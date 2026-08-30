4 ўйиндан 4 ғалаба: Каримов «Лугано»нинг ғалабасини сақлаб қолишга ёрдам берди

·0·Спорт
4 ўйиндан 4 ғалаба: Каримов «Лугано»нинг ғалабасини сақлаб қолишга ёрдам берди

Швейцария Суперлигасининг 5-тури доирасида бўлиб ўтган «Сион» — «Лугано» баҳси кескин ва муросасиз курашларга бой тарзда кечди. Сафарда ҳаракат қилган «Лугано» жамоаси якунда 2:1 ҳисобида иродали ғалабани қўлга киритиб, муҳим уч очкога эга чиқди.

Ўзбекистонлик ёш ҳимоячи Беҳруз Каримов мазкур учрашувнинг сўнгги қисмида майдонга тушиб, жамоасининг ғалабали ҳисобни сақлаб қолишида фаол иштирок этди.

75-дақиқадаги ўзгариш ва ҳал қилувчи дақиқалар

Майдонда кечган шиддатли баҳс қуйидаги муҳим воқеалар билан ёдда қолди:

  • Каримовнинг майдонга тушиши: Ўзбекистонлик легионер учрашувнинг 75-дақиқасида мураббийлар қарори билан ҳимоя чизиғини мустаҳкамлаш мақсадида захирадан майдонга қўшилди;

  • Сўнгги дақиқалардаги сариқ карточка: Ҳакам томонидан қўшиб берилган 90+1-дақиқада Беҳруз Каримов вақтни чўзгани учун огоҳлантирилиб, сариқ карточка билан жазоланди;

  • Сарбаланд якун: «Лугано» сўнгги дақиқалардаги босимни муваффақиятли қайтариб, сафардан 2:1 ҳисобидаги муҳим ғалаба билан қайтди.

«Лугано» юз фоизлик натижа билан мутлақ пешқадам

Ушбу ғалаба «Лугано»нинг турнир жадвалидаги мавқейини янада мустаҳкамлади:

  • 100 фоизлик кўрсаткич: Ўтказилган 4 та ўйиндан сўнг 4 та ғалаба қайд этган «Лугано» Суперлигада юз фоизлик натижа кўрсатиб, пешқадамликни давом эттирмоқда;

  • Кейинги рақиб: Жамоа миллий чемпионатдаги навбатдаги муҳим учрашувини 3 сентябрь куни «Серветт» клубига қарши ўтказади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ханси Флик Ламине Ямалнинг ҳолати ҳақида нималар деди?Ханси Флик Ламине Ямалнинг ҳолати ҳақида нималар деди?Бугун, 18:50Умар Нурмагомедов даҳшатли нокаутдан сўнг мухлисларига мурожаат қилдиУмар Нурмагомедов даҳшатли нокаутдан сўнг мухлисларига мурожаат қилдиБугун, 17:53«Пахтакор» нега ҳимоячи Абдумажидовни Франция клубига сотишни истамади?«Пахтакор» нега ҳимоячи Абдумажидовни Франция клубига сотишни истамади?Бугун, 17:52«Реал» ичида Моуриньюнинг қайтиши ҳақида нималар дейилмоқда?«Реал» ичида Моуриньюнинг қайтиши ҳақида нималар дейилмоқда?Бугун, 17:4639 ёшда даҳшатли шоу: Месси «Интер Майами» сафида илк покерини қайд этди39 ёшда даҳшатли шоу: Месси «Интер Майами» сафида илк покерини қайд этдиБугун, 17:35Итаума ғалаба қозона туриб, қандай қилиб Хрговичга нокаут бўлди?Итаума ғалаба қозона туриб, қандай қилиб Хрговичга нокаут бўлди?Бугун, 14:42
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)