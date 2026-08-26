1000 дан ортиқ дафтар! Хитойлик талабалар рекорд меҳнатини намойиш этди

·4·Дунё
1000 дан ортиқ дафтар! Хитойлик талабалар рекорд меҳнатини намойиш этди

Хитойда нуфузли университетга кириш учун талабалар қанча меҳнат қилаётганини кўрсатишга қаратилган янги тренд оммалашмоқда. Айрим ёшлар имтиҳонга тайёргарлик давомида тўлдирилган 1000 дан ортиқ дафтарларини намойиш қилмоқда.

Ижтимоий тармоқларда тарқалаётган видеоларда талабалар бир неча йил давомида ёзиб тўлдирган дафтарларини бир жойга жамлаб, камерага кўрсатмоқда.

Уларнинг мақсади оддий: нуфузли олий таълим муассасасига кириш учун қанча вақт, куч ва сабр талаб қилинишини кўрсатиш.

Айрим талабалар намойиш қилаётган дафтарлар сони 1000 тадан ошади. Бу эса тайёргарлик жараёни нақадар интенсив бўлганини тасаввур қилишга имкон беради.

Ҳар бир дафтар ортида юзлаб соатлик дарс, машқ, хатоларни тузатиш ва қайта-қайта такрорлаш бор. Хитойда нуфузли университетларга кириш учун рақобат кучли. Шу сабабли талабалар ўз тайёргарлик жараёнларини ижтимоий тармоқларда намойиш қилиб, бошқаларга юқори натижа ортида катта меҳнат туришини кўрсатмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Кулганим учун жарима” деган блогернинг видеоси ортидан шов-шув!“Кулганим учун жарима” деган блогернинг видеоси ортидан шов-шув!Бугун, 05:15Эшик ёнидаги оддий ип сизни ўғрилар нишонига айлантириши мумкин!Эшик ёнидаги оддий ип сизни ўғрилар нишонига айлантириши мумкин!Бугун, 05:04Дунё океанида тарихий ҳарорат рекорди яна янгиландиДунё океанида тарихий ҳарорат рекорди яна янгиландиКеча, 22:58«Биз секин-аста ютқазяпмиз»: Украина собиқ Мудофаа вазиридан кутилмаган иқрор!«Биз секин-аста ютқазяпмиз»: Украина собиқ Мудофаа вазиридан кутилмаган иқрор!Кеча, 22:54Аттракционда боши пастга осилган қизларга 275 минг доллардан компенсация тўланадиАттракционда боши пастга осилган қизларга 275 минг доллардан компенсация тўланадиКеча, 22:49Внуковога қўнган самолёт сири ошкор бўлди: МРБ директори нима учун Москвага келди?Внуковога қўнган самолёт сири ошкор бўлди: МРБ директори нима учун Москвага келди?Кеча, 22:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди