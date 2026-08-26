Рўзиқул Бердиев «Қизилқум»дан учралган мағлубиятдан сўнг нималарни ошкор қилди?

·6·Спорт
Рўзиқул Бердиев «Қизилқум»дан учралган мағлубиятдан сўнг нималарни ошкор қилди?

Ўзбекистон Суперлигасининг 19-турида Қаршининг номдор «Насаф» жамоаси навбатдаги очколарни бой берди. «Қизилқум»га қарши кечган баҳсда қаршиликлар 0:1 ҳисобида имкониятни бой бериб, мухлисларни яна бир бор хафсаласини пир қилди.

Учрашувдан сўнг «аждарлар» бош мураббийи Рўзиқул Бердиев матбуот анжуманида журналистлар қаршисига чиқиб, жамоадаги тизимли муаммолар, омадсизлик сабаблари ва миллий терма жамоага тайинланмаслиги борасидаги очиқ саволларга жавоб берди.

«Ҳимояда қўпол хатолар, ҳужумда эса ноаниқлик»

Қаршиликлар устози мағлубиятнинг асосий тактик сабабларини очиқ тан олди:

  • Оддий голлар ва ҳимоядаги парокандалик: «Фақат бугунги ўйинда эмас, бошқа учрашувларда ҳам жуда оддий голларни ўтказиб юборяпмиз. Ҳимояда қўпол хатоларга йўл қўймоқдамиз. Бугун ҳам стандарт вазият рақибга қўл келди»;

  • Ҳужумдаги ожизлик: «Иккинчи бўлимда қанчалик ташаббусга эга бўлиб, кетма-кет вазиятлар яратмайлик, барибир гол ура олмадик. Гол урмасанг, ғалаба қозонолмайсан деб бежиз айтишмайди. Ҳужумдаги ноаниқлик ва самарасизлик бизни мағлубиятга олиб келяпти».

Сўнгги 14 баҳсда 3 та ғалаба: «Бу биз учун хунук натижа»

Журналистлар «Насаф» сўнгги 14 учрашувнинг бор-йўғи 3 тасида ғалаба қозонгани бўйича мураббийга савол билан юзланишди:

«Тўғриси, бу статистикага бунчалик эътибор қаратмаган эканмиз. Қайсидир учрашувларда шунчаки омадсизликка учраяпмиз. Жамоа ёмон ўйнаяпти деб бўлмайди, лекин 14 ўйинда 3 ғалаба — бу биз учун жуда ҳам хунук кўрсаткич. Буни зудлик билан тузатишимиз шарт. Айнан шундай кетма-кет йўқотишлар туфайли жадвалнинг пастки қисмида қолиб кетмоқдамиз», — деди Бердиев.

Жаба Жигаурининг кетиши ва легионерлар сиёсати

Мураббий собиқ шогирди, бугунги кунда «Қизилқум» етакчиси сифатида майдонга тушган Жаба Жигаури масаласига ҳам тўхталди:

  • Чемпионликдаги ҳисса: Жаба ўз вақтида жамоа билан чемпион бўлишга катта ёрдам берган, бироқ таркиб янгиланиши ва бошқа футболчилар таклиф этилгани сабаб жамоани тарк этган;

  • Легионер танлашдаги муаммолар: Бердиев чет эллик футболчиларни танлаш осон кечмаслигини, айримларга мослашиш учун вақт, баъзиларига эса савия ва даража етишмаслигини, шу сабабли сўнгги вақтларда легионерлар трансферига камроқ қўл урилганини таъкидлади.

Миллий терма жамоа масаласи: «Бу савол менга эмас»

Матбуот анжумани якунида журналистлардан бири Рўзиқул Бердиевга: «Сиз энг тажрибали ва совриндор мураббийлардан бирисиз. Нима учун миллий жамоага жалб қилинмаяпсиз, сизга ишонч билдирилмаяпти?» дея нозик савол билан мурожаат қилди.

Мураббий ушбу саволга қисқа ва сирли жавоб қайтарди:

«Бу саволга қандай жавоб беришни билмайман. Бу савол, эҳтимол, менга эмасдир. Шунинг учун унга жавоб бера олмайман».

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

3 кундан сўнг «Насаф» синови: «Машъал» мағлуб этилгач, Темур Кападзе нималарни очиқлади?3 кундан сўнг «Насаф» синови: «Машъал» мағлуб этилгач, Темур Кападзе нималарни очиқлади?Бугун, 23:20«Реал» — «Реал Сосьедад» баҳси учун асосий таркиблар эълон қилинди!«Реал» — «Реал Сосьедад» баҳси учун асосий таркиблар эълон қилинди!Бугун, 23:10Навоийда сенсация: «Қизилқум» «Насаф»ни кичик ҳисобда мағлуб этди!Навоийда сенсация: «Қизилқум» «Насаф»ни кичик ҳисобда мағлуб этди!Бугун, 21:59Яроқлилик муддати тугадими? Собиқ чемпион Усикнинг ҳозирги ҳолатини танқид қилдиЯроқлилик муддати тугадими? Собиқ чемпион Усикнинг ҳозирги ҳолатини танқид қилдиБугун, 21:57Инсоният рекорди қулади: Робот 100 метрга 9,32 сонияда етиб, Усэйн Болтни ортда қолдирдиИнсоният рекорди қулади: Робот 100 метрга 9,32 сонияда етиб, Усэйн Болтни ортда қолдирдиБугун, 21:24«Навбаҳор» сафарда «Машъал»ни ишончли енгиб, кучли учликка кирди!«Навбаҳор» сафарда «Машъал»ни ишончли енгиб, кучли учликка кирди!Бугун, 21:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)