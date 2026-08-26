Пул, телефон ва ўйинчоқлар: Дронлардан ташланаётган хавфли «қопқонлар» ҳақида
Россия ҳуқуқ-тартибот идоралари ва Росгвардия матбуот хизмати аҳоли, айниқса ёш болалар ва ўсмирлар хавфсизлигига жиддий таҳдид солаётган янги хавф тури ҳақида расмий огоҳлантириш билан чиқди. Маълум қилинишича, учувчисиз учиш аппаратлари (дронлар) ёрдамида аҳоли гавжум жойларга ҳамда кўчаларга ниқобланган қўлбола портловчи қурилмалар ташланмоқда.
Махсус хизматлар фуқароларни ерда ёки жамоат жойларида ётган ҳар қандай шубҳали ва ёрқин буюмларга асло яқинлашмасликка ва уларни қўлга олмасликка чақирмоқда.
«Қопқон» буюмлар: Сапёрлар нималардан огоҳлантирмоқда?
Росгвардиянинг «Зубр» чақирув белгисига эга тажрибали сапёри ниқобланган портловчи моддаларнинг хавфли жиҳатларини очиқлади:
«Қўлбола портловчи қурилмаларни яшириш учун одамларнинг эътиборини осон жалб қиладиган кундалик қимматбаҳо буюмлардан фойдаланилмоқда. Булар — кўринишидан тўла бўлган ҳамёнлар, боғламли банкноталар, смартфонлар ва ҳатто болалар ўйинчоқлари бўлиши мумкин. Улар дронлар орқали мақсадли тарзда ташлаб кетилади. Бундай нарсаларни кўрганда тегмаслик кераклигини болаларга тушунтириш айниқса муҳим», — дейди мутахассис.
2 ой ичида 6 мингдан ортиқ портловчи мослама йўқ қилинди
Хавфсизлик чоралари доирасида олиб борилган муҳандислик-сапёрлик ишлари кўлами эълон қилинди:
6000 дан ортиқ хавфли объект: Росгвардиянинг маълумотларига кўра, сўнгги икки ой ичида Донецк йўналишида 6 мингдан зиёд портловчи модда ва қурилмалар аниқланиб, зарарсизлантирилган;
Бориш қийин бўлган жойлар: Портловчи тузоқлар нафақат йўл ёқаларида, балки кириш мураккаб бўлган ҳудудлар, боғлар ва харобаларда ҳам учрамоқда.
Фуқаролар учун асосий хавфсизлик қоидалари
Мутасадди идоралар аҳолига шубҳали ҳолатларда қуйидаги ҳаракатларни амалга оширишни эслатади:
Кўчада ётган эгасиз пул, телефон, ўйинчоқ ёки ҳамёнларга умуман қўл теккизмаслик ва оёқ билан сурмаслик;
Хавфли зонадан дарҳол хавфсиз масофага узоқлашиш;
Зудлик билан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ёки қутқарув хизматига хабар бериш.
…