Москвадаги сирли мулоқот: Россия ва АҚШ разведка раҳбарлари қандай келишувларга эришди?
Россия ва АҚШ ўртасидаги юқори даражадаги геосиёсий кескинликка қарамай, икки давлат махсус хизматлари ўртасидаги тўғридан-тўғри алоқалар давом этмоқда. Россия Ташқи разведка хизмати (ТРХ) директори Сергей Наришкин АҚШ Марказий разведка бошқармаси (МРБ) раҳбари Жон Рэтклиффнинг Москвага амалга оширган ташрифи ва ўтказилган музокаралар ҳақида маълум қилди.
Наришкиннинг таъкидлашича, учрашув давомида икки давлат разведка идоралари ваколатига кирувчи кенг қамровли хавфсизлик масалалари муҳокама қилинган.
«Бу давлатлар ўртасидаги оддий амалиёт»: Музокаралар тафсилоти
Россия разведкаси раҳбари мазкур учрашувга ортиқча сиёсий тус бермаслик кераклигини ва бундай мулоқотлар стратегик хавфсизликни таъминлаш учун зарур эканини билдирди:
«АҚШ Марказий разведка бошқармаси директорининг Москвага ташрифи доирасида икки давлат разведка идоралари ваколатига тегишли бўлган қатор муҳим масалалар атрофлича кўриб чиқилди. Бу йирик давлатлар ўртасида доимий йўлга қўйилган оддий ва табиий амалиётдир», — дея қайд этди Сергей Наришкин.
Кремль муносабати: Энг оғир дамларда ҳам узилмаган алоқа
Махсус хизматлар ўртасидаги ёпиқ мулоқотларнинг аҳамияти ҳақида Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков ҳам фикр билдирган эди:
Доимий мулоқот канали: Песков АҚШ ва Россия махсус хизматлари ўртасидаги алоқалар икки томонлама муносабатларнинг ҳатто энг инқирозли ва қийин даврларида ҳам тўхтаб қолмаганини алоҳида таъкидлади;
Ижобий омил: Кремль вакили бундай тўғридан-тўғри алоқа линиясининг сақланиб қолиши глобал хавфсизлик, кутилмаган тўқнашувларнинг олдини олиш ва инқирозларни бошқаришда ижобий ҳамда стратегик муҳим жараён эканини қайд этди.
Мутахассисларнинг фикрича, Москва ва Вашингтон ўртасидаги бундай ёпиқ музокаралар халқаро барқарорлик ва глобал таҳдидларга қарши курашда муҳим алоқа воситаси бўлиб хизмат қилмоқда.
…