Кулеба Украинанинг АҚШдаги янги элчиси бўладими? Киевнинг кутилмаган режаси ошкор бўлди!

·6·Дунё
Кулеба Украинанинг АҚШдаги янги элчиси бўладими? Киевнинг кутилмаган режаси ошкор бўлди!

Украинанинг собиқ ташқи ишлар вазири Дмитрий Кулеба тез орада мамлакатнинг Вашингтондаги янги элчиси этиб тайинланиши мумкин. Бу ҳақда Киевдаги дипломатик доиралар ва манбаларга таянган ҳолда Kyiv Independent нашри хабар тарқатди.

Хабар қилинишича, Киев расмийлари собиқ ТИВ раҳбари номзодини биринчи навбатда унинг Америка жамоатчилиги, матбуоти ва сиёсий доиралари орасида катта обрў ҳамда юқори танилишлик даражасига эга экани учун фаол равишда кўриб чиқмоқда. Бироқ собиқ вазирнинг мазкур таклиф расман тушган тақдирда уни қабул қилиш-қилмаслиги ҳозирча очиқ қолмоқда.

Стефанишинадан сўнг бўш қолган ўрин

Вашингтондаги элчилик лавозими бўйича номзод танлаш жараёни бир қатор мураккабликлар билан кечмоқда:

  • Истеъфодан кейинги қийинчилик: Аввалроқ Олга Стефанишинанинг Вашингтондаги элчи лавозимидан бўшатилиши ортидан, Киев раҳбарияти ушбу масъулиятли поғонага муносиб ўринбосар топишда қийинчиликка дуч келаётгани маълум қилинган эди;

  • Мураккаб синов: АҚШ билан муносабатлар стратегик даражада муҳим бўлган бир пайтда, бундай оғир ва тарихий дипломатик миссияни зиммасига олишга кўпчилик журъат эта олмаётгани таъкидланмоқда.

«Россия билан музокара имконияти бир ой аввал тугади»

Дмитрий Кулеба янги лавозим ҳақидаги миш-мишлар фонида «Novini Live» телеканалига берган интервьюсида Россия билан эҳтимолий тинчлик мулоқотига оид муҳим баёнот билан чиқди:

«Россия билан конструктив музокаралар олиб бориш имконияти бундан бир ой олдин батамом тугади. Америка томони ўз ҳудудидаги сайловолди ички сиёсий жараёнлари билан банд бўлиб қолгани туфайли Россияга зарур дипломатик босим ўтказиш ва жараённи бошқариш имкониятини қўлдан бой берди», — дея қайд этди собиқ ташқи ишлар вазири.

Кулебанинг бу баёноти АҚШнинг халқаро майдондаги дипломатик фаоллиги ва Украина атрофидаги музокараларнинг кейинги тақдири бўйича жиддий саволларни кун тартибига чиқармоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект сохта шахслар яратиб, одамларни алдамоқчи бўлдиСунъий интеллект сохта шахслар яратиб, одамларни алдамоқчи бўлдиКеча, 23:5615 кун фақат сув ичган аёл 20 кг озди, аммо оғир касалликка чалинди15 кун фақат сув ичган аёл 20 кг озди, аммо оғир касалликка чалиндиКеча, 23:53Россия президенти маслаҳатчиси махфий ҳужжатлар тафсилотини очиқлади!Россия президенти маслаҳатчиси махфий ҳужжатлар тафсилотини очиқлади!Кеча, 23:42 68 ёшли эркак металл детектордан ўтишда шимини ечди 68 ёшли эркак металл детектордан ўтишда шимини ечдиКеча, 16:12МРБ директори кетгач Путин 3 та сирли фармонни имзолади: улар нима ҳақида?МРБ директори кетгач Путин 3 та сирли фармонни имзолади: улар нима ҳақида?Кеча, 16:03Угандада давлат маблағлари сарфи текширилиб, қатор камчиликлар аниқланди (видео)Угандада давлат маблағлари сарфи текширилиб, қатор камчиликлар аниқланди (видео)Кеча, 15:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди