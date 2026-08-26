Россия президенти маслаҳатчиси махфий ҳужжатлар тафсилотини очиқлади!
Россия президенти маслаҳатчиси Антон Кобяков ТАСС ахборот агентлигига берган кенг қамровли интервьюсида 2022 йил 24 февралда бошланган махсус ҳарбий операциянинг сабаблари ҳақида тўхталиб, Москва Украина Қуролли кучларининг режаларидан атиги икки ҳафта илгарилаб кетганини маълум қилди.
Кобяковнинг таъкидлашича, Россия ҳарбийлари операция бошида эгаллаб олинган Украина ҳудудий мудофаа (ТРО) бригадаларидан бирининг ташлаб кетилган штабидан муҳим махфий ҳужжатларни қўлга киритган.
«2022 йил 8 март санаси белгиланган эди»
Президент маслаҳатчиси топилган ҳужжатларда Россия ҳудудига ҳужум қилишнинг аниқ муддати кўрсатилганини таъкидлади:
«Ҳозир бу унутилган, шу сабабли эслатиб ўтишнинг айни вақти: ҳарбийларимиз махсус ҳарбий операция бошидаёқ қўлга киритган ҳужжатларда Россияга бостириб киришнинг аниқ муддати — 2022 йил 8 март этиб белгиланган эди. Биз улардан атиги икки ҳафта илгарилаб кетдик.
Рамзий маънода — улар урушни бизга аёллар байрамига „совға“ қилмоқчи бўлишганди. Бунинг ўрнига улар Россия раҳбариятининг узоқни кўра билиши туфайли муносиб жавоб олишди. Президент аввалроқ айтганидек, бизнинг тарихимизда 22 июнь ҳеч қачон такрорланмайди», — деди Кобяков.
«Минск келишувлари ниқоб эди»: Ғарбнинг режалари
Кобяков ўз баёнотида Ғарб давлатларининг Минск жараёнларидаги тутган ўрнини кескин танқид қилди:
Ниқобланган позиция: Президент маслаҳатчисининг сўзларига кўра, Ғарб Минск келишувларининг тарафдори сифатида шунчаки ниқобланган ва бундан асосий мақсад вақтдан ютиб, Украина армиясини кенг кўламли урушга пухта тайёрлаш бўлган;
Шарқий иқтисодий форумнинг роли: Кобяков 2015 йилда Россия томонидан Шарқий иқтисодий форумнинг таъсис этилиши мутлақо тўғри стратегик қадам бўлганини билдирди. Унинг фикрича, ўша пайтда Ғарб ҳали санкция босимини тўлиқ ишга солмаган ва Қрим ҳамда Донбасс масаласидаги қарама-қаршиликларга қарамай, воқеаларнинг ортга қайтмас тус олганини англаб етмаган эди.
Россия раҳбарияти вакилининг ушбу баёноти 2022 йилги можаронинг бошланиши ва халқаро майдондаги дипломатик келишувларнинг парда ортидаги жараёнларига яна бир бор ойдинлик киритмоқда.
…