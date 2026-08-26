«Бошим қотиб қолди, туя сўйиш керак шекилли»: Қосимов «Сурхон» билан ўйиндан сўнг...

·4·Спорт
«Бошим қотиб қолди, туя сўйиш керак шекилли»: Қосимов «Сурхон» билан ўйиндан сўнг...

Ўзбекистон Суперлигасининг 19-тури доирасида ўз майдонида Термизнинг «Сурхон» клубини қабул қилган ОКМК жамоаси баҳснинг 17-дақиқасидан бошлаб бир киши кўп бўлиб ҳаракат қилганига қарамасдан, ҳисобни оча олмади ва 0:0 ҳисобидаги дурангга рози бўлди.

Учрашув якунлангач, олмалиқликлар бош мураббийи Миржалол Қосимов матбуот анжуманида иштирок этиб, жамоасининг кетма-кет уч ўйиндан буён давом этаётган гол ура олмаслик муаммоси ва вазиятлардан фойдаланишдаги оқсоқликлар бўйича дилидагини очиқ-ойдин баён этди.

«Вазиятга очко бермайди, голга беради»

ОКМК устози жамоаси жуда кўп ҳужумлар ташкил этаётгани, аммо якуний нуқтани қўйишда омад ва аниқлик етишмаётганини таъкидлади:

«Бу учинчи ўйинки, умуман гол ура олмаяпмиз. Тўғриси, бошим қотиб ётибди. Вазиятларимиз етарлича бор, лекин доим айтаман — футболда яратилган вазиятларга очко берилмайди, урилган голга берилади. „Сурхон“ жуда яхши ҳимояланди, дарвозабони ҳам бошидаёқ қутқарди. Шундан кейин яна иккита қулай имконият бўлди, улардан унумли фойдаланиб, ишни якунлаш керак эди», — деди Қосимов.

Мураббий шогирдларининг шижоати ва ҳаракатига эътирози йўқлигини, футболчилар кўрсатмаларни тўлиқ бажаришга уринаётганини алоҳида қайд этди.

«Учта ўйинда 15 та вазият — туя сўйиб юбориш керакдир»

Миржалол Қўшоқович жамоа яратаётган имкониятлар кўрсаткичига эътибор қаратиб, бундай ноомадлик сериясига ҳазил аралаш чора топиш кераклигини билдирди:

  • 15 та яққол имконият: Мутахассиснинг сўзларига кўра, Суперлигадек мураккаб мусобақада бир жамоа уч учрашув давомида 15 га яқин қулай вазият яратиши камдан-кам учрайдиган ҳолат;

  • Сабр ва меҳнат: «Ҳадеб олдинга ташланганда, рақиб қарши ҳужумда жазолаб кетиши ҳам мумкин эди. Ишлаймиз, бошқа илож йўқ. Энг кераклиси — шижоат бор. Бу меҳнатлар барибир мукофотсиз қолмайди деб ўйлайман. Ҳар бир ишнинг ўз ҳикмати бор»;

  • Мураббийдан ҳазил: «Учта баҳсдан бери гол йўқ. Йигитларга айтарман, туя сўйиб юборишар шекилли, балки шунда дарвозага йўл топилар», — дея қўшимча қилди мураббий.

Мазкур дурангдан сўнг ОКМК ҳисобидаги очколари сонини 29 тага етказиб, турнир жадвалида 5-ўринни сақлаб қолди, аммо ҳужумдаги самарадорликни тиклаш жамоа олдидаги бош вазифа бўлиб қолмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нико О’Райли АПЛда йилнинг энг яхши ёш футболчиси деб топилди!Нико О’Райли АПЛда йилнинг энг яхши ёш футболчиси деб топилди!Бугун, 06:02Бруну Фернандеш Англияда йилнинг энг яхши футболчиси деб топилди!Бруну Фернандеш Англияда йилнинг энг яхши футболчиси деб топилди!Бугун, 05:58Саудияда драма: Садио Мане «Ан Наср»ни мағлубиятдан қутқариб, ғалаба келтирдиСаудияда драма: Садио Мане «Ан Наср»ни мағлубиятдан қутқариб, ғалаба келтирдиБугун, 05:55Бокуда 7 та гол ва Раҳмоналиевнинг голи: «Сабаҳ» ЕЧЛ гуруҳ босқичига чиқди!Бокуда 7 та гол ва Раҳмоналиевнинг голи: «Сабаҳ» ЕЧЛ гуруҳ босқичига чиқди!Бугун, 05:40Бруно Фернандес ПФА талқини бўйича мавсумнинг энг яхши футболчиси деб топилдиБруно Фернандес ПФА талқини бўйича мавсумнинг энг яхши футболчиси деб топилдиБугун, 02:12Самарқандда драматик дуранг: 87-дақиқадаги гол «Пахтакор»ни ғалабадан маҳрум қилди!Самарқандда драматик дуранг: 87-дақиқадаги гол «Пахтакор»ни ғалабадан маҳрум қилди!Кеча, 22:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг баҳоси қандай бўлди? Британия нашри «Сити» футболчилари ўйинини таҳлил қилди
Ҳусановнинг баҳоси қандай бўлди? Британия нашри «Сити» футболчилари ўйинини таҳлил қилди