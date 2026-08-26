Президент иштирокида давлат мукофотларини топшириш маросими бошланди

·25·Ўзбекистон
Президент иштирокида давлат мукофотларини топшириш маросими бошланди

Кўксарой қароргоҳида Президент Шавкат Мирзиёев иштирокида Ўзбекистон давлат мустақиллигининг 35 йиллиги муносабати билан давлат мукофотларини топшириш маросими бошланди.

Тадбирда давлат раҳбари йиғилганларни мамлакат мустақиллигининг 35 йиллиги билан самимий муборакбод этди. Президент ўз нутқида 35 йил тарих учун қисқа давр эканини, бироқ бу вақт мобайнида эришилган натижалар кўлами ва аҳамияти асрларга татигулик эканини таъкидлади.

«35 йил – тарих учун жуда қисқа давр. Лекин ортда қолаётган йиллар ўзининг кўлами, ютуқ ва натижалари асрга татигулик давр бўлди, десак, асло муболаға бўлмайди», — деди Шавкат Мирзиёев.

Давлат раҳбари мамлакатдаги янгиланиш ва ўзгаришларнинг асосий яратувчиси меҳнаткаш, фидойи ва олижаноб ўзбек халқи эканини қайд этди.

Шунингдек, мустақилликнинг қадри юрт фаровонлиги учун меҳнат қилаётган инсонлар фаолиятида яққол намоён бўлаётгани таъкидланди. Жумладан, қишлоқларда ризқ-рўз яратаётган фермер ва деҳқонлар, ёш авлодга таълим ва тарбия бераётган устозлар, инсон ҳаётини асраш учун хизмат қилаётган шифокорлар меҳнатига алоҳида тўхталиб ўтилди.

Президент мамлакат тараққиётига ҳисса қўшаётган олимлар, янги корхоналар барпо этаётган саноатчи ва тадбиркорлар, шаҳар ва қишлоқларни обод қилаётган қурувчи ҳамда архитекторларнинг хизматларини ҳам эътироф этди.

Маълумот учун, 26 август куни Кўксарой қароргоҳида Ўзбекистон мустақиллигининг 35 йиллиги муносабати билан бир гуруҳ юртдошларга давлат мукофотларини топшириш маросими ўтказилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда маҳкумларга онлайн харид қилишга рухсат берилиши мумкинЎзбекистонда маҳкумларга онлайн харид қилишга рухсат берилиши мумкинБугун, 12:56Аҳоли «ишончсизлик» билдириши мумкин: Профилактика инспекторлари мақоми ҳақида янги қонун!Аҳоли «ишончсизлик» билдириши мумкин: Профилактика инспекторлари мақоми ҳақида янги қонун!Бугун, 11:05«Хабибни ҳурмат қиламан, лекин Умарни эмас»: Мераб Двалишвилидан шов-шувли интервью!«Хабибни ҳурмат қиламан, лекин Умарни эмас»: Мераб Двалишвилидан шов-шувли интервью!Кеча, 22:03Вашингтонда ўзбек айвонлари пайдо бўлади: Мирзиёевнинг Трампга совғасиВашингтонда ўзбек айвонлари пайдо бўлади: Мирзиёевнинг Трампга совғасиКеча, 17:03Тошкент шаҳри ва вилоятида 1,1 млндан ортиқ автомобил рўйхатга олинганТошкент шаҳри ва вилоятида 1,1 млндан ортиқ автомобил рўйхатга олинганКеча, 12:15Бишкекдан Тошкентга янги авиақатнов йўлга қўйилдиБишкекдан Тошкентга янги авиақатнов йўлга қўйилдиКеча, 11:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Мактабларда дарс соатлари тақсимоти бўйича тартиб янгиланди
Мактабларда дарс соатлари тақсимоти бўйича тартиб янгиланди