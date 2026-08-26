Ғазо болалари учун Швециялик миллиардердан кутилмаган 76 миллион долларлик ёрдам

·0·Дунё
Ғазо болалари учун Швециялик миллиардердан кутилмаган 76 миллион долларлик ёрдам

Ғазодаги болалар учун йирик халқаро ёрдам пакети эълон қилинди. Швециялик миллиардер Рожер Акелиус билан боғлиқ Akelius Foundation жамғармаси ҳудуддаги болаларни қўллаб-қувватлаш учун 800 миллион швед кронаси, яъни тахминан 76 миллион доллар ажратди.

Ёрдам UNICEF орқали 5 йиллик дастур доирасида йўналтирилади. Асосий мақсад Ғазодаги болалар таълимини тиклаш ва уларни ҳимоя қилишдан иборат.

Режага кўра:

400 та мактаб фаолиятини молиялаштириш;

ўқитувчиларга маош тўлаш;

болаларни озиқ-овқат ва мактаб анжомлари билан таъминлаш;

руҳий ёрдам кўрсатиш;

тоза сув ва эмлаш хизматларини ташкил этиш кўзда тутилган.

Akelius Foundation маблағларига Швеция ҳукумати томонидан ажратилган 400 миллион крона ҳам қўшилади. Натижада Ғазо болаларини қўллаб-қувватлаш учун ажратиладиган ёрдамнинг умумий ҳажми 1,2 миллиард швед кронаси — қарийб 114 миллион долларни ташкил этади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эфиопияда ёш йигитлар нега қозиқ оёқда юради? Сабаби ҳайратланарлиЭфиопияда ёш йигитлар нега қозиқ оёқда юради? Сабаби ҳайратланарлиБугун, 05:51Франция президенти Макронга кутилмаган зарба: оломон ичидан бир аёл унга шапалоқ тушурди (видео)Франция президенти Макронга кутилмаган зарба: оломон ичидан бир аёл унга шапалоқ тушурди (видео)Бугун, 05:411000 дан ортиқ дафтар! Хитойлик талабалар рекорд меҳнатини намойиш этди1000 дан ортиқ дафтар! Хитойлик талабалар рекорд меҳнатини намойиш этдиБугун, 05:29“Кулганим учун жарима” деган блогернинг видеоси ортидан шов-шув!“Кулганим учун жарима” деган блогернинг видеоси ортидан шов-шув!Бугун, 05:15Эшик ёнидаги оддий ип сизни ўғрилар нишонига айлантириши мумкин!Эшик ёнидаги оддий ип сизни ўғрилар нишонига айлантириши мумкин!Бугун, 05:04Дунё океанида тарихий ҳарорат рекорди яна янгиландиДунё океанида тарихий ҳарорат рекорди яна янгиландиКеча, 22:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди