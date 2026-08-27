Starlink ўзининг таклиф қилиш дастурини янгилаб, пул мукофотларини жорий этди
Elon Musk асос солган SpaceX компанияси ўзининг Starlink сунъий йўлдош интернети учун мўлжалланган реферал дастурига жиддий ўзгартиришлар киритди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, эндиликда фойдаланувчилар ўз дўстларини хизматга таклиф қилгани учун нафақат алоқа учун бонуслар, балки тўғридан-тўғри банк ҳисоб рақамига ўтказиладиган пул мукофотларини олишлари мумкин бўлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Аввалги қоидаларга кўра, компания тақдим этган мукофотлар фақатгина келгуси ой учун обунани тўлашга йўналтириладиган «кредитлар» кўринишида берилар эди. Эндиликда эса фойдаланувчилар шахсий кабинет орқали тўғридан-тўғри пул тўловларини танлаш имкониятига эга бўлдилар. Бунинг учун фойдаланувчи ўзининг банк ҳисоб рақамини тизимга улаши кифоя қилади.
Янги тизимнинг бозорга таъсириМазкур янгилик сунъий йўлдош интернети бозорида, айниқса чекка ва қишлоқ ҳудудларида кескин ўзгаришларга сабаб бўлиши мумкин. Сабаби, мустақил ўрнатувчилар ва Starlink дилерлари эндиликда ҳар бир уланган мижоз учун реал молиявий рағбатга эга бўлмоқдалар. Бу эса уларни SpaceX учун тўлақонли савдо каналига айлантиради.
Ҳозирча ушбу пул мукофотларини ўз ичига олган янгиланган дастур фақат АҚШ ҳудудидагина амал қилмоқда. Европа мамлакатларида эса аввалроқ бепул обуна ойлари «сервис кредитлари» билан алмаштирилган эди. Мутахассисларнинг фикрича, келгусида Европада ҳам айнан шундай тўғридан-тўғри пул тўлов тизимига ўтилиши эҳтимолдан холи эмас.
Иштирок этиш шартлари ва чекловларДастурда қатнашиш учун фойдаланувчилар маълум талабларга жавоб бериши керак. Хусусан, акция фақат Ресидентиал ёки Роам тарифларидан фойдаланадиган амалдаги фаол Starlink абонентлари учунгина амал қилади. Компаниянинг аввалги қоидаларига кўра, рефераллардан фақат даромад топиш мақсадидагина фойдаланиш хизмат шартларини бузиш деб баҳоланган ва аккаунтнинг блокланишига олиб келиши мумкин эди.
Шунга қарамай, жорий этилган тўғридан-тўғри пул тўловлари тизими мазкур дастурни янги босқичга олиб чиқиб, уни мижозларни жалб қилишнинг анча профессионал ва шаффоф воситасига айлантирмоқда. Бу эса Starlink тармоғининг янада кенгайишига ва глобал миқёсда ўз мавқеини мустаҳкамлашига хизмат қилади.
…