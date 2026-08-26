Франция президенти Макронга кутилмаган зарба: оломон ичидан бир аёл унга шапалоқ тушурди (видео)
Франция президенти Эммануэл Макрон оммавий тадбир вақтида кутилмаган вазиятга дуч келди. Оломон орасидаги кишилардан бири президентнинг юзига урган лаҳзалар акс этган кадрлар ижтимоий тармоқларда тез тарқалди.
Тарқалган видеода Макрон одамлар билан мулоқот қилаётган пайтда оломон ичидаги бир киши унга яқинлашиб, президентнинг юзига зарба бергани кўринади.
Ҳодисанинг аниқ тафсилотлари ва воқеага нима сабаб бўлгани ҳақида қўшимча маълумотлар келтирилмаган.
Франция президенти оммавий жойларда фуқаролар билан мулоқот қилиши давомида жисмоний тажовузга дуч келгани ҳақида аввал ҳам хабарлар тарқалган.
Хусусан, 2021 йилда Макрон Франциянинг Дром департаментидаги ташрифи вақтида оломон орасидаги бир киши томонидан юзига тарсаки туширилган эди.
Ўша воқеа ҳам катта шов-шувга сабаб бўлиб, президент хавфсизлиги масаласини кун тартибига чиқарган.
…