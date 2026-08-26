Бруну Фернандеш Англияда йилнинг энг яхши футболчиси деб топилди!

·0·Спорт
Бруну Фернандеш Англияда йилнинг энг яхши футболчиси деб топилди!

Англия футболида якунланган мавсумнинг энг нуфузли индивидуал соврини ўз эгасини топди. Англия Профессионал футболчилар ассоциацияси (PFA) расмий овоз бериш натижаларига кўра, «Манчестер Юнайтед» сардори, 31 ёшли португалиялик ярим ҳимоячи Бруну Фернандешни АПЛнинг ўтган мавсумдаги энг яхши ўйинчиси (PFA Player of the Year) деб эълон қилди.

Бу соврин футболчиларнинг ўз ҳамкасблари томонидан берилган овозлар асосида аниқлангани билан алоҳида аҳамиятга эга.

Рақобатчилар ва мутлақ яккапешқадамлик

Бруну Фернандеш соврин учун курашда Англиянинг етакчи клублари юлдузларини ортда қолдирди:

  • «Манчестер Сити» вакиллари: Эрлинг Ҳоланд ва Райан Шерки;

  • «Арсенал» етакчилари: Деклан Райс, Габриэл Магальяэс ва дарвозабон Давид Райя.

Эътиборли жиҳати шундаки, португалиялик плеймейкер бунга қадар АПЛ расмий ташкилотчилари ҳамда Англия футбол журналистлари ассоциацияси (FWA) талқинига кўра ҳам мавсумнинг энг яхши ўйинчиси совринини қўлга киритган эди. Шу тариқа, Бруну йилнинг барча асосий индивидуал мукофотларини ўзида жамлади.

Рекорд даражадаги 21 та ассист

«Қизил иблислар» етакчиси ўтган мавсумда майдондаги беқиёс креативлиги ва барқарорлиги билан ажралиб турди:

  • 35 та учрашув: Бруну Премьер-лига доирасида 35 та баҳсда майдонга тушди;

  • 21 та голли узатма: Португалиялик ярим ҳимоячи мавсум давомида нақд 21 та ассист қайд этиб, лиганинг энг яхши ассистентига айланди ва жамоаси ҳужумларининг бош дирижёри эканини яна бир бор исботлади.

31 ёшли ярим ҳимоячининг бундай юксак эътирофга сазовор бўлиши «Манчестер Юнайтед» тарихидаги яна бир ёрқин саҳифа бўлди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Саудияда драма: Садио Мане «Ан Наср»ни мағлубиятдан қутқариб, ғалаба келтирдиСаудияда драма: Садио Мане «Ан Наср»ни мағлубиятдан қутқариб, ғалаба келтирдиБугун, 05:55Бокуда 7 та гол ва Раҳмоналиевнинг голи: «Сабаҳ» ЕЧЛ гуруҳ босқичига чиқди!Бокуда 7 та гол ва Раҳмоналиевнинг голи: «Сабаҳ» ЕЧЛ гуруҳ босқичига чиқди!Бугун, 05:40Бруно Фернандес ПФА талқини бўйича мавсумнинг энг яхши футболчиси деб топилдиБруно Фернандес ПФА талқини бўйича мавсумнинг энг яхши футболчиси деб топилдиБугун, 02:12Самарқандда драматик дуранг: 87-дақиқадаги гол «Пахтакор»ни ғалабадан маҳрум қилди!Самарқандда драматик дуранг: 87-дақиқадаги гол «Пахтакор»ни ғалабадан маҳрум қилди!Кеча, 22:11Тошкентда катта жанг: Муҳиддин Мамажонов россиялик нокаутчига қарши!Тошкентда катта жанг: Муҳиддин Мамажонов россиялик нокаутчига қарши!Кеча, 22:00«Манчестер Юнайтед» 76 миллион евролик катта трансферни эълон қилди!«Манчестер Юнайтед» 76 миллион евролик катта трансферни эълон қилди!Кеча, 21:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг баҳоси қандай бўлди? Британия нашри «Сити» футболчилари ўйинини таҳлил қилди
Ҳусановнинг баҳоси қандай бўлди? Британия нашри «Сити» футболчилари ўйинини таҳлил қилди