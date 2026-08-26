Сунъий интеллектга эга ноодатий Қин J36 тугмали телефони тақдим этилди

·19·Техно
Сунъий интеллектга эга ноодатий Қин J36 тугмали телефони тақдим этилди

Доуқин компанияси классик тугмали формат ва сунъий интеллект имкониятларини ўзида мужассам этган ноодатий Қин J36 смартфонини омма эътиборига ҳавола этди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қизиқарли қурилма аллақачон Хитойнинг JD.com савдо майдончаси орқали харидорларга таклиф этила бошлади ва унинг бошланғич нархи 659 юанни ташкил қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги модел замонавий технологиялар ва оддий мобил қурилмаларни соғинганлар учун ўзига хос ечим бўлиши кутилмоқда. ixbt.com хабар қилишича, телефон ташқи кўринишидан анъанавий тугмали қурилмаларни эслатиб юборса-да, унинг ички имкониятлари бугунги кун талабларига тўла жавоб беради ва Android 13 операцион тизимида ишлайди.

Техник хусусиятлар ва имкониятлар

Қурилма 480×640 пиксел ўлчамли 2,8 дюймли экран билан жиҳозланган бўлиб, унинг самарали ишлаши учун MediaTek MTK8766V процессори масъулдир. Шунингдек, смартфон 3 GB тезкор ва 32 GB доимий хотирага эга бўлиб, бу тоифадаги қурилмалар учун етарли даражадаги захирани таъминлайди.

Ихчам ва ишончли корпус ичида 2600 мА•ч сиғимли аккумулятор жойлашган бўлиб, у узоқ муддатли автоном иш жараёнини кафолатлайди. Дастурий таъминот сифатида танланган Android 13 туфайли фойдаланувчилар нафақат қўнғироқлар, балки WeChat, Алипай каби машҳур иловалар, шунингдек, турли мусиқа ва видео хизматларидан ҳам бемалол фойдалана оладилар.

Сунъий интеллект ва қўшимча функциялар

Қурилманинг асосий ўзига хос жиҳатларидан бири бу — турли вазифаларни осон бажарувчи Қин AI овозли ёрдамчисидир. Ушбу ёрдамчи фойдаланувчи сўрови бўйича Bluetooth'ни ёқиши, қўнғироқ амалга ошириши ёки матн ёзиши мумкин.

Шунингдек, ишлаб чиқарувчилар ота-оналар учун махсус имкониятларни ҳам киритишган бўлиб, улар иловаларни ўрнатишни масофадан туриб бошқариш ва экран вақтини чеклаш имкониятига эга. Қурилма, шунингдек, ФМ-радио ҳамда маиший техникани бошқариш учун мўлжалланган инфрақизил порт билан ҳам таъминланган.

Камерага эга ва камерасиз версиялар

Қин J36 харидорларга икки хил модификацияда тақдим этилади — камера билан ёки камерасиз. Танлов мижознинг шахсий эҳтиёжлари ва хавфсизлик талабларидан келиб чиққан ҳолда амалга оширилади.

Маълумотларга кўра, камерага эга версия 13 мегапикселли асосий ва 2 мегапикселли олд камера модулларини олган. Камерасиз модел эса ўз навбатида орқа фотомодулдан тўлақонли равишда маҳрум этилган бўлиб, махфий объектларда ёки камера тақиқланган жойларда фойдаланиш учун қулайдир.

Қин J36ДоуқинСмартфонAndroid 13Технологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi Хринг O3 процессори Geekbench синовида юқори натижа кўрсатдиXiaomi Хринг O3 процессори Geekbench синовида юқори натижа кўрсатдиБугун, 10:20Xiaomi компанияси 6000 мА·ч батареяга эга Redmi 17C 5G смартфонини тақдим этдиXiaomi компанияси 6000 мА·ч батареяга эга Redmi 17C 5G смартфонини тақдим этдиБугун, 09:59HP арзон ва ўта узоқ ишлайдиган ОмниБоок 3 ноутбукини тақдим этдиHP арзон ва ўта узоқ ишлайдиган ОмниБоок 3 ноутбукини тақдим этдиБугун, 04:29Garmin Fenix 9 Pro тақдим этилди: 291 кунгача ишлайдиган флагман соатGarmin Fenix 9 Pro тақдим этилди: 291 кунгача ишлайдиган флагман соатБугун, 04:00Samsung Galaxy S27 Ultra рендерлари ошкор этилдиSamsung Galaxy S27 Ultra рендерлари ошкор этилдиБугун, 00:23Apple Ҳиде Мй Эмаил хусусиятини ўзгартириш режимидан воз кечдиApple Ҳиде Мй Эмаил хусусиятини ўзгартириш режимидан воз кечдиКеча, 19:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда