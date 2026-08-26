Қаршида банкоматни бузган 19 ёшли йигитнинг ғалати режаси фош бўлди

·30·Жамият
Қаршида банкоматни бузган 19 ёшли йигитнинг ғалати режаси фош бўлди

Қарши шаҳрида 19 ёшли йигит банкоматни темир арра ёрдамида бузиб, ўз маблағини карта орқали 70 марта ўтказган. Унинг қилмиши судда фош этилди.

Маълум бўлишича, йигит тунги соат 03:00 атрофида шаҳардаги савдо дўкони ёнида жойлашган Paynet банкоматини темир арра билан бузган.

У дастлаб банкоматга 200 минг сўм солиб, ушбу маблағни қариндошига тегишли пластик картага ўтказган. Кейин эса банкоматнинг пул сақланадиган қисмини очиб, ўзи киритган маблағни қайтариб олган.

Йигит шу усулдан 70 марта қайта-қайта фойдаланиб, пластик картага жами 14 миллион 179 минг сўм ўтказган. Кейин маблағнинг бир қисмини банкоматдан ечиб олиб, шахсий эҳтиёжларига сарфлаган.

Тергов давомида унинг бошқа жинояти ҳам аниқланган. Йигит тунги вақтда «Пахтазор» МФЙ ҳудудидаги кўп қаватли уй олдида ўтирган қиздан қиймати 4 миллион сўм бўлган телефонни олиб қочган.

Суд йигитни ушбу жиноятларда айбдор деб топиб, унга 1 йил 7 ой муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазосини тайинлаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда марҳум Ислом Каримовга ўхшаш эркак учради (видео)Тошкентда марҳум Ислом Каримовга ўхшаш эркак учради (видео)Бугун, 13:231 сентябрдан бошлаб ойлик, стипендия ва жарималар қандай ўзгаради?1 сентябрдан бошлаб ойлик, стипендия ва жарималар қандай ўзгаради?Бугун, 10:40ИИББ 402 нафар қидирувдаги шахс ушланганини маълум қилдиИИББ 402 нафар қидирувдаги шахс ушланганини маълум қилдиБугун, 10:1626 август куни Мирзо Улуғбек туманида газ вақтинча ўчирилади26 август куни Мирзо Улуғбек туманида газ вақтинча ўчириладиБугун, 09:2608:00 дан 17:00 гача: Тошкентда давлат ташкилотларининг иш графиги нега ўзгармоқда?08:00 дан 17:00 гача: Тошкентда давлат ташкилотларининг иш графиги нега ўзгармоқда?Бугун, 07:04Саида Мирзиёева: «Ўзбекистон ва Озарбойжонни абадий дўстлик боғлаб туради»Саида Мирзиёева: «Ўзбекистон ва Озарбойжонни абадий дўстлик боғлаб туради»Бугун, 06:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди