Starlink ўзининг таклиф қилиш дастурини янгилаб, пул мукофотларини жорий этди

·16·Техно
Starlink ўзининг таклиф қилиш дастурини янгилаб, пул мукофотларини жорий этди

Elon Musk асос солган SpaceX компанияси ўзининг Starlink сунъий йўлдош интернети учун мўлжалланган реферал дастурига жиддий ўзгартиришлар киритди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, эндиликда фойдаланувчилар ўз дўстларини хизматга таклиф қилгани учун нафақат алоқа учун бонуслар, балки тўғридан-тўғри банк ҳисоб рақамига ўтказиладиган пул мукофотларини олишлари мумкин бўлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Аввалги қоидаларга кўра, компания тақдим этган мукофотлар фақатгина келгуси ой учун обунани тўлашга йўналтириладиган «кредитлар» кўринишида берилар эди. Эндиликда эса фойдаланувчилар шахсий кабинет орқали тўғридан-тўғри пул тўловларини танлаш имкониятига эга бўлдилар. Бунинг учун фойдаланувчи ўзининг банк ҳисоб рақамини тизимга улаши кифоя қилади.

Янги тизимнинг бозорга таъсири

Мазкур янгилик сунъий йўлдош интернети бозорида, айниқса чекка ва қишлоқ ҳудудларида кескин ўзгаришларга сабаб бўлиши мумкин. Сабаби, мустақил ўрнатувчилар ва Starlink дилерлари эндиликда ҳар бир уланган мижоз учун реал молиявий рағбатга эга бўлмоқдалар. Бу эса уларни SpaceX учун тўлақонли савдо каналига айлантиради.

Ҳозирча ушбу пул мукофотларини ўз ичига олган янгиланган дастур фақат АҚШ ҳудудидагина амал қилмоқда. Европа мамлакатларида эса аввалроқ бепул обуна ойлари «сервис кредитлари» билан алмаштирилган эди. Мутахассисларнинг фикрича, келгусида Европада ҳам айнан шундай тўғридан-тўғри пул тўлов тизимига ўтилиши эҳтимолдан холи эмас.

Иштирок этиш шартлари ва чекловлар

Дастурда қатнашиш учун фойдаланувчилар маълум талабларга жавоб бериши керак. Хусусан, акция фақат Ресидентиал ёки Роам тарифларидан фойдаланадиган амалдаги фаол Starlink абонентлари учунгина амал қилади. Компаниянинг аввалги қоидаларига кўра, рефераллардан фақат даромад топиш мақсадидагина фойдаланиш хизмат шартларини бузиш деб баҳоланган ва аккаунтнинг блокланишига олиб келиши мумкин эди.

Шунга қарамай, жорий этилган тўғридан-тўғри пул тўловлари тизими мазкур дастурни янги босқичга олиб чиқиб, уни мижозларни жалб қилишнинг анча профессионал ва шаффоф воситасига айлантирмоқда. Бу эса Starlink тармоғининг янада кенгайишига ва глобал миқёсда ўз мавқеини мустаҳкамлашига хизмат қилади.

StarlinkSpaceXИнтернетТехнологияларЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung янги Одйссей мониторларини тақдим этдиSamsung янги Одйссей мониторларини тақдим этдиБугун, 20:51iPhone 17 глобал бозорнинг олти фоизини эгалладиiPhone 17 глобал бозорнинг олти фоизини эгалладиБугун, 19:23Samsung Galaxy S26 FE тақдим этилди: 7 йиллик қўллаб-қувватлаш ва сунъий интеллектSamsung Galaxy S26 FE тақдим этилди: 7 йиллик қўллаб-қувватлаш ва сунъий интеллектБугун, 19:00Max мессенжерининг веб-версияси Apple қурилмаларида оммалашмоқдаMax мессенжерининг веб-версияси Apple қурилмаларида оммалашмоқдаБугун, 18:23Яндексдаги «Бери заряд» хизмати телефони ўчганлар учун янги имконият яратдиЯндексдаги «Бери заряд» хизмати телефони ўчганлар учун янги имконият яратдиБугун, 17:58Xiaomi компанияси 10 000 мА·ч аккумуляторли илк смартфонини тақдим этдиXiaomi компанияси 10 000 мА·ч аккумуляторли илк смартфонини тақдим этдиБугун, 15:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда