан фойдаланиб, стол-стуллар яқинида ҳожат чиқаргани кўринади.

Тарқалган тасвирларда аёлнинг тўй маросими ўтказилаётган залда, бошқа меҳмонлар кўзидан четроқда ҳожатини чиқараётгани акс этган.

Мазкур ҳолатни кўрган интернет фойдаланувчилари бунга турлича муносабат билдирмоқда.

Видео қисқа вақт ичида муҳокамаларга сабаб бўлиб, фойдаланувчилар аёлнинг хатти-ҳаракатини кескин танқид қилган.

Кўпчилик бундай ҳолатни жамоат жойидаги одоб-ахлоқ ва маданият қоидаларига зид деб баҳоламоқда. Ҳодисанинг қаерда ва айнан қачон содир бўлгани ҳақида қўшимча маълумот берилмаган. Шунингдек, видеодаги аёлнинг шахсига оид маълумотлар ҳам очиқланмаган.

Тарқалган тасвир эса тўй ва бошқа оммавий тадбирларда оддий одоб ва жамоат маданиятига риоя қилиш масаласини яна бир бор кун тартибига олиб чиқди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда қамоқда туриб ҳам онлайн “доставка” қилиш мумкин бўладиЎзбекистонда қамоқда туриб ҳам онлайн “доставка” қилиш мумкин бўладиБугун, 05:01Фарғонада Lacetti бошқарувдан чиқиб, устун ва дарахтга урилдиФарғонада Lacetti бошқарувдан чиқиб, устун ва дарахтга урилдиКеча, 23:02Ғузорда йиллар давомида тазйиқ остида яшаган ўқитувчи аёл вафот этдиҒузорда йиллар давомида тазйиқ остида яшаган ўқитувчи аёл вафот этдиКеча, 21:47Сергелидаги калтаклаш видеоси ортидан текширув бошланди: жанжалга нима сабаб бўлган?Сергелидаги калтаклаш видеоси ортидан текширув бошланди: жанжалга нима сабаб бўлган?Кеча, 16:50Андижонда бир оилада 4 нафар эгизак дунёга келдиАндижонда бир оилада 4 нафар эгизак дунёга келдиКеча, 13:17Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилдиБлогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилдиКеча, 09:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди