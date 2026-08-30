30 кунлик визасиз режим: Ўзбекистон–Ҳиндистон саммитининг муҳим тафсилотлари

·3·Ўзбекистон
30 кунлик визасиз режим: Ўзбекистон–Ҳиндистон саммитининг муҳим тафсилотлари

Президент матбуот котиби Шерзод Асадов Ўзбекистон ва Ҳиндистон етакчиларининг «Кўксарой» қароргоҳида бўлиб ўтган тарихий музокаралари якунида ОАВ учун берган баёнотидан энг асосий ва стратегик фикрларни келтириб ўтди. Қайд этилишича, очиқ ва самимий руҳда кечган мулоқотлар икки давлат ўртасидаги дўстлик, юксак ҳурмат ва ўзаро ишончнинг яна бир ёрқин намойишига айланди.

Саммит натижасида Ҳиндистон Ўзбекистоннинг нафақат ишончли ҳамкори, балки кенг қамровли стратегик шериги мақомига кўтарилгани расман тасдиқланди.

30 кунлик визасиз тартиб, савдо ва иқтисодий янги марралар

Музокаралар давомида аҳоли, туризм ва бизнес учун қулайлик яратувчи қатор муҳим қарорлар маълум қилинди:

  • 30 кунлик визасиз тартиб: Ўзаро фуқаролар қатновини фаоллаштириш, сайёҳлар оқимини кескин ошириш ва ишбилармонлик алоқаларини енгиллаштириш мақсадида 30 кунлик визасиз режим жорий этилиши маълум қилинди;

  • Савдони 5 млрд долларга етказиш: Ўтган йили ўзаро товар айирбошлаш ҳажми 33 фоизга ўсиб, 1,3 миллиард доллардан ортган бўлса, 2030 йилга қадар ушбу кўрсаткични 5 миллиард долларга етказиш бош мақсад қилиб белгиланди;

  • Муҳим стратегик соҳалар: Энергетика, ўта муҳим ва нодир минераллар, фармацевтика, соғлиқни сақлаш, электроника, заргарлик ҳамда аграр соҳаларда ҳамкорлик кескин кучайтирилади;

  • Бизнес мулоқоти: Ҳукуматлараро қўшма комиссия ва Ишбилармонлар кенгаши фаолияти янги суръатда жадаллаштирилади.

Ижро назорати ва маданий-гуманитар кўприк

Келишувларнинг амалий ижросини таъминлаш учун махсус механизмлар ишга туширилади:

  • ТИВ даражасидаги янги механизм: Барча битимларнинг ижросини тўлиқ ва ўз вақтида таъминлаш мақсадида Ташқи ишлар вазирлари даражасида алоҳида назорат механизми яратилиши белгиланди;

  • Аниқ «Йўл харитаси»: Қабул қилинган барча келишувларни ҳаётга татбиқ этиш бўйича кенг қамровли «йўл харитаси» ишлаб чиқилади;

  • Халқаро майдондаги якдиллик: БМТ, ШҲТ, Қўшилмаслик ҳаракати, BRICS ва Глобал Жануб платформаларида ўзаро қўллаб-қувватлаш давом эттирилади;

  • Маданият ва туризм: Минг йиллик тарихий ришталарга таянган ҳолда маданият ҳафталиклари, кинофестиваллар ва янги қўшма сайёҳлик йўналишлари ташкил этилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Янги давр: Тошкентда қандай стратегик ҳужжатлар имзоланди? (Тўлиқ рўйхат)Янги давр: Тошкентда қандай стратегик ҳужжатлар имзоланди? (Тўлиқ рўйхат)Бугун, 16:53«Кўксарой»да юксак эҳтиром: Президент Нарендра Модига «Олий Даражали Дўстлик» орденини топширди«Кўксарой»да юксак эҳтиром: Президент Нарендра Модига «Олий Даражали Дўстлик» орденини топширдиБугун, 16:41Шавкат Мирзиёев Нарендра Модини Кўксаройда тантанали кутиб олди (фото)Шавкат Мирзиёев Нарендра Модини Кўксаройда тантанали кутиб олди (фото)Бугун, 16:01Ўзбекистонда аҳолига тегишли автомобиллар сони 5 миллионга яқинлашдиЎзбекистонда аҳолига тегишли автомобиллар сони 5 миллионга яқинлашдиКеча, 23:38Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлдиЎзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлдиКеча, 23:34Махсус операция: 13,6 кг опий яширилган хуфия жой фош этилди! (Тезкор тафсилот)Махсус операция: 13,6 кг опий яширилган хуфия жой фош этилди! (Тезкор тафсилот)Кеча, 21:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)