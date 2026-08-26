Германияда аҳолининг Фридрих Мерцга ишончи нега кескин тушиб кетди?

·0·Дунё
Германияда аҳолининг Фридрих Мерцга ишончи нега кескин тушиб кетди?

Европанинг энг йирик иқтисодиёти ҳисобланган Германияда ҳукуматга нисбатан ижтимоий норозилик ва пессимистик кайфият янги рекорд даражага етди. Нуфузли INSA социология институти томонидан 14–17 август кунлари ўтказилган кенг қамровли сўровнома натижалари немисларнинг аксарияти канцлер Фридрих Мерц раҳбарлигидаги ҳукумат мамлакат иқтисодиётини инқироздан олиб чиқишига кўзи етмаётганини кўрсатди.

Тадқиқотда иштирок этган респондентларнинг нақд 65 фоизи яқин келажак бўйича салбий фикр билдириб, иқтисодий вазиятнинг ўнгланишига умуман ишонмаслигини маълум қилган.

Немисларни нима ташвишга солмоқда?

Сўровнома иштирокчилари Германия олдида турган энг кескин ва ҳал этилиши шарт бўлган иккита бош муаммони кўрсатиб ўтди:

  • Миграция инқирози (28%): Аҳоли қочқинлар оқими ва миграция назоратининг сустлигини биринчи рақамли хавф деб ҳисоблайди;

  • Иқтисодий муаммолар (26%): Ишлаб чиқаришнинг қисқариши, инфляция ва нарх-наво ўсиши иккинчи асосий ташвиш сифатида қайд этилди.

Пессимизм нафақат давлат миқёсида, балки фуқароларнинг шахсий бюджетида ҳам яққол сезилмоқда. Қатнашчиларнинг 51 фоизи яқин ойларда ўз шахсий моддий аҳволи янада ёмонлашишини кутмоқда. Молиявий ҳолати яхшиланишига умид қилаётган оптимистлар эса бор-йўғи 11 фоизни ташкил этди.

Канцлер сиёсатчилар рейтингида 20-ўринда: Антирекорд

Фридрих Мерцнинг шахсий сиёсий обрўси ҳам кескин пасайишда давом этмоқда:

  • Энг охирги ўрин: Германиянинг етакчи сиёсатчилари орасида ўтказилган рейтингда канцлер 20-ўринни эгаллаб, рўйхатнинг энг тубида қолмоқда;

  • 10 баллдан 2,51 балл: 10 баллик тизимда баҳоланган баҳорги-ёзги натижаларга кўра, Мерц жамият томонидан бор-йўғи 2,51 балл билан баҳоланди.

Инқирознинг асл сабаблари

Германия сўнгги йилларда узоқ давом этаётган тузилмавий иқтисодий инқироз чангалида қолмоқда:

  • Энергетика зарбаси: Россия гази етказиб берилиши тўхтаганидан сўнг немис саноати қиммат хомашё туфайли рақобатбардошлигини сезиларли даражада йўқотди;

  • Яқин Шарқдаги кескинлик: Можаролар халқаро логистика ва савдо йўлларига қўшимча босим юклаб, энергоресурслар бозоридаги беқарорликни янада чуқурлаштирди.

Жамиятдаги пессимистик кайфият ва канцлер рейтингининг қулаши Берлинда сиёсий ва иқтисодий қарорларни қайта кўриб чиқиш бўйича босимни кескин оширмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Меерутда аёл ариқни тозалатиш учун ғалати усул ўйлаб топдиМеерутда аёл ариқни тозалатиш учун ғалати усул ўйлаб топдиБугун, 13:32Путин МРБ директорини қабул қилдими? Песков ушбу сирли ташриф бўйича баёнот бердиПутин МРБ директорини қабул қилдими? Песков ушбу сирли ташриф бўйича баёнот бердиБугун, 13:07Буюк Британияда набираси бобосининг 116 йиллик қарзини уздиБуюк Британияда набираси бобосининг 116 йиллик қарзини уздиБугун, 11:237 рақамига ишонган эркак бир зумда миллионер бўлди7 рақамига ишонган эркак бир зумда миллионер бўлдиБугун, 11:14Океан мисли кўрилмаган даражада қизиди: олимлар хавотирдаОкеан мисли кўрилмаган даражада қизиди: олимлар хавотирдаБугун, 11:08Бешинчи ҳужум: Украина Россиянинг жанубий нефть инфратузилмасини қандай издан чиқармоқда?Бешинчи ҳужум: Украина Россиянинг жанубий нефть инфратузилмасини қандай издан чиқармоқда?Бугун, 10:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди