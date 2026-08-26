Энди телефон рақами орқали пул ўтказиш мумкин

·2·Ўзбекистон
Энди телефон рақами орқали пул ўтказиш мумкин

Ўзбекистонда жисмоний шахслар ўртасида пул ўтказиш жараёни янада соддалаштирилди. Энди маблағ юбориш учун қабул қилувчининг банк ҳисоб рақами ёки пластик карта реквизитларини киритиш шарт эмас — унинг мобиль телефон рақамини кўрсатиш кифоя.

Янги тартиб Марказий банк томонидан ишлаб чиқилган ва 24 август куни Адлия вазирлигида 3930-сон билан давлат рўйхатидан ўтказилган Тезкор тўловлар тизими орқали мобиль телефон рақами асосида пул ўтказмаларини амалга ошириш қоидаларида белгиланган.

Тизимдан фойдаланиш учун аввало фойдаланувчининг телефон рақами унинг банк ҳисоб рақамига боғланади. Шундан кейин пул юбориш вақтида қабул қилувчининг карта ёки банк ҳисоб рақами реквизитларини алоҳида киритишга эҳтиёж қолмайди.

Ўтказмани тасдиқлашдан олдин фойдаланувчига пул қабул қилувчининг фамилияси, исми ва отасининг исми, унга хизмат кўрсатувчи банк ҳамда воситачилик ҳақи ҳақида маълумот берилади.

Яна бир қулайлик — пул ўтказмалари 24/7 режимида ва реал вақтда амалга оширилади.

Қоидаларга кўра, тизимда ахборот ва киберхавфсизлик, шунингдек, фирибгарликнинг олдини олиш бўйича белгиланган талабларга риоя этилади.

Фойдаланувчи истаган вақтида телефон рақамини ўз банк ҳисоб рақамига боғлашни бекор қилиши мумкин. Бир банк доирасида эса битта мобиль телефон рақамини фақат битта банк ҳисоб рақамига бириктиришга рухсат берилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Президент иштирокида давлат мукофотларини топшириш маросими бошландиПрезидент иштирокида давлат мукофотларини топшириш маросими бошландиБугун, 14:06Ўзбекистонда маҳкумларга онлайн харид қилишга рухсат берилиши мумкинЎзбекистонда маҳкумларга онлайн харид қилишга рухсат берилиши мумкинБугун, 12:56Аҳоли «ишончсизлик» билдириши мумкин: Профилактика инспекторлари мақоми ҳақида янги қонун!Аҳоли «ишончсизлик» билдириши мумкин: Профилактика инспекторлари мақоми ҳақида янги қонун!Бугун, 11:05«Хабибни ҳурмат қиламан, лекин Умарни эмас»: Мераб Двалишвилидан шов-шувли интервью!«Хабибни ҳурмат қиламан, лекин Умарни эмас»: Мераб Двалишвилидан шов-шувли интервью!Кеча, 22:03Вашингтонда ўзбек айвонлари пайдо бўлади: Мирзиёевнинг Трампга совғасиВашингтонда ўзбек айвонлари пайдо бўлади: Мирзиёевнинг Трампга совғасиКеча, 17:03Тошкент шаҳри ва вилоятида 1,1 млндан ортиқ автомобил рўйхатга олинганТошкент шаҳри ва вилоятида 1,1 млндан ортиқ автомобил рўйхатга олинганКеча, 12:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Мактабларда дарс соатлари тақсимоти бўйича тартиб янгиланди
Мактабларда дарс соатлари тақсимоти бўйича тартиб янгиланди