Сунъий интеллектга эга ноодатий Қин J36 тугмали телефони тақдим этилди
Доуқин компанияси классик тугмали формат ва сунъий интеллект имкониятларини ўзида мужассам этган ноодатий Қин J36 смартфонини омма эътиборига ҳавола этди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қизиқарли қурилма аллақачон Хитойнинг JD.com савдо майдончаси орқали харидорларга таклиф этила бошлади ва унинг бошланғич нархи 659 юанни ташкил қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги модел замонавий технологиялар ва оддий мобил қурилмаларни соғинганлар учун ўзига хос ечим бўлиши кутилмоқда. ixbt.com хабар қилишича, телефон ташқи кўринишидан анъанавий тугмали қурилмаларни эслатиб юборса-да, унинг ички имкониятлари бугунги кун талабларига тўла жавоб беради ва Android 13 операцион тизимида ишлайди.
Техник хусусиятлар ва имкониятларҚурилма 480×640 пиксел ўлчамли 2,8 дюймли экран билан жиҳозланган бўлиб, унинг самарали ишлаши учун MediaTek MTK8766V процессори масъулдир. Шунингдек, смартфон 3 GB тезкор ва 32 GB доимий хотирага эга бўлиб, бу тоифадаги қурилмалар учун етарли даражадаги захирани таъминлайди.
Ихчам ва ишончли корпус ичида 2600 мА•ч сиғимли аккумулятор жойлашган бўлиб, у узоқ муддатли автоном иш жараёнини кафолатлайди. Дастурий таъминот сифатида танланган Android 13 туфайли фойдаланувчилар нафақат қўнғироқлар, балки WeChat, Алипай каби машҳур иловалар, шунингдек, турли мусиқа ва видео хизматларидан ҳам бемалол фойдалана оладилар.
Сунъий интеллект ва қўшимча функцияларҚурилманинг асосий ўзига хос жиҳатларидан бири бу — турли вазифаларни осон бажарувчи Қин AI овозли ёрдамчисидир. Ушбу ёрдамчи фойдаланувчи сўрови бўйича Bluetooth'ни ёқиши, қўнғироқ амалга ошириши ёки матн ёзиши мумкин.
Шунингдек, ишлаб чиқарувчилар ота-оналар учун махсус имкониятларни ҳам киритишган бўлиб, улар иловаларни ўрнатишни масофадан туриб бошқариш ва экран вақтини чеклаш имкониятига эга. Қурилма, шунингдек, ФМ-радио ҳамда маиший техникани бошқариш учун мўлжалланган инфрақизил порт билан ҳам таъминланган.
Камерага эга ва камерасиз версияларҚин J36 харидорларга икки хил модификацияда тақдим этилади — камера билан ёки камерасиз. Танлов мижознинг шахсий эҳтиёжлари ва хавфсизлик талабларидан келиб чиққан ҳолда амалга оширилади.
Маълумотларга кўра, камерага эга версия 13 мегапикселли асосий ва 2 мегапикселли олд камера модулларини олган. Камерасиз модел эса ўз навбатида орқа фотомодулдан тўлақонли равишда маҳрум этилган бўлиб, махфий объектларда ёки камера тақиқланган жойларда фойдаланиш учун қулайдир.
…