Пул, телефон ва ўйинчоқлар: Дронлардан ташланаётган хавфли «қопқонлар» ҳақида

·16·Дунё
Пул, телефон ва ўйинчоқлар: Дронлардан ташланаётган хавфли «қопқонлар» ҳақида

Россия ҳуқуқ-тартибот идоралари ва Росгвардия матбуот хизмати аҳоли, айниқса ёш болалар ва ўсмирлар хавфсизлигига жиддий таҳдид солаётган янги хавф тури ҳақида расмий огоҳлантириш билан чиқди. Маълум қилинишича, учувчисиз учиш аппаратлари (дронлар) ёрдамида аҳоли гавжум жойларга ҳамда кўчаларга ниқобланган қўлбола портловчи қурилмалар ташланмоқда.

Махсус хизматлар фуқароларни ерда ёки жамоат жойларида ётган ҳар қандай шубҳали ва ёрқин буюмларга асло яқинлашмасликка ва уларни қўлга олмасликка чақирмоқда.

«Қопқон» буюмлар: Сапёрлар нималардан огоҳлантирмоқда?

Росгвардиянинг «Зубр» чақирув белгисига эга тажрибали сапёри ниқобланган портловчи моддаларнинг хавфли жиҳатларини очиқлади:

«Қўлбола портловчи қурилмаларни яшириш учун одамларнинг эътиборини осон жалб қиладиган кундалик қимматбаҳо буюмлардан фойдаланилмоқда. Булар — кўринишидан тўла бўлган ҳамёнлар, боғламли банкноталар, смартфонлар ва ҳатто болалар ўйинчоқлари бўлиши мумкин. Улар дронлар орқали мақсадли тарзда ташлаб кетилади. Бундай нарсаларни кўрганда тегмаслик кераклигини болаларга тушунтириш айниқса муҳим», — дейди мутахассис.

2 ой ичида 6 мингдан ортиқ портловчи мослама йўқ қилинди

Хавфсизлик чоралари доирасида олиб борилган муҳандислик-сапёрлик ишлари кўлами эълон қилинди:

  • 6000 дан ортиқ хавфли объект: Росгвардиянинг маълумотларига кўра, сўнгги икки ой ичида Донецк йўналишида 6 мингдан зиёд портловчи модда ва қурилмалар аниқланиб, зарарсизлантирилган;

  • Бориш қийин бўлган жойлар: Портловчи тузоқлар нафақат йўл ёқаларида, балки кириш мураккаб бўлган ҳудудлар, боғлар ва харобаларда ҳам учрамоқда.

Фуқаролар учун асосий хавфсизлик қоидалари

Мутасадди идоралар аҳолига шубҳали ҳолатларда қуйидаги ҳаракатларни амалга оширишни эслатади:

  • Кўчада ётган эгасиз пул, телефон, ўйинчоқ ёки ҳамёнларга умуман қўл теккизмаслик ва оёқ билан сурмаслик;

  • Хавфли зонадан дарҳол хавфсиз масофага узоқлашиш;

  • Зудлик билан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ёки қутқарув хизматига хабар бериш.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Маскка Озодлик ордени: Киев нега миллиардерга давлат мукофотини берди?Маскка Озодлик ордени: Киев нега миллиардерга давлат мукофотини берди?Бугун, 13:59Покистондаги шифохона ёнғинида 14 чақалоқ ҳалок бўлдиПокистондаги шифохона ёнғинида 14 чақалоқ ҳалок бўлдиБугун, 13:50Маст аёл 3 ёшли қизини 10-қаватдан улоқтириб юбордиМаст аёл 3 ёшли қизини 10-қаватдан улоқтириб юбордиБугун, 13:41Германияда аҳолининг Фридрих Мерцга ишончи нега кескин тушиб кетди?Германияда аҳолининг Фридрих Мерцга ишончи нега кескин тушиб кетди?Бугун, 13:36Меерутда аёл ариқни тозалатиш учун ғалати усул ўйлаб топдиМеерутда аёл ариқни тозалатиш учун ғалати усул ўйлаб топдиБугун, 13:32Путин МРБ директорини қабул қилдими? Песков ушбу сирли ташриф бўйича баёнот бердиПутин МРБ директорини қабул қилдими? Песков ушбу сирли ташриф бўйича баёнот бердиБугун, 13:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди