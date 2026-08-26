Путин МРБ директорини қабул қилдими? Песков ушбу сирли ташриф бўйича баёнот берди

·0·Дунё
Путин МРБ директорини қабул қилдими? Песков ушбу сирли ташриф бўйича баёнот берди

25 август куни АҚШ Марказий разведка бошқармаси директори Жон Рэтклиффнинг Россия пойтахтига эълон қилинмаган кутилмаган ташрифи катта шов-шувларга сабаб бўлган эди. Кремль расмийси Владимир Путин ва АҚШ бош разведкачиси ўртасида тўғридан-тўғри учрашув бўлиб ўтган-ўтмагани бўйича тарқалган турли хабарларга ойдинлик киритди.

Россия Федерацияси Президенти матбуот котиби Дмитрий Песков «Интерфакс» агентлигига берган изоҳида давлат раҳбарининг кун тартибида бундай музокара режалаштирилмагани ва учрашув бўлиб ўтмаганини расман тасдиқлади.

«Президент билан учрашувлар йўқ ва жадвалда ҳам кўзда тутилмаган эди», — дея қисқа ва лўнда жавоб берди Песков.

Внуководаги самолёт ва сирли 9 соат

АҚШ разведкаси раҳбарининг Москвага келиб-кетиши дақиқаларгача қайд этилди:

  • 10:04 даги қўниш: Жон Рэтклиффни олиб келган АҚШ Ҳарбий-ҳаво кучларига қарашли Boeing C-17 Globemaster III оғир ҳарбий-транспорт самолёти 25 август куни эрталаб Москва вақти билан соат 10:04 атрофида «Внуково» халқаро аэропортига келиб қўнди;

  • Кечки парвоз: Орадан тахминан 9 соат ўтиб, кечқурун Америка самолёти Москвадан ҳавога кўтарилди ва ортга қайтиб кетди.

Ташрифнинг асл сабаби нима?

Кремль вакили нуфузли The Washington Post нашрига берган изоҳида ушбу сирли ташриф мақсадига тўхталиб ўтди:

  • Махсус хизматлар канали: Дмитрий Песковнинг сўзларига кўра, МРБ директорининг Москвага сафари олий даражадаги сиёсий музокара эмас, балки икки мамлакат махсус хизматлари ўртасидаги ишчи мулоқот ва ёпиқ алоқалар билан боғлиқ;

  • Ёпиқ кун тартиби: Музокараларда айнан қайси мавзулар (маҳбуслар алмашинуви, стратегик хавфсизлик ёки кескинликни камайтириш линиялари) муҳокама қилингани бўйича батафсил тафсилотлар ҳозирча сир сақланмоқда.

Шу тариқа, Рэтклиффнинг Москвадаги қисқа муддатли сафари тўғридан-тўғри Кремль раҳбари билан эмас, балки Россия махсус хизматлари вакиллари билан мулоқот доирасида ўтказилгани маълум бўлди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Буюк Британияда набираси бобосининг 116 йиллик қарзини уздиБуюк Британияда набираси бобосининг 116 йиллик қарзини уздиБугун, 11:237 рақамига ишонган эркак бир зумда миллионер бўлди7 рақамига ишонган эркак бир зумда миллионер бўлдиБугун, 11:14Океан мисли кўрилмаган даражада қизиди: олимлар хавотирдаОкеан мисли кўрилмаган даражада қизиди: олимлар хавотирдаБугун, 11:08Бешинчи ҳужум: Украина Россиянинг жанубий нефть инфратузилмасини қандай издан чиқармоқда?Бешинчи ҳужум: Украина Россиянинг жанубий нефть инфратузилмасини қандай издан чиқармоқда?Бугун, 10:43МРБ раҳбари Жон Рэтклифф нега яширинча Кремлга борди? (Асосий версиялар)МРБ раҳбари Жон Рэтклифф нега яширинча Кремлга борди? (Асосий версиялар)Бугун, 07:17Ҳўрмуз бўғози тўлиқ тозаланди: Трамп Эронга янги ультиматум эълон қилди!Ҳўрмуз бўғози тўлиқ тозаланди: Трамп Эронга янги ультиматум эълон қилди!Бугун, 07:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди