Москвадаги сирли мулоқот: Россия ва АҚШ разведка раҳбарлари қандай келишувларга эришди?

·12·Дунё
Москвадаги сирли мулоқот: Россия ва АҚШ разведка раҳбарлари қандай келишувларга эришди?

Россия ва АҚШ ўртасидаги юқори даражадаги геосиёсий кескинликка қарамай, икки давлат махсус хизматлари ўртасидаги тўғридан-тўғри алоқалар давом этмоқда. Россия Ташқи разведка хизмати (ТРХ) директори Сергей Наришкин АҚШ Марказий разведка бошқармаси (МРБ) раҳбари Жон Рэтклиффнинг Москвага амалга оширган ташрифи ва ўтказилган музокаралар ҳақида маълум қилди.

Наришкиннинг таъкидлашича, учрашув давомида икки давлат разведка идоралари ваколатига кирувчи кенг қамровли хавфсизлик масалалари муҳокама қилинган.

«Бу давлатлар ўртасидаги оддий амалиёт»: Музокаралар тафсилоти

Россия разведкаси раҳбари мазкур учрашувга ортиқча сиёсий тус бермаслик кераклигини ва бундай мулоқотлар стратегик хавфсизликни таъминлаш учун зарур эканини билдирди:

«АҚШ Марказий разведка бошқармаси директорининг Москвага ташрифи доирасида икки давлат разведка идоралари ваколатига тегишли бўлган қатор муҳим масалалар атрофлича кўриб чиқилди. Бу йирик давлатлар ўртасида доимий йўлга қўйилган оддий ва табиий амалиётдир», — дея қайд этди Сергей Наришкин.

Кремль муносабати: Энг оғир дамларда ҳам узилмаган алоқа

Махсус хизматлар ўртасидаги ёпиқ мулоқотларнинг аҳамияти ҳақида Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков ҳам фикр билдирган эди:

  • Доимий мулоқот канали: Песков АҚШ ва Россия махсус хизматлари ўртасидаги алоқалар икки томонлама муносабатларнинг ҳатто энг инқирозли ва қийин даврларида ҳам тўхтаб қолмаганини алоҳида таъкидлади;

  • Ижобий омил: Кремль вакили бундай тўғридан-тўғри алоқа линиясининг сақланиб қолиши глобал хавфсизлик, кутилмаган тўқнашувларнинг олдини олиш ва инқирозларни бошқаришда ижобий ҳамда стратегик муҳим жараён эканини қайд этди.

Мутахассисларнинг фикрича, Москва ва Вашингтон ўртасидаги бундай ёпиқ музокаралар халқаро барқарорлик ва глобал таҳдидларга қарши курашда муҳим алоқа воситаси бўлиб хизмат қилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Вафот этган тиланчи аёлнинг уйидан миллионлаб пул топилдиВафот этган тиланчи аёлнинг уйидан миллионлаб пул топилдиБугун, 20:47Пезешкиан: "Исломий давлатлар тажовуз майдонига айланмаслиги керак"Пезешкиан: "Исломий давлатлар тажовуз майдонига айланмаслиги керак"Бугун, 20:38Непалдаги сув тошқини 5 та филни Ҳиндистонга оқизиб кетди (видео)Непалдаги сув тошқини 5 та филни Ҳиндистонга оқизиб кетди (видео)Бугун, 20:31Осмонни ёпиш режаси: ЕИ Украинани SAMP/T комплекслари билан таъминламоқдаОсмонни ёпиш режаси: ЕИ Украинани SAMP/T комплекслари билан таъминламоқдаБугун, 19:20Непалда даҳшатли фожиа: 270 киши қурбон бўлди, 500 дан ортиқ хорижлик бедарак йўқолдиНепалда даҳшатли фожиа: 270 киши қурбон бўлди, 500 дан ортиқ хорижлик бедарак йўқолдиБугун, 19:13«Босния қассоби» қамоқда вафот этди: Гаага трибунали маҳкуми энди йўқ!«Босния қассоби» қамоқда вафот этди: Гаага трибунали маҳкуми энди йўқ!Бугун, 19:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди