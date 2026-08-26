Бибисора Асаубаева рапид турнирида ғолиб бўлди

·10·Спорт
Бибисора Асаубаева рапид турнирида ғолиб бўлди

Қозоғистонлик гроссмейстер Бибисора Асаубаева Франциянинг Сен-Тропе шаҳрида ўтказилаётган WR Women’s Chess Tour 2026 турнирининг Европа босқичида рапид йўналишида ғолиб бўлди. Бу ҳақда "Tengrisport.kz" хабар берди.

25 август куни бўлиб ўтган рапид баҳсларининг финалида Асаубаева украиналик гроссмейстер Мария Музичукка қарши дона суриб, рақибасини 2:0 ҳисобида мағлуб этди.

Асаубаева мусобақа давомида чорак финалда германиялик Элизабет Пэтцни, ярим финалда эса грузиялик Нино Батсиашвилини мағлуб этган.

Шу тариқа, 22 ёшли шахматчи Европа босқичининг рапид баҳсларида биринчи ўринни эгаллади. Бироқ мусобақа ҳали якунланмаган. 26 август куни иштирокчилар блиц йўналишида ҳам куч синашади.

WR Women’s Chess Tour 2026 Европа босқичининг умумий соврин жамғармаси 40 минг долларни ташкил этади. Ҳар бир йўналиш учун 20 минг доллардан ажратилган бўлиб, ғолиб 7 минг доллар мукофот олади.

WR Women’s Chess Tour — 2026 йилда тўрт қитъада ўтказилаётган халқаро аёллар шахмат турнирлари серияси. Ҳар бир босқичда рапид ва блиц баҳслари К.О. тизимида ташкил этилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Умарали Раҳмоналиев «Сабаҳ»нинг ЕЧЛдаги тарихий ғалабасидан сўнг нималар деди?Умарали Раҳмоналиев «Сабаҳ»нинг ЕЧЛдаги тарихий ғалабасидан сўнг нималар деди?Бугун, 12:31Олимпиада чемпиони Жордан Барроуз Ислам Махачевга «вызов» ташлади!Олимпиада чемпиони Жордан Барроуз Ислам Махачевга «вызов» ташлади!Бугун, 11:46529 полвон: Ўзбекистон дзюдочилари янги устоз билан Лозаннани забт эта оладими?529 полвон: Ўзбекистон дзюдочилари янги устоз билан Лозаннани забт эта оладими?Бугун, 11:420:2 дан сўнг телбавор камбэк: «Ан Наср» қандай ғалаба қозонди? (видео)0:2 дан сўнг телбавор камбэк: «Ан Наср» қандай ғалаба қозонди? (видео)Бугун, 11:31Азиз Ғаниев БАА клубини тарк этди: терма жамоа аъзоси қаерга йўл олмоқда?Азиз Ғаниев БАА клубини тарк этди: терма жамоа аъзоси қаерга йўл олмоқда?Бугун, 11:15Нидерландия устози Хави учинчи номзод бўлганига қандай жавоб берди?Нидерландия устози Хави учинчи номзод бўлганига қандай жавоб берди?Бугун, 11:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг баҳоси қандай бўлди? Британия нашри «Сити» футболчилари ўйинини таҳлил қилди
Ҳусановнинг баҳоси қандай бўлди? Британия нашри «Сити» футболчилари ўйинини таҳлил қилди