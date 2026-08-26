Россия президенти маслаҳатчиси махфий ҳужжатлар тафсилотини очиқлади!

·4·Дунё
Россия президенти маслаҳатчиси махфий ҳужжатлар тафсилотини очиқлади!

Россия президенти маслаҳатчиси Антон Кобяков ТАСС ахборот агентлигига берган кенг қамровли интервьюсида 2022 йил 24 февралда бошланган махсус ҳарбий операциянинг сабаблари ҳақида тўхталиб, Москва Украина Қуролли кучларининг режаларидан атиги икки ҳафта илгарилаб кетганини маълум қилди.

Кобяковнинг таъкидлашича, Россия ҳарбийлари операция бошида эгаллаб олинган Украина ҳудудий мудофаа (ТРО) бригадаларидан бирининг ташлаб кетилган штабидан муҳим махфий ҳужжатларни қўлга киритган.

«2022 йил 8 март санаси белгиланган эди»

Президент маслаҳатчиси топилган ҳужжатларда Россия ҳудудига ҳужум қилишнинг аниқ муддати кўрсатилганини таъкидлади:

«Ҳозир бу унутилган, шу сабабли эслатиб ўтишнинг айни вақти: ҳарбийларимиз махсус ҳарбий операция бошидаёқ қўлга киритган ҳужжатларда Россияга бостириб киришнинг аниқ муддати — 2022 йил 8 март этиб белгиланган эди. Биз улардан атиги икки ҳафта илгарилаб кетдик.

Рамзий маънода — улар урушни бизга аёллар байрамига „совға“ қилмоқчи бўлишганди. Бунинг ўрнига улар Россия раҳбариятининг узоқни кўра билиши туфайли муносиб жавоб олишди. Президент аввалроқ айтганидек, бизнинг тарихимизда 22 июнь ҳеч қачон такрорланмайди», — деди Кобяков.

«Минск келишувлари ниқоб эди»: Ғарбнинг режалари

Кобяков ўз баёнотида Ғарб давлатларининг Минск жараёнларидаги тутган ўрнини кескин танқид қилди:

  • Ниқобланган позиция: Президент маслаҳатчисининг сўзларига кўра, Ғарб Минск келишувларининг тарафдори сифатида шунчаки ниқобланган ва бундан асосий мақсад вақтдан ютиб, Украина армиясини кенг кўламли урушга пухта тайёрлаш бўлган;

  • Шарқий иқтисодий форумнинг роли: Кобяков 2015 йилда Россия томонидан Шарқий иқтисодий форумнинг таъсис этилиши мутлақо тўғри стратегик қадам бўлганини билдирди. Унинг фикрича, ўша пайтда Ғарб ҳали санкция босимини тўлиқ ишга солмаган ва Қрим ҳамда Донбасс масаласидаги қарама-қаршиликларга қарамай, воқеаларнинг ортга қайтмас тус олганини англаб етмаган эди.

Россия раҳбарияти вакилининг ушбу баёноти 2022 йилги можаронинг бошланиши ва халқаро майдондаги дипломатик келишувларнинг парда ортидаги жараёнларига яна бир бор ойдинлик киритмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

68 ёшли эркак металл детектордан ўтишда шимини ечди 68 ёшли эркак металл детектордан ўтишда шимини ечдиБугун, 16:12МРБ директори кетгач Путин 3 та сирли фармонни имзолади: улар нима ҳақида?МРБ директори кетгач Путин 3 та сирли фармонни имзолади: улар нима ҳақида?Бугун, 16:03Угандада давлат маблағлари сарфи текширилиб, қатор камчиликлар аниқланди (видео)Угандада давлат маблағлари сарфи текширилиб, қатор камчиликлар аниқланди (видео)Бугун, 15:43Маскка Озодлик ордени: Киев нега миллиардерга давлат мукофотини берди?Маскка Озодлик ордени: Киев нега миллиардерга давлат мукофотини берди?Бугун, 13:59Пул, телефон ва ўйинчоқлар: Дронлардан ташланаётган хавфли «қопқонлар» ҳақидаПул, телефон ва ўйинчоқлар: Дронлардан ташланаётган хавфли «қопқонлар» ҳақидаБугун, 13:51Покистондаги шифохона ёнғинида 14 чақалоқ ҳалок бўлдиПокистондаги шифохона ёнғинида 14 чақалоқ ҳалок бўлдиБугун, 13:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди