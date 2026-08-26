Маст аёл 3 ёшли қизини 10-қаватдан улоқтириб юборди

·0·Дунё
Маст аёл 3 ёшли қизини 10-қаватдан улоқтириб юборди

Россияда 27 ёшли Анна Образцова маст ҳолда 3 ёшли қизини 10-қаватдан улоқтириб юборганликда гумонланмоқда

Ҳодиса 10 август куни кечаси Сергиев Посад шаҳрида содир бўлган. Тергов маълумотларига кўра, аёл икки нафар фарзанди билан хонадонда бўлган. У маст ҳолатда қизини балкон панжарасидан ошириб пастга улоқтирган. Қизча 10-қаватдан қулаб, турли даражадаги оғир тан жароҳатларини олган.

Қизчанинг омон қолишига унинг дўкон пешайвонига тушгани сабаб бўлган. У оғир аҳволда шифохонага олиб кетилган ва реанимация бўлимига жойлаштирилган. Кейинчалик ОАВ қизчанинг ҳушига келгани ва аҳволида ижобий ўзгаришлар кузатилганини хабар қилган.

Россия Тергов қўмитаси маълумотига кўра, аёл сўроқ вақтида айбини тан олган, аммо нима сабабдан бундай иш қилганини тушунтира олмаган. Унга вояга етмаган шахсни ўлдиришга суиқасд қилиш бўйича айблов қўйилган.

12 август куни Сергиев Посад шаҳар суди аёлни ҳибсга олган. У 2026 йил 10 октябрга қадар қамоқда сақланиши белгиланган. Иш бўйича тергов давом этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Германияда аҳолининг Фридрих Мерцга ишончи нега кескин тушиб кетди?Германияда аҳолининг Фридрих Мерцга ишончи нега кескин тушиб кетди?Бугун, 13:36Меерутда аёл ариқни тозалатиш учун ғалати усул ўйлаб топдиМеерутда аёл ариқни тозалатиш учун ғалати усул ўйлаб топдиБугун, 13:32Путин МРБ директорини қабул қилдими? Песков ушбу сирли ташриф бўйича баёнот бердиПутин МРБ директорини қабул қилдими? Песков ушбу сирли ташриф бўйича баёнот бердиБугун, 13:07Буюк Британияда набираси бобосининг 116 йиллик қарзини уздиБуюк Британияда набираси бобосининг 116 йиллик қарзини уздиБугун, 11:237 рақамига ишонган эркак бир зумда миллионер бўлди7 рақамига ишонган эркак бир зумда миллионер бўлдиБугун, 11:14Океан мисли кўрилмаган даражада қизиди: олимлар хавотирдаОкеан мисли кўрилмаган даражада қизиди: олимлар хавотирдаБугун, 11:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди