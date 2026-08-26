Насиба Абдуллаева "Бари гал" қўшиғи билан машҳур бўлган тожикистонлк қизалоқни кўргани борди (видео)

·70·Маданият
Насиба Абдуллаева "Бари гал" қўшиғи билан машҳур бўлган тожикистонлк қизалоқни кўргани борди (видео)

Ўзбекистон халқ артисти Насиба Абдуллаева ижтимоий тармоқларда кенг танилган тожикистонлик қизалоқ Васлидани кўриш учун Тожикистонга борди.

Васлида ижро этган «Бари гал» қўшиғи туширилган видео ижтимоий тармоқларда тез оммалашиб, кўплаб фойдаланувчилар эътиборини тортган эди. Қизалоқнинг тақдири машҳур хонандада ҳам катта қизиқиш уйғотган.

Маҳаллий манбалар хабар беришича, Насиба Абдуллаева 24 август куни Тожикистоннинг Суғд вилоятидаги Зарнисор шаҳарчасига бориб, Васлида ва унинг оила аъзолари билан учрашган.

Учрашув давомида хонанда қизалоқнинг соғлиғи, эҳтиёжлари ва унга қандай ёрдам кўрсатиш мумкинлиги билан қизиққан. Ташриф акс этган видеолар ижтимоий тармоқларда кенг тарқалмоқда.

Изоҳларда кўплаб фойдаланувчилар Насиба Абдуллаеванинг бу ташаббусини илиқ кутиб олиб, унинг эътибори ва инсонпарварлигини олқишламоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилдиИлҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилдиКеча, 15:14Имрон “Майда-майда” билан мухлисларини хурсанд қилди (видео)Имрон “Майда-майда” билан мухлисларини хурсанд қилди (видео)Кеча, 11:02Маърифат Ортиқова: “Ошхонадан деярли чиқмайман” (видео)Маърифат Ортиқова: “Ошхонадан деярли чиқмайман” (видео)Кеча, 10:34Катта норозилик: Нидерландия «Евровидение-2027»да қатнашишдан бош тортди!Катта норозилик: Нидерландия «Евровидение-2027»да қатнашишдан бош тортди!Кеча, 10:16Зебо Раҳимова Барселонадаги таассуротларини мухлислар билан бўлишди (видео)Зебо Раҳимова Барселонадаги таассуротларини мухлислар билан бўлишди (видео)Кеча, 09:34Мерилин Монро образидаги янги Barbi қўғирчоғи сотувга чиқдиМерилин Монро образидаги янги Barbi қўғирчоғи сотувга чиқди24.08, 21:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ишониш қийин: Зарина Низомиддинованинг тўнғич фарзанди 18 ёшга тўлди!
Ишониш қийин: Зарина Низомиддинованинг тўнғич фарзанди 18 ёшга тўлди!
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Райҳон Уласенова ўғлининг тўйида Азизбек билан вальсга тушди
Райҳон Уласенова ўғлининг тўйида Азизбек билан вальсга тушди
Раъно Шодиева: даволанишимга 500 минг доллардан кўпроқ пул кетди
Раъно Шодиева: даволанишимга 500 минг доллардан кўпроқ пул кетди