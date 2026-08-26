3 кундан сўнг «Насаф» синови: «Машъал» мағлуб этилгач, Темур Кападзе нималарни очиқлади?
Ўзбекистон Суперлигасининг 19-турида Наманганнинг «Навбаҳор» клуби Муборак сафарида аутсайдер «Машъал» дарвозасига жавобсиз 2 та тўп киритиб, муҳим ғалабали сериясини давом эттирди. Учрашувдан сўнг «лочинлар» бош мураббийи Темур Кападзе матбуот анжуманида иштирок этиб, ўйин натижаси, таркибдаги йўқотишлар ва олдинда турган оғир тақвим ҳақида батафсил фикр билдирди.
Мураббий узоқ йўл босиб келган наманганлик мухлисларга миннатдорчилик билдирган ҳолда, 3 кундан сўнг жамоани «Насаф»га қарши принсипиал тўқнашув кутаётганини таъкидлади.
«Ўзгаришлардан сўнг дарҳол гол урдик»: Ротация сабаблари
Темур Кападзе иккинчи бўлимдаги қарорлари ва таркиб ротацияси ҳақида тўхталиб ўтди:
Зудлик билан келган самара: «Учта ўзгаришни амалга оширганимиздан сўнг дарҳол иккинчи голни урдик. Ҳаммаси режа бўйича кетди. Биласизлар, 3 кундан кейин навбатдаги муҳим ўйинимиз бор, олдда яна узоқ йўл кутмоқда. Шу боис ротация қилишимиз ва айрим футболчиларга дам беришимиз зарур эди»;
Жамоавий бирдамлик: Мураббий асосий таркиб ёки захирадан қатъи назар, барча футболчиларга бирдек ишонишини ва ғалабага жамоавий меҳнат орқали эришилаётганини қайд этди.
Жоэль Кожо нега қайдномага киритилмади?
Матбуот анжуманида таркибдаги етакчиларнинг ҳолатига алоҳида ойдинлик киритилди:
Кожонинг шамоллаши: Ҳужумчи Жоэль Кожонинг ўйин қайдномасида бўлмагани унинг бетоблиги билан изоҳланди: «Кожо шамоллаб қолганди, шу боис уни олдиндаги оғир баҳслар учун асрадик ва эҳтиёт қилдик»;
Қизил карточка жазоси: Шунингдек, Саидазамат қизил карточка олиб дисквалификация қилингани сабабли ушбу учрашув сафарига жалб этилмаган.
«Робин Гуд» иборасига кескин жавоб ва «Насаф» билан баҳс
Журналистнинг «Жамоа иккинчи даврада Робин Гуд мақомидан кетдими?» деган саволига Кападзе очиқ ва кескин муносабат билдирди:
«Билмадим, буни энди сиздан эшитяпман. Биз ҳар бир учрашувга юқори даражада тайёргарлик кўриб, майдонга фақат ғалаба учун тушяпмиз. Ўйинлар кетма-кет, тақвим тиғиз ва осон эмас. Лекин охиригача курашамиз.
Мавсум якунлансин, ана шунда жамоа Робин Гудми ёки бошқа нарсами — баҳосини бераверасизлар. Ҳозир биз фақат максимал натижа учун меҳнат қиляпмиз», — дея жавоб қайтарди мураббий.
Кападзе «Машъал»нинг ёш футболчилари кўрсатган қаршиликни эътироф этиб, рақибга келгуси баҳсларда омад тилади ҳамда бор эътиборни «Насаф»га қарши бўладиган марказий беллашувга қаратди.
…