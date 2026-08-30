30 кунлик визасиз режим: Ўзбекистон–Ҳиндистон саммитининг муҳим тафсилотлари
Президент матбуот котиби Шерзод Асадов Ўзбекистон ва Ҳиндистон етакчиларининг «Кўксарой» қароргоҳида бўлиб ўтган тарихий музокаралари якунида ОАВ учун берган баёнотидан энг асосий ва стратегик фикрларни келтириб ўтди. Қайд этилишича, очиқ ва самимий руҳда кечган мулоқотлар икки давлат ўртасидаги дўстлик, юксак ҳурмат ва ўзаро ишончнинг яна бир ёрқин намойишига айланди.
Саммит натижасида Ҳиндистон Ўзбекистоннинг нафақат ишончли ҳамкори, балки кенг қамровли стратегик шериги мақомига кўтарилгани расман тасдиқланди.
30 кунлик визасиз тартиб, савдо ва иқтисодий янги марралар
Музокаралар давомида аҳоли, туризм ва бизнес учун қулайлик яратувчи қатор муҳим қарорлар маълум қилинди:
30 кунлик визасиз тартиб: Ўзаро фуқаролар қатновини фаоллаштириш, сайёҳлар оқимини кескин ошириш ва ишбилармонлик алоқаларини енгиллаштириш мақсадида 30 кунлик визасиз режим жорий этилиши маълум қилинди;
Савдони 5 млрд долларга етказиш: Ўтган йили ўзаро товар айирбошлаш ҳажми 33 фоизга ўсиб, 1,3 миллиард доллардан ортган бўлса, 2030 йилга қадар ушбу кўрсаткични 5 миллиард долларга етказиш бош мақсад қилиб белгиланди;
Муҳим стратегик соҳалар: Энергетика, ўта муҳим ва нодир минераллар, фармацевтика, соғлиқни сақлаш, электроника, заргарлик ҳамда аграр соҳаларда ҳамкорлик кескин кучайтирилади;
Бизнес мулоқоти: Ҳукуматлараро қўшма комиссия ва Ишбилармонлар кенгаши фаолияти янги суръатда жадаллаштирилади.
Ижро назорати ва маданий-гуманитар кўприк
Келишувларнинг амалий ижросини таъминлаш учун махсус механизмлар ишга туширилади:
ТИВ даражасидаги янги механизм: Барча битимларнинг ижросини тўлиқ ва ўз вақтида таъминлаш мақсадида Ташқи ишлар вазирлари даражасида алоҳида назорат механизми яратилиши белгиланди;
Аниқ «Йўл харитаси»: Қабул қилинган барча келишувларни ҳаётга татбиқ этиш бўйича кенг қамровли «йўл харитаси» ишлаб чиқилади;
Халқаро майдондаги якдиллик: БМТ, ШҲТ, Қўшилмаслик ҳаракати, BRICS ва Глобал Жануб платформаларида ўзаро қўллаб-қувватлаш давом эттирилади;
Маданият ва туризм: Минг йиллик тарихий ришталарга таянган ҳолда маданият ҳафталиклари, кинофестиваллар ва янги қўшма сайёҳлик йўналишлари ташкил этилади.
…