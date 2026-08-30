Олмаота тоғларида 4 минг метрдан ортиқ баландликда уч қиз адашиб қолди

·0·Дунё
Олмаота тоғларида 4 минг метрдан ортиқ баландликда уч қиз адашиб қолди

Олмаота тоғларида уч нафар қиз Сатпаев чўққисидан мустақил равишда туша олмай қолгани сабабли қутқарувчилар ёрдамига муҳтож бўлди. Бу ҳақда Қозоғистон Фавқулодда вазиятлар вазирлиги маълумотларига таяниб, NUR.KZ хабар берди.

Олмаота шаҳри Мониторинг ва тезкор жавоб қайтариш маркази қутқарувчилари уч нафар қизга ёрдам кўрсатган.

Маълум бўлишича, сайёҳ қизлар Сатпаев чўққисидан тушаётган вақтда 4317 метр баландликда қоронғу тушиши сабабли йўлдан адашиб қолган. Шу боис улар ҳаракатни мустақил равишда давом эттира олмаган.

«Гуруҳ қаердалиги ҳақида қутқарувчиларга маълумот келиб тушди. Геолокация маълумотлари ёрдамида мутахассислар қизларнинг аниқ координаталарини тезкорлик билан белгилаб, улар томон йўл олди. Қутқарувчилар сайёҳларни топиб, сўнг уларни хавфсиз йўналиш бўйлаб “Эдельвейс” туристик базасининг шлагбаумигача кузатиб борди», — дейилади ФВВ хабарида.

Яхшиямки, қизлар тиббий ёрдамга муҳтож бўлмаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Австралияда сувараклардан «киборг-қутқарувчилар» яратилдиАвстралияда сувараклардан «киборг-қутқарувчилар» яратилдиБугун, 19:05Ишда 200 марта ўтириб-туришга мажбур қилинган ходима оғир аҳволга тушдиИшда 200 марта ўтириб-туришга мажбур қилинган ходима оғир аҳволга тушдиБугун, 18:58Машғулот пайтида юраги тўхтаган 14 ёшли баскетболчи вафот этдиМашғулот пайтида юраги тўхтаган 14 ёшли баскетболчи вафот этдиБугун, 18:35Денгиз тубидан 83 йиллик сирли немис қайиғи топилдиДенгиз тубидан 83 йиллик сирли немис қайиғи топилдиБугун, 18:21Экскаватордан топилган мушукча қурилишда «ходим» бўлдиЭкскаватордан топилган мушукча қурилишда «ходим» бўлдиБугун, 12:05АҚШнинг уч ҳудудида 1 сентябрь «Ўзбекистон Мустақиллиги куни» деб эълон қилинди (фото)АҚШнинг уч ҳудудида 1 сентябрь «Ўзбекистон Мустақиллиги куни» деб эълон қилинди (фото)Бугун, 11:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди