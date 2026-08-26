Меерутда аёл ариқни тозалатиш учун ғалати усул ўйлаб топди

·1·Дунё
Меерутда аёл ариқни тозалатиш учун ғалати усул ўйлаб топди

Ҳиндистоннинг Уттар-Прадеш штатидаги Меерут шаҳрида аёлнинг ғайриоддий ҳаракати ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамага сабаб бўлди. Маълум бўлишича, у маҳалладаги очиқ ва ахлатга тўлиб кетган ариққа бола тушиб кетгани ҳақида полицияга хабар берган. Бу ҳақда NDTV хабар берди.

Қўнғироқдан сўнг полиция ва шаҳар маъмурияти ходимлари зудлик билан воқеа жойига етиб бориб, қидирув-қутқарув ишларини бошлаган. Ариқ бир неча йилдан бери тўлиқ тозаланмагани ва чиқиндилар билан тўлиб қолгани айтилмоқда.

Қидирув ишларига оғир техника ва махсус ходимлар жалб қилиниб, ариқдаги лой, чиқинди ҳамда тўпланиб қолган бошқа ифлосликлар олиб ташланган. Қарийб уч соат давом этган қидирув жараёнида ариқ синчиклаб текширилган, аммо ундан ҳеч қандай бола топилмаган.

Шундан сўнг ҳуқуқ-тартибот идоралари берилган хабар ёлғон бўлиши мумкинлигидан шубҳаланган. Дастлабки маълумотларга кўра, аёл бу усулдан узоқ вақтдан бери тозаланмай келган ариққа масъулларнинг эътиборини қаратиш учун фойдаланган бўлиши мумкин.

Ҳодиса ортидан маҳаллий аҳоли шаҳар инфратузилмаси ва ариқларни ўз вақтида тозалаш масаласини кўтарди.

Ижтимоий тармоқларда айрим фойдаланувчилар аёлнинг полицияни чалғитганини танқид қилган бўлса, бошқалар унинг ҳаракати натижасида ниҳоятда ифлос ариқ тозаланганини таъкидлаган.

Воқеа маҳалладаги ободонлаштириш ишлари нега фавқулодда ҳолат юзага келгандагина тезлашгани ҳақида ҳам саволларни пайдо қилди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Путин МРБ директорини қабул қилдими? Песков ушбу сирли ташриф бўйича баёнот бердиПутин МРБ директорини қабул қилдими? Песков ушбу сирли ташриф бўйича баёнот бердиБугун, 13:07Буюк Британияда набираси бобосининг 116 йиллик қарзини уздиБуюк Британияда набираси бобосининг 116 йиллик қарзини уздиБугун, 11:237 рақамига ишонган эркак бир зумда миллионер бўлди7 рақамига ишонган эркак бир зумда миллионер бўлдиБугун, 11:14Океан мисли кўрилмаган даражада қизиди: олимлар хавотирдаОкеан мисли кўрилмаган даражада қизиди: олимлар хавотирдаБугун, 11:08Бешинчи ҳужум: Украина Россиянинг жанубий нефть инфратузилмасини қандай издан чиқармоқда?Бешинчи ҳужум: Украина Россиянинг жанубий нефть инфратузилмасини қандай издан чиқармоқда?Бугун, 10:43МРБ раҳбари Жон Рэтклифф нега яширинча Кремлга борди? (Асосий версиялар)МРБ раҳбари Жон Рэтклифф нега яширинча Кремлга борди? (Асосий версиялар)Бугун, 07:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди