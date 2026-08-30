Ханси Флик Ламине Ямалнинг ҳолати ҳақида нималар деди?
Барселона бош мураббий Ханси Флик жамоанинг ёш иқтидори Ламине Ямалнинг жисмоний ва руҳий ҳолати борасида ўз фикрларини билдириб, мухлисларни хотиржам қилишга уринди. Goal.com хабар беришича, германиялик мутахассис қийин даврни бошдан кечирган футболчи аста-секин ўзининг энг юқори спорт формасини тиклаб бораётганига ишонч билдирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мавсум бошланишидаги оғир тақвим ва апрель ойидаги жароҳат оқибатлари Ямалга ўз таъсирини ўтказмагани йўқ. Шунга қарамай, мураббийлар штаби футболчининг келажагидан оптимизм билан қарамоқда ва унинг ўсиш динамикаси ижобий томонга ўзгараётганини таъкидламоқда.
Футболчининг тикланиш жараёни ва жисмоний ҳолатиХанси Флик Ла Лига доирасидаги Раё Валлекано жамоасига қарши ўйин олдидан ўтказилган матбуот анжуманида Ламине Ямалнинг аҳволи ҳақида тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, футболчи оғир жароҳатдан сўнг Жаҳон чемпионатида майдонга тушгани ва қисқа татилдан кейин дарҳол асосий таркибга қайтгани осон кечмаган.
Шунга қарамай, Билбао Атлетик клубига қарши кечган сўнгги учрашувда ямал майдонда тўлиқ 90 дақиқа ҳаракат қилди. Мураббий бу ҳолат ёш футболчининг жисмоний кондициясини яхшилашда муҳим қадам бўлганини алоҳида таъкидлади.
Руҳий хотиржамлик ва майдондаги ижодкорликЯмалнинг мавсум илк туридаги ўйинидан сўнг бироз тушкунликка тушгани ва бу мутахассислар эътиборидан четда қолмагани муҳокамаларга сабаб бўлган эди. Фликнинг фикрича, ҳозирда машғулотлардаги кайфият тубдан ўзгарган ва футболчи яна ўзининг табассумини қайтариб олган.
Германиялик мутахассис ёш ўйинчига нафақат жисмоний, балки руҳий жиҳатдан ҳам кўмаклашиш зарурлигини қайд этди. Барселона раҳбарияти ва мураббийлар штаби унинг ижодий эркинлигини сақлаб қолган ҳолда, мавсум давомида барқарор ўйин кўрсатишини таъминлаш учун барча чораларни кўрмоқда.
…