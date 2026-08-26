Кулеба Украинанинг АҚШдаги янги элчиси бўладими? Киевнинг кутилмаган режаси ошкор бўлди!
Украинанинг собиқ ташқи ишлар вазири Дмитрий Кулеба тез орада мамлакатнинг Вашингтондаги янги элчиси этиб тайинланиши мумкин. Бу ҳақда Киевдаги дипломатик доиралар ва манбаларга таянган ҳолда Kyiv Independent нашри хабар тарқатди.
Хабар қилинишича, Киев расмийлари собиқ ТИВ раҳбари номзодини биринчи навбатда унинг Америка жамоатчилиги, матбуоти ва сиёсий доиралари орасида катта обрў ҳамда юқори танилишлик даражасига эга экани учун фаол равишда кўриб чиқмоқда. Бироқ собиқ вазирнинг мазкур таклиф расман тушган тақдирда уни қабул қилиш-қилмаслиги ҳозирча очиқ қолмоқда.
Стефанишинадан сўнг бўш қолган ўрин
Вашингтондаги элчилик лавозими бўйича номзод танлаш жараёни бир қатор мураккабликлар билан кечмоқда:
Истеъфодан кейинги қийинчилик: Аввалроқ Олга Стефанишинанинг Вашингтондаги элчи лавозимидан бўшатилиши ортидан, Киев раҳбарияти ушбу масъулиятли поғонага муносиб ўринбосар топишда қийинчиликка дуч келаётгани маълум қилинган эди;
Мураккаб синов: АҚШ билан муносабатлар стратегик даражада муҳим бўлган бир пайтда, бундай оғир ва тарихий дипломатик миссияни зиммасига олишга кўпчилик журъат эта олмаётгани таъкидланмоқда.
«Россия билан музокара имконияти бир ой аввал тугади»
Дмитрий Кулеба янги лавозим ҳақидаги миш-мишлар фонида «Novini Live» телеканалига берган интервьюсида Россия билан эҳтимолий тинчлик мулоқотига оид муҳим баёнот билан чиқди:
«Россия билан конструктив музокаралар олиб бориш имконияти бундан бир ой олдин батамом тугади. Америка томони ўз ҳудудидаги сайловолди ички сиёсий жараёнлари билан банд бўлиб қолгани туфайли Россияга зарур дипломатик босим ўтказиш ва жараённи бошқариш имкониятини қўлдан бой берди», — дея қайд этди собиқ ташқи ишлар вазири.
Кулебанинг бу баёноти АҚШнинг халқаро майдондаги дипломатик фаоллиги ва Украина атрофидаги музокараларнинг кейинги тақдири бўйича жиддий саволларни кун тартибига чиқармоқда.
…