Маскка Озодлик ордени: Киев нега миллиардерга давлат мукофотини берди?
Украина Президенти Владимир Зеленский америкалик тадбиркор ва SpaceX асосчиси Илон Маскни давлатнинг нуфузли мукофоти — «Озодлик» ордени (Орден Свободи) билан тақдирлади. Бу ҳақда 26 август куни Президент девони томонидан имзоланган № 835/2026 сонли расмий фармонда эълон қилинди.
Ҳужжатда қайд этилишича, ушбу юксак орден америкалик миллиардерга «инсонлар ҳаёти ва эркинлигини ҳимоя қилиш, шунингдек, Украина ва АҚШ халқлари ўртасидаги ҳамкорлик алоқаларини ривожлантиришдаги улкан шахсий хизматлари учун» топширилган.
Starlink: Украина мудофаасининг бош техник омили
SpaceX компаниясининг глобал сунъий йўлдош интернети — Starlink 2022 йил баҳоридан буён Украина Қуролли кучлари учун ажралмас алоқа манбаига айланган:
Қўшинларни бошқариш ва координация: Жанг майдонидаги бўлинмалар ўртасида тезкор ва хавфсиз алоқа таъминланмоқда;
Дронларни реал вақтда бошқариш: Учувчисиз аппаратлар ёрдамида нишонларни аниқлаш ва фронт ортига зарбалар йўллашда Starlink терминаллари асосий техник восита вазифасини ўтамоқда;
РЕБга (радиоэлектрон курашга) чидамлилик: Россия томонининг радиоэлектрон тўсиқларига қарамай, тизимнинг барқарор ишлаши Украинанинг энг муҳим тактик устунликларидан бири бўлиб қолмоқда.
Киевнинг танқидий қарамлиги ва чекловлар муаммоси
Маскнинг мукофотланиши Украина ва халқаро ОАВда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди:
Танқидий қарамлик: Айни пайтда Украина ҳарбийларида тезлик, қамров ва РЕБга бардошлилик жиҳатидан Starlink ўрнини боса оладиган тенг кучли муқобил алоқа тизими мавжуд эмас;
Чекловлар ва сиёсий тортишувлар: Илон Маск бир неча бор Украина ҳудудидан ташқарида ёки Қрим яқинида айрим ҳужумкор операциялар учун Starlink фаолиятини чеклаб қўйгани танқидларга сабаб бўлган эди. Шунга қарамай, тизимнинг умумий ҳимоядаги ўрни тан олиниб, унга олий мукофот берилди.
Европа муқобили ва SpaceX билан келгуси режалар
Аввалроқ Владимир Зеленский Украина Starlink тизимига қарамликни камайтириш мақсадида унинг Европада ишлаб чиқилган муқобил аналогини синовдан ўтказаётганини очиқлаган эди.
Бироқ расмий Киев ушбу синовлар фонида ҳам Илон Маск ва SpaceX компанияси билан тўғридан-тўғри стратегик шерикликни тўхтатмаслик ва сунъий йўлдош инфратузилмасидан фойдаланишни давом эттиришни режалаштирмоқда.
…