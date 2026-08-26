3 кундан сўнг «Насаф» синови: «Машъал» мағлуб этилгач, Темур Кападзе нималарни очиқлади?

·3·Спорт
3 кундан сўнг «Насаф» синови: «Машъал» мағлуб этилгач, Темур Кападзе нималарни очиқлади?

Ўзбекистон Суперлигасининг 19-турида Наманганнинг «Навбаҳор» клуби Муборак сафарида аутсайдер «Машъал» дарвозасига жавобсиз 2 та тўп киритиб, муҳим ғалабали сериясини давом эттирди. Учрашувдан сўнг «лочинлар» бош мураббийи Темур Кападзе матбуот анжуманида иштирок этиб, ўйин натижаси, таркибдаги йўқотишлар ва олдинда турган оғир тақвим ҳақида батафсил фикр билдирди.

Мураббий узоқ йўл босиб келган наманганлик мухлисларга миннатдорчилик билдирган ҳолда, 3 кундан сўнг жамоани «Насаф»га қарши принсипиал тўқнашув кутаётганини таъкидлади.

«Ўзгаришлардан сўнг дарҳол гол урдик»: Ротация сабаблари

Темур Кападзе иккинчи бўлимдаги қарорлари ва таркиб ротацияси ҳақида тўхталиб ўтди:

  • Зудлик билан келган самара: «Учта ўзгаришни амалга оширганимиздан сўнг дарҳол иккинчи голни урдик. Ҳаммаси режа бўйича кетди. Биласизлар, 3 кундан кейин навбатдаги муҳим ўйинимиз бор, олдда яна узоқ йўл кутмоқда. Шу боис ротация қилишимиз ва айрим футболчиларга дам беришимиз зарур эди»;

  • Жамоавий бирдамлик: Мураббий асосий таркиб ёки захирадан қатъи назар, барча футболчиларга бирдек ишонишини ва ғалабага жамоавий меҳнат орқали эришилаётганини қайд этди.

Жоэль Кожо нега қайдномага киритилмади?

Матбуот анжуманида таркибдаги етакчиларнинг ҳолатига алоҳида ойдинлик киритилди:

  • Кожонинг шамоллаши: Ҳужумчи Жоэль Кожонинг ўйин қайдномасида бўлмагани унинг бетоблиги билан изоҳланди: «Кожо шамоллаб қолганди, шу боис уни олдиндаги оғир баҳслар учун асрадик ва эҳтиёт қилдик»;

  • Қизил карточка жазоси: Шунингдек, Саидазамат қизил карточка олиб дисквалификация қилингани сабабли ушбу учрашув сафарига жалб этилмаган.

«Робин Гуд» иборасига кескин жавоб ва «Насаф» билан баҳс

Журналистнинг «Жамоа иккинчи даврада Робин Гуд мақомидан кетдими?» деган саволига Кападзе очиқ ва кескин муносабат билдирди:

«Билмадим, буни энди сиздан эшитяпман. Биз ҳар бир учрашувга юқори даражада тайёргарлик кўриб, майдонга фақат ғалаба учун тушяпмиз. Ўйинлар кетма-кет, тақвим тиғиз ва осон эмас. Лекин охиригача курашамиз.

Мавсум якунлансин, ана шунда жамоа Робин Гудми ёки бошқа нарсами — баҳосини бераверасизлар. Ҳозир биз фақат максимал натижа учун меҳнат қиляпмиз», — дея жавоб қайтарди мураббий.

Кападзе «Машъал»нинг ёш футболчилари кўрсатган қаршиликни эътироф этиб, рақибга келгуси баҳсларда омад тилади ҳамда бор эътиборни «Насаф»га қарши бўладиган марказий беллашувга қаратди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Реал» — «Реал Сосьедад» баҳси учун асосий таркиблар эълон қилинди!«Реал» — «Реал Сосьедад» баҳси учун асосий таркиблар эълон қилинди!Бугун, 23:10Навоийда сенсация: «Қизилқум» «Насаф»ни кичик ҳисобда мағлуб этди!Навоийда сенсация: «Қизилқум» «Насаф»ни кичик ҳисобда мағлуб этди!Бугун, 21:59Яроқлилик муддати тугадими? Собиқ чемпион Усикнинг ҳозирги ҳолатини танқид қилдиЯроқлилик муддати тугадими? Собиқ чемпион Усикнинг ҳозирги ҳолатини танқид қилдиБугун, 21:57Инсоният рекорди қулади: Робот 100 метрга 9,32 сонияда етиб, Усэйн Болтни ортда қолдирдиИнсоният рекорди қулади: Робот 100 метрга 9,32 сонияда етиб, Усэйн Болтни ортда қолдирдиБугун, 21:24«Навбаҳор» сафарда «Машъал»ни ишончли енгиб, кучли учликка кирди!«Навбаҳор» сафарда «Машъал»ни ишончли енгиб, кучли учликка кирди!Бугун, 21:11«Темирйўлчилар» бенефиси: «Локомотив» «Бунёдкор» дарвозасига 4 та гол урди!«Темирйўлчилар» бенефиси: «Локомотив» «Бунёдкор» дарвозасига 4 та гол урди!Бугун, 21:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)