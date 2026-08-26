Германияда аҳолининг Фридрих Мерцга ишончи нега кескин тушиб кетди?
Европанинг энг йирик иқтисодиёти ҳисобланган Германияда ҳукуматга нисбатан ижтимоий норозилик ва пессимистик кайфият янги рекорд даражага етди. Нуфузли INSA социология институти томонидан 14–17 август кунлари ўтказилган кенг қамровли сўровнома натижалари немисларнинг аксарияти канцлер Фридрих Мерц раҳбарлигидаги ҳукумат мамлакат иқтисодиётини инқироздан олиб чиқишига кўзи етмаётганини кўрсатди.
Тадқиқотда иштирок этган респондентларнинг нақд 65 фоизи яқин келажак бўйича салбий фикр билдириб, иқтисодий вазиятнинг ўнгланишига умуман ишонмаслигини маълум қилган.
Немисларни нима ташвишга солмоқда?
Сўровнома иштирокчилари Германия олдида турган энг кескин ва ҳал этилиши шарт бўлган иккита бош муаммони кўрсатиб ўтди:
Миграция инқирози (28%): Аҳоли қочқинлар оқими ва миграция назоратининг сустлигини биринчи рақамли хавф деб ҳисоблайди;
Иқтисодий муаммолар (26%): Ишлаб чиқаришнинг қисқариши, инфляция ва нарх-наво ўсиши иккинчи асосий ташвиш сифатида қайд этилди.
Пессимизм нафақат давлат миқёсида, балки фуқароларнинг шахсий бюджетида ҳам яққол сезилмоқда. Қатнашчиларнинг 51 фоизи яқин ойларда ўз шахсий моддий аҳволи янада ёмонлашишини кутмоқда. Молиявий ҳолати яхшиланишига умид қилаётган оптимистлар эса бор-йўғи 11 фоизни ташкил этди.
Канцлер сиёсатчилар рейтингида 20-ўринда: Антирекорд
Фридрих Мерцнинг шахсий сиёсий обрўси ҳам кескин пасайишда давом этмоқда:
Энг охирги ўрин: Германиянинг етакчи сиёсатчилари орасида ўтказилган рейтингда канцлер 20-ўринни эгаллаб, рўйхатнинг энг тубида қолмоқда;
10 баллдан 2,51 балл: 10 баллик тизимда баҳоланган баҳорги-ёзги натижаларга кўра, Мерц жамият томонидан бор-йўғи 2,51 балл билан баҳоланди.
Инқирознинг асл сабаблари
Германия сўнгги йилларда узоқ давом этаётган тузилмавий иқтисодий инқироз чангалида қолмоқда:
Энергетика зарбаси: Россия гази етказиб берилиши тўхтаганидан сўнг немис саноати қиммат хомашё туфайли рақобатбардошлигини сезиларли даражада йўқотди;
Яқин Шарқдаги кескинлик: Можаролар халқаро логистика ва савдо йўлларига қўшимча босим юклаб, энергоресурслар бозоридаги беқарорликни янада чуқурлаштирди.
Жамиятдаги пессимистик кайфият ва канцлер рейтингининг қулаши Берлинда сиёсий ва иқтисодий қарорларни қайта кўриб чиқиш бўйича босимни кескин оширмоқда.
…