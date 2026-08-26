Ўзбекистонда қамоқда туриб ҳам онлайн “доставка” қилиш мумкин бўлади

·0·Жамият
Ўзбекистонда қамоқда туриб ҳам онлайн “доставка” қилиш мумкин бўлади

Ўзбекистонда маҳкумлар ва уларнинг яқинлари учун озиқ-овқат ҳамда рухсат этилган буюмларни онлайн буюртма қилиш имконияти яратилиши мумкин. Янги тартиб ҳозирча лойиҳа сифатида таклиф қилинмоқда.

Таклифга кўра, маҳкумнинг ўзи ёки унинг яқинлари керакли маҳсулотларни бир неча усул орқали буюртма қилиши мумкин:

инфокиоск орқали;

махсус веб-сайт орқали;

мобил илова ёрдамида.

Бунда фақат жазони ижро этиш муассасаларига олиб киришга рухсат этилган озиқ-овқат ва бошқа буюмлар буюртма қилиниши мумкин.

Янги тизим жорий этилса, маҳкумларнинг қариндошлари керакли маҳсулотларни масофадан туриб буюртма қилиш имконига эга бўлади. Бу эса буюмларни етказиш жараёнини тартиблироқ ва қулайроқ ташкил этишга хизмат қилиши мумкин. Бироқ ҳозирча бу амалдаги тартиб эмас, балки таклиф этилаётган лойиҳа ҳисобланади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фарғонада Lacetti бошқарувдан чиқиб, устун ва дарахтга урилдиФарғонада Lacetti бошқарувдан чиқиб, устун ва дарахтга урилдиКеча, 23:02Ғузорда йиллар давомида тазйиқ остида яшаган ўқитувчи аёл вафот этдиҒузорда йиллар давомида тазйиқ остида яшаган ўқитувчи аёл вафот этдиКеча, 21:47Сергелидаги калтаклаш видеоси ортидан текширув бошланди: жанжалга нима сабаб бўлган?Сергелидаги калтаклаш видеоси ортидан текширув бошланди: жанжалга нима сабаб бўлган?Кеча, 16:50Андижонда бир оилада 4 нафар эгизак дунёга келдиАндижонда бир оилада 4 нафар эгизак дунёга келдиКеча, 13:17Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилдиБлогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилдиКеча, 09:18Ширинлик ортидаги ҳолат: Пряник қандай шароитда тайёрланмоқда?Ширинлик ортидаги ҳолат: Пряник қандай шароитда тайёрланмоқда?Кеча, 06:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди