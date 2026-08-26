Нико О’Райли АПЛда йилнинг энг яхши ёш футболчиси деб топилди!

·0·Спорт
Нико О’Райли АПЛда йилнинг энг яхши ёш футболчиси деб топилди!

Англия футболида якунланган мавсумнинг энг ёрқин ёш истеъдоди расман эълон қилинди. Англия Профессионал футболчилар ассоциацияси (PFA) ўтказган овоз бериш натижаларига кўра, «Манчестер Сити» ҳимоячиси Нико О’Райли Премьер-лиганинг «Йилнинг энг яхши ёш футболчиси» (PFA Young Player of the Year) нуфузли соврини соҳибига айланди.

Пеп Гвардиола қўл остида асосий таркибнинг муҳим бўлагига айланган 21 ёшли инглиз ҳимоячиси мавсум давомидаги ишончли ва сермаҳсул ўйини билан экспертлар ҳамда касбдошларининг юксак эътирофига сазовор бўлди.

Кучли рақобат: О’Райли кимларни ортда қолдирди?

Ушбу нуфузли номинацияда О’Райли Англиянинг бошқа топ-клублари етакчи ёш иқтидорлари билан кечган кескин рақобатда ғолиб чиқди:

Ҳимоячидан кутилмаган сермаҳсуллик: Мавсум рақамлари

Нико О’Райли нафақат мудофаадаги барқарорлиги, балки ҳужумларни ривожлантириш ва якунлашдаги фаоллиги билан ҳам ажралиб турди:

  • 34 та учрашув: Ёш ҳимоячи АПЛ доирасида 34 та баҳсда майдонга тушиб, мунтазам ўйин амалиётига эга бўлди;

  • 8 та голли ҳаракат: Ўз амплуаси ҳимоячи бўлишига қарамай, у рақиблар дарвозасига 5 та гол киритиб, яна 3 та голли узатма муаллифи бўлди.

Ҳимоя ва ҳужумдаги бундай юқори универсаллик 21 ёшли О’Райлини Англия футболининг энг истиқболли юлдузлари сафига олиб чиқди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бруну Фернандеш Англияда йилнинг энг яхши футболчиси деб топилди!Бруну Фернандеш Англияда йилнинг энг яхши футболчиси деб топилди!Бугун, 05:58Саудияда драма: Садио Мане «Ан Наср»ни мағлубиятдан қутқариб, ғалаба келтирдиСаудияда драма: Садио Мане «Ан Наср»ни мағлубиятдан қутқариб, ғалаба келтирдиБугун, 05:55Бокуда 7 та гол ва Раҳмоналиевнинг голи: «Сабаҳ» ЕЧЛ гуруҳ босқичига чиқди!Бокуда 7 та гол ва Раҳмоналиевнинг голи: «Сабаҳ» ЕЧЛ гуруҳ босқичига чиқди!Бугун, 05:40Бруно Фернандес ПФА талқини бўйича мавсумнинг энг яхши футболчиси деб топилдиБруно Фернандес ПФА талқини бўйича мавсумнинг энг яхши футболчиси деб топилдиБугун, 02:12Самарқандда драматик дуранг: 87-дақиқадаги гол «Пахтакор»ни ғалабадан маҳрум қилди!Самарқандда драматик дуранг: 87-дақиқадаги гол «Пахтакор»ни ғалабадан маҳрум қилди!Кеча, 22:11Тошкентда катта жанг: Муҳиддин Мамажонов россиялик нокаутчига қарши!Тошкентда катта жанг: Муҳиддин Мамажонов россиялик нокаутчига қарши!Кеча, 22:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг баҳоси қандай бўлди? Британия нашри «Сити» футболчилари ўйинини таҳлил қилди
Ҳусановнинг баҳоси қандай бўлди? Британия нашри «Сити» футболчилари ўйинини таҳлил қилди