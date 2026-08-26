Саудияда драма: Садио Мане «Ан Наср»ни мағлубиятдан қутқариб, ғалаба келтирди

·0·Спорт
Саудияда драма: Садио Мане «Ан Наср»ни мағлубиятдан қутқариб, ғалаба келтирди

Саудия Арабистони Про-лигасининг 3-тури мухлисларга ҳақиқий драматик сюжет тақдим этди. Риёднинг «Ан Наср» клуби сафарда «Ал Иттифоқ»қа қарши кечган ўта оғир ва кескин баҳсда 12-дақиқадаёқ камчиликда қолганига қарамай, 3:2 ҳисобида иродали ва сенсацион ғалабани расмийлаштирди.

Учрашув давомида икки бор ҳисобда ортда қолган риёдликлар иккинчи бўлимда характер кўрсатиб, муҳим уч очкони қўлга киритди.

Четлатиш, Роналдунинг захирага олиниши ва биринчи бўлим инқирози

Ўйин риёдликлар учун фалокатли бошланди:

  • Эрта қизил карточка: «Ан Наср» футболчилари ҳали 12-дақиқадаёқ майдонда 10 киши бўлиб қолишди;

  • Маненинг биринчи зарбаси: 21-дақиқада Садио Мане ҳисобни очган бўлса-да, сон жиҳатидан устунликка эга бўлган «Ал Иттифоқ» босимни кескин оширди;

  • Мезбонларнинг 2 та голи: 31-дақиқада Дуда, биринчи бўлимга қўшиб берилган дақиқаларда (45+4) эса Медран рақиб дарвозасини ишғол қилиб, мезбонларни танаффусга 2:1 ҳисобидаги устунлик билан олиб чиқди;

  • Роналду захирага олинди: Клуб сардори Криштиану Роналду тактик ўзгаришлар ва жароҳат хавфи сабабли танаффус пайтида захирага олинди.

77 ва 90-дақиқалардаги қаҳрамонлик: Садио Мане бенефиси

Иккинчи бўлимда бир киши кам ва сардорсиз қолган «Ан Наср» таслим бўлишни хаёлига ҳам келтирмади:

  • Мувозанат тикланди: 77-дақиқада Ал Амри рақиб жарима майдони ичидаги пала-партишликдан унумли фойдаланиб, ҳисобни тенглаштирди (2:2);

  • 90-дақиқадаги ҳал қилувчи зарба: Учрашувнинг асосий вақти тугаётган бир паллада яна Садио Мане саҳнага чиқди. Сенегаллик юлдуз 90-дақиқада рақиб дарвозасига ғалаба тўпини киритиб, дублни расмийлаштирди ва жамоасига 3:2 ҳисобидаги ғалабани тақдим этди.

Саудия Пролигаси. 3-тур қайдномаси:

  • «Ал Иттифоқ» — «Ан Наср» 2:3

  • Голлар: Дуда 31, Медран 45+4 — Мане 21, 90, Ал Амри 77.

Мутлақ пешқадамлик давом этади

Ушбу ғалаба эвазига «Ан Наср» очколари сонини 9 тага етказиб, турнир жадвалида 100 фоизлик натижа билан яккапешқадамликни сақлаб қолди. Оғир шароитда қўлга киритилган ушбу ғалаба жамоанинг жорий мавсумдаги чемпионлик амбициялари нақадар жиддий эканини яна бир бор исботлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бокуда 7 та гол ва Раҳмоналиевнинг голи: «Сабаҳ» ЕЧЛ гуруҳ босқичига чиқди!Бокуда 7 та гол ва Раҳмоналиевнинг голи: «Сабаҳ» ЕЧЛ гуруҳ босқичига чиқди!Бугун, 05:40Бруно Фернандес ПФА талқини бўйича мавсумнинг энг яхши футболчиси деб топилдиБруно Фернандес ПФА талқини бўйича мавсумнинг энг яхши футболчиси деб топилдиБугун, 02:12Самарқандда драматик дуранг: 87-дақиқадаги гол «Пахтакор»ни ғалабадан маҳрум қилди!Самарқандда драматик дуранг: 87-дақиқадаги гол «Пахтакор»ни ғалабадан маҳрум қилди!Кеча, 22:11Тошкентда катта жанг: Муҳиддин Мамажонов россиялик нокаутчига қарши!Тошкентда катта жанг: Муҳиддин Мамажонов россиялик нокаутчига қарши!Кеча, 22:00«Манчестер Юнайтед» 76 миллион евролик катта трансферни эълон қилди!«Манчестер Юнайтед» 76 миллион евролик катта трансферни эълон қилди!Кеча, 21:26Боаке «Андижон»ни қутқарди, ОКМК уйида очко йўқотди: 19-тур тафсилотлариБоаке «Андижон»ни қутқарди, ОКМК уйида очко йўқотди: 19-тур тафсилотлариКеча, 21:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг баҳоси қандай бўлди? Британия нашри «Сити» футболчилари ўйинини таҳлил қилди
Ҳусановнинг баҳоси қандай бўлди? Британия нашри «Сити» футболчилари ўйинини таҳлил қилди