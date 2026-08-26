Бруну Фернандеш Англияда йилнинг энг яхши футболчиси деб топилди!
Англия футболида якунланган мавсумнинг энг нуфузли индивидуал соврини ўз эгасини топди. Англия Профессионал футболчилар ассоциацияси (PFA) расмий овоз бериш натижаларига кўра, «Манчестер Юнайтед» сардори, 31 ёшли португалиялик ярим ҳимоячи Бруну Фернандешни АПЛнинг ўтган мавсумдаги энг яхши ўйинчиси (PFA Player of the Year) деб эълон қилди.
Бу соврин футболчиларнинг ўз ҳамкасблари томонидан берилган овозлар асосида аниқлангани билан алоҳида аҳамиятга эга.
Рақобатчилар ва мутлақ яккапешқадамлик
Бруну Фернандеш соврин учун курашда Англиянинг етакчи клублари юлдузларини ортда қолдирди:
«Манчестер Сити» вакиллари: Эрлинг Ҳоланд ва Райан Шерки;
«Арсенал» етакчилари: Деклан Райс, Габриэл Магальяэс ва дарвозабон Давид Райя.
Эътиборли жиҳати шундаки, португалиялик плеймейкер бунга қадар АПЛ расмий ташкилотчилари ҳамда Англия футбол журналистлари ассоциацияси (FWA) талқинига кўра ҳам мавсумнинг энг яхши ўйинчиси совринини қўлга киритган эди. Шу тариқа, Бруну йилнинг барча асосий индивидуал мукофотларини ўзида жамлади.
Рекорд даражадаги 21 та ассист
«Қизил иблислар» етакчиси ўтган мавсумда майдондаги беқиёс креативлиги ва барқарорлиги билан ажралиб турди:
35 та учрашув: Бруну Премьер-лига доирасида 35 та баҳсда майдонга тушди;
21 та голли узатма: Португалиялик ярим ҳимоячи мавсум давомида нақд 21 та ассист қайд этиб, лиганинг энг яхши ассистентига айланди ва жамоаси ҳужумларининг бош дирижёри эканини яна бир бор исботлади.
31 ёшли ярим ҳимоячининг бундай юксак эътирофга сазовор бўлиши «Манчестер Юнайтед» тарихидаги яна бир ёрқин саҳифа бўлди.
…