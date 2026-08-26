“Кулганим учун жарима” деган блогернинг видеоси ортидан шов-шув!
Қозоғистонда 22 ёшли блогер ижтимоий тармоқларда “кулганим учун жарима солмоқчи” дея видео тарқатгач, воқеа жамоатчилик эътиборига тушди. Бироқ мамлакат Ички ишлар вазирлиги блогернинг бу даъвосини рад этди.
Полиция маълумотига кўра, ҳодиса тунги соат 1 атрофида юз берган. Патруль ходимлари ойналари очиқ автомобилда баланд мусиқа янграётгани ва қизлар шовқин қилаётганини аниқлаган.
Дастлаб уларга фақат оғзаки огоҳлантириш берилган.
Огоҳлантиришдан сўнг блогер полиция ходимлари билан тортишган. Шунингдек, уларнинг қонуний талабларига бўйсунмаган ва воқеани телефонига тасвирга олган.
Шундан кейин ҳолат бўйича бир нечта маъмурий ҳуқуқбузарлик қайд этилган.
Полиция блогернинг айнан кулгани учун жазоланганини эмас, бошқа ҳуқуқбузарликлар сабаб жавобгарликка тортилганини билдирди. Блогерга нисбатан тунги сукунатни бузиш, полиция талабига бўйсунмаслик, майда безорилик ва ёлғон маълумот тарқатиш бўйича чоралар кўрилган.
…