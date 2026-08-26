Саудияда драма: Садио Мане «Ан Наср»ни мағлубиятдан қутқариб, ғалаба келтирди
Саудия Арабистони Про-лигасининг 3-тури мухлисларга ҳақиқий драматик сюжет тақдим этди. Риёднинг «Ан Наср» клуби сафарда «Ал Иттифоқ»қа қарши кечган ўта оғир ва кескин баҳсда 12-дақиқадаёқ камчиликда қолганига қарамай, 3:2 ҳисобида иродали ва сенсацион ғалабани расмийлаштирди.
Учрашув давомида икки бор ҳисобда ортда қолган риёдликлар иккинчи бўлимда характер кўрсатиб, муҳим уч очкони қўлга киритди.
Четлатиш, Роналдунинг захирага олиниши ва биринчи бўлим инқирози
Ўйин риёдликлар учун фалокатли бошланди:
Эрта қизил карточка: «Ан Наср» футболчилари ҳали 12-дақиқадаёқ майдонда 10 киши бўлиб қолишди;
Маненинг биринчи зарбаси: 21-дақиқада Садио Мане ҳисобни очган бўлса-да, сон жиҳатидан устунликка эга бўлган «Ал Иттифоқ» босимни кескин оширди;
Мезбонларнинг 2 та голи: 31-дақиқада Дуда, биринчи бўлимга қўшиб берилган дақиқаларда (45+4) эса Медран рақиб дарвозасини ишғол қилиб, мезбонларни танаффусга 2:1 ҳисобидаги устунлик билан олиб чиқди;
Роналду захирага олинди: Клуб сардори Криштиану Роналду тактик ўзгаришлар ва жароҳат хавфи сабабли танаффус пайтида захирага олинди.
77 ва 90-дақиқалардаги қаҳрамонлик: Садио Мане бенефиси
Иккинчи бўлимда бир киши кам ва сардорсиз қолган «Ан Наср» таслим бўлишни хаёлига ҳам келтирмади:
Мувозанат тикланди: 77-дақиқада Ал Амри рақиб жарима майдони ичидаги пала-партишликдан унумли фойдаланиб, ҳисобни тенглаштирди (2:2);
90-дақиқадаги ҳал қилувчи зарба: Учрашувнинг асосий вақти тугаётган бир паллада яна Садио Мане саҳнага чиқди. Сенегаллик юлдуз 90-дақиқада рақиб дарвозасига ғалаба тўпини киритиб, дублни расмийлаштирди ва жамоасига 3:2 ҳисобидаги ғалабани тақдим этди.
Саудия Пролигаси. 3-тур қайдномаси:
«Ал Иттифоқ» — «Ан Наср» 2:3
Голлар: Дуда 31, Медран 45+4 — Мане 21, 90, Ал Амри 77.
Мутлақ пешқадамлик давом этади
Ушбу ғалаба эвазига «Ан Наср» очколари сонини 9 тага етказиб, турнир жадвалида 100 фоизлик натижа билан яккапешқадамликни сақлаб қолди. Оғир шароитда қўлга киритилган ушбу ғалаба жамоанинг жорий мавсумдаги чемпионлик амбициялари нақадар жиддий эканини яна бир бор исботлади.
…