Нико О’Райли АПЛда йилнинг энг яхши ёш футболчиси деб топилди!
Англия футболида якунланган мавсумнинг энг ёрқин ёш истеъдоди расман эълон қилинди. Англия Профессионал футболчилар ассоциацияси (PFA) ўтказган овоз бериш натижаларига кўра, «Манчестер Сити» ҳимоячиси Нико О’Райли Премьер-лиганинг «Йилнинг энг яхши ёш футболчиси» (PFA Young Player of the Year) нуфузли соврини соҳибига айланди.
Пеп Гвардиола қўл остида асосий таркибнинг муҳим бўлагига айланган 21 ёшли инглиз ҳимоячиси мавсум давомидаги ишончли ва сермаҳсул ўйини билан экспертлар ҳамда касбдошларининг юксак эътирофига сазовор бўлди.
Кучли рақобат: О’Райли кимларни ортда қолдирди?
Ушбу нуфузли номинацияда О’Райли Англиянинг бошқа топ-клублари етакчи ёш иқтидорлари билан кечган кескин рақобатда ғолиб чиқди:
Райан Шерки — «Манчестер Сити»даги жамоадоши;
Макс Доуман — «Арсенал»;
Коби Майну — «Манчестер Юнайтед»;
Рио Нгумоа — «Ливерпуль»;
Эли Жуниор Крупи — «Борнмут».
Ҳимоячидан кутилмаган сермаҳсуллик: Мавсум рақамлари
Нико О’Райли нафақат мудофаадаги барқарорлиги, балки ҳужумларни ривожлантириш ва якунлашдаги фаоллиги билан ҳам ажралиб турди:
34 та учрашув: Ёш ҳимоячи АПЛ доирасида 34 та баҳсда майдонга тушиб, мунтазам ўйин амалиётига эга бўлди;
8 та голли ҳаракат: Ўз амплуаси ҳимоячи бўлишига қарамай, у рақиблар дарвозасига 5 та гол киритиб, яна 3 та голли узатма муаллифи бўлди.
Ҳимоя ва ҳужумдаги бундай юқори универсаллик 21 ёшли О’Райлини Англия футболининг энг истиқболли юлдузлари сафига олиб чиқди.
…