Ўзбекистонда қамоқда туриб ҳам онлайн “доставка” қилиш мумкин бўлади
Ўзбекистонда маҳкумлар ва уларнинг яқинлари учун озиқ-овқат ҳамда рухсат этилган буюмларни онлайн буюртма қилиш имконияти яратилиши мумкин. Янги тартиб ҳозирча лойиҳа сифатида таклиф қилинмоқда.
Таклифга кўра, маҳкумнинг ўзи ёки унинг яқинлари керакли маҳсулотларни бир неча усул орқали буюртма қилиши мумкин:
инфокиоск орқали;
махсус веб-сайт орқали;
мобил илова ёрдамида.
Бунда фақат жазони ижро этиш муассасаларига олиб киришга рухсат этилган озиқ-овқат ва бошқа буюмлар буюртма қилиниши мумкин.
Янги тизим жорий этилса, маҳкумларнинг қариндошлари керакли маҳсулотларни масофадан туриб буюртма қилиш имконига эга бўлади. Бу эса буюмларни етказиш жараёнини тартиблироқ ва қулайроқ ташкил этишга хизмат қилиши мумкин. Бироқ ҳозирча бу амалдаги тартиб эмас, балки таклиф этилаётган лойиҳа ҳисобланади.
…