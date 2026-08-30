4 ўйиндан 4 ғалаба: Каримов «Лугано»нинг ғалабасини сақлаб қолишга ёрдам берди
Швейцария Суперлигасининг 5-тури доирасида бўлиб ўтган «Сион» — «Лугано» баҳси кескин ва муросасиз курашларга бой тарзда кечди. Сафарда ҳаракат қилган «Лугано» жамоаси якунда 2:1 ҳисобида иродали ғалабани қўлга киритиб, муҳим уч очкога эга чиқди.
Ўзбекистонлик ёш ҳимоячи Беҳруз Каримов мазкур учрашувнинг сўнгги қисмида майдонга тушиб, жамоасининг ғалабали ҳисобни сақлаб қолишида фаол иштирок этди.
75-дақиқадаги ўзгариш ва ҳал қилувчи дақиқалар
Майдонда кечган шиддатли баҳс қуйидаги муҳим воқеалар билан ёдда қолди:
Каримовнинг майдонга тушиши: Ўзбекистонлик легионер учрашувнинг 75-дақиқасида мураббийлар қарори билан ҳимоя чизиғини мустаҳкамлаш мақсадида захирадан майдонга қўшилди;
Сўнгги дақиқалардаги сариқ карточка: Ҳакам томонидан қўшиб берилган 90+1-дақиқада Беҳруз Каримов вақтни чўзгани учун огоҳлантирилиб, сариқ карточка билан жазоланди;
Сарбаланд якун: «Лугано» сўнгги дақиқалардаги босимни муваффақиятли қайтариб, сафардан 2:1 ҳисобидаги муҳим ғалаба билан қайтди.
«Лугано» юз фоизлик натижа билан мутлақ пешқадам
Ушбу ғалаба «Лугано»нинг турнир жадвалидаги мавқейини янада мустаҳкамлади:
100 фоизлик кўрсаткич: Ўтказилган 4 та ўйиндан сўнг 4 та ғалаба қайд этган «Лугано» Суперлигада юз фоизлик натижа кўрсатиб, пешқадамликни давом эттирмоқда;
Кейинги рақиб: Жамоа миллий чемпионатдаги навбатдаги муҳим учрашувини 3 сентябрь куни «Серветт» клубига қарши ўтказади.
…