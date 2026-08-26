Маскка Озодлик ордени: Киев нега миллиардерга давлат мукофотини берди?

·33·Дунё
Маскка Озодлик ордени: Киев нега миллиардерга давлат мукофотини берди?

Украина Президенти Владимир Зеленский америкалик тадбиркор ва SpaceX асосчиси Илон Маскни давлатнинг нуфузли мукофоти — «Озодлик» ордени (Орден Свободи) билан тақдирлади. Бу ҳақда 26 август куни Президент девони томонидан имзоланган № 835/2026 сонли расмий фармонда эълон қилинди.

Ҳужжатда қайд этилишича, ушбу юксак орден америкалик миллиардерга «инсонлар ҳаёти ва эркинлигини ҳимоя қилиш, шунингдек, Украина ва АҚШ халқлари ўртасидаги ҳамкорлик алоқаларини ривожлантиришдаги улкан шахсий хизматлари учун» топширилган.

Starlink: Украина мудофаасининг бош техник омили

SpaceX компаниясининг глобал сунъий йўлдош интернети — Starlink 2022 йил баҳоридан буён Украина Қуролли кучлари учун ажралмас алоқа манбаига айланган:

  • Қўшинларни бошқариш ва координация: Жанг майдонидаги бўлинмалар ўртасида тезкор ва хавфсиз алоқа таъминланмоқда;

  • Дронларни реал вақтда бошқариш: Учувчисиз аппаратлар ёрдамида нишонларни аниқлаш ва фронт ортига зарбалар йўллашда Starlink терминаллари асосий техник восита вазифасини ўтамоқда;

  • РЕБга (радиоэлектрон курашга) чидамлилик: Россия томонининг радиоэлектрон тўсиқларига қарамай, тизимнинг барқарор ишлаши Украинанинг энг муҳим тактик устунликларидан бири бўлиб қолмоқда.

Киевнинг танқидий қарамлиги ва чекловлар муаммоси

Маскнинг мукофотланиши Украина ва халқаро ОАВда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди:

  • Танқидий қарамлик: Айни пайтда Украина ҳарбийларида тезлик, қамров ва РЕБга бардошлилик жиҳатидан Starlink ўрнини боса оладиган тенг кучли муқобил алоқа тизими мавжуд эмас;

  • Чекловлар ва сиёсий тортишувлар: Илон Маск бир неча бор Украина ҳудудидан ташқарида ёки Қрим яқинида айрим ҳужумкор операциялар учун Starlink фаолиятини чеклаб қўйгани танқидларга сабаб бўлган эди. Шунга қарамай, тизимнинг умумий ҳимоядаги ўрни тан олиниб, унга олий мукофот берилди.

Европа муқобили ва SpaceX билан келгуси режалар

Аввалроқ Владимир Зеленский Украина Starlink тизимига қарамликни камайтириш мақсадида унинг Европада ишлаб чиқилган муқобил аналогини синовдан ўтказаётганини очиқлаган эди.

Бироқ расмий Киев ушбу синовлар фонида ҳам Илон Маск ва SpaceX компанияси билан тўғридан-тўғри стратегик шерикликни тўхтатмаслик ва сунъий йўлдош инфратузилмасидан фойдаланишни давом эттиришни режалаштирмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пул, телефон ва ўйинчоқлар: Дронлардан ташланаётган хавфли «қопқонлар» ҳақидаПул, телефон ва ўйинчоқлар: Дронлардан ташланаётган хавфли «қопқонлар» ҳақидаБугун, 13:51Покистондаги шифохона ёнғинида 14 чақалоқ ҳалок бўлдиПокистондаги шифохона ёнғинида 14 чақалоқ ҳалок бўлдиБугун, 13:50Маст аёл 3 ёшли қизини 10-қаватдан улоқтириб юбордиМаст аёл 3 ёшли қизини 10-қаватдан улоқтириб юбордиБугун, 13:41Германияда аҳолининг Фридрих Мерцга ишончи нега кескин тушиб кетди?Германияда аҳолининг Фридрих Мерцга ишончи нега кескин тушиб кетди?Бугун, 13:36Меерутда аёл ариқни тозалатиш учун ғалати усул ўйлаб топдиМеерутда аёл ариқни тозалатиш учун ғалати усул ўйлаб топдиБугун, 13:32Путин МРБ директорини қабул қилдими? Песков ушбу сирли ташриф бўйича баёнот бердиПутин МРБ директорини қабул қилдими? Песков ушбу сирли ташриф бўйича баёнот бердиБугун, 13:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди