Путин МРБ директорини қабул қилдими? Песков ушбу сирли ташриф бўйича баёнот берди
25 август куни АҚШ Марказий разведка бошқармаси директори Жон Рэтклиффнинг Россия пойтахтига эълон қилинмаган кутилмаган ташрифи катта шов-шувларга сабаб бўлган эди. Кремль расмийси Владимир Путин ва АҚШ бош разведкачиси ўртасида тўғридан-тўғри учрашув бўлиб ўтган-ўтмагани бўйича тарқалган турли хабарларга ойдинлик киритди.
Россия Федерацияси Президенти матбуот котиби Дмитрий Песков «Интерфакс» агентлигига берган изоҳида давлат раҳбарининг кун тартибида бундай музокара режалаштирилмагани ва учрашув бўлиб ўтмаганини расман тасдиқлади.
«Президент билан учрашувлар йўқ ва жадвалда ҳам кўзда тутилмаган эди», — дея қисқа ва лўнда жавоб берди Песков.
Внуководаги самолёт ва сирли 9 соат
АҚШ разведкаси раҳбарининг Москвага келиб-кетиши дақиқаларгача қайд этилди:
10:04 даги қўниш: Жон Рэтклиффни олиб келган АҚШ Ҳарбий-ҳаво кучларига қарашли Boeing C-17 Globemaster III оғир ҳарбий-транспорт самолёти 25 август куни эрталаб Москва вақти билан соат 10:04 атрофида «Внуково» халқаро аэропортига келиб қўнди;
Кечки парвоз: Орадан тахминан 9 соат ўтиб, кечқурун Америка самолёти Москвадан ҳавога кўтарилди ва ортга қайтиб кетди.
Ташрифнинг асл сабаби нима?
Кремль вакили нуфузли The Washington Post нашрига берган изоҳида ушбу сирли ташриф мақсадига тўхталиб ўтди:
Махсус хизматлар канали: Дмитрий Песковнинг сўзларига кўра, МРБ директорининг Москвага сафари олий даражадаги сиёсий музокара эмас, балки икки мамлакат махсус хизматлари ўртасидаги ишчи мулоқот ва ёпиқ алоқалар билан боғлиқ;
Ёпиқ кун тартиби: Музокараларда айнан қайси мавзулар (маҳбуслар алмашинуви, стратегик хавфсизлик ёки кескинликни камайтириш линиялари) муҳокама қилингани бўйича батафсил тафсилотлар ҳозирча сир сақланмоқда.
Шу тариқа, Рэтклиффнинг Москвадаги қисқа муддатли сафари тўғридан-тўғри Кремль раҳбари билан эмас, балки Россия махсус хизматлари вакиллари билан мулоқот доирасида ўтказилгани маълум бўлди.
…