Ханси Флик Ламине Ямалнинг ҳолати ҳақида нималар деди?

·7·Спорт
Ханси Флик Ламине Ямалнинг ҳолати ҳақида нималар деди?

Барселона бош мураббий Ханси Флик жамоанинг ёш иқтидори Ламине Ямалнинг жисмоний ва руҳий ҳолати борасида ўз фикрларини билдириб, мухлисларни хотиржам қилишга уринди. Goal.com хабар беришича, германиялик мутахассис қийин даврни бошдан кечирган футболчи аста-секин ўзининг энг юқори спорт формасини тиклаб бораётганига ишонч билдирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мавсум бошланишидаги оғир тақвим ва апрель ойидаги жароҳат оқибатлари Ямалга ўз таъсирини ўтказмагани йўқ. Шунга қарамай, мураббийлар штаби футболчининг келажагидан оптимизм билан қарамоқда ва унинг ўсиш динамикаси ижобий томонга ўзгараётганини таъкидламоқда.

Футболчининг тикланиш жараёни ва жисмоний ҳолати

Ханси Флик Ла Лига доирасидаги Раё Валлекано жамоасига қарши ўйин олдидан ўтказилган матбуот анжуманида Ламине Ямалнинг аҳволи ҳақида тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, футболчи оғир жароҳатдан сўнг Жаҳон чемпионатида майдонга тушгани ва қисқа татилдан кейин дарҳол асосий таркибга қайтгани осон кечмаган.

Шунга қарамай, Билбао Атлетик клубига қарши кечган сўнгги учрашувда ямал майдонда тўлиқ 90 дақиқа ҳаракат қилди. Мураббий бу ҳолат ёш футболчининг жисмоний кондициясини яхшилашда муҳим қадам бўлганини алоҳида таъкидлади.

Руҳий хотиржамлик ва майдондаги ижодкорлик

Ямалнинг мавсум илк туридаги ўйинидан сўнг бироз тушкунликка тушгани ва бу мутахассислар эътиборидан четда қолмагани муҳокамаларга сабаб бўлган эди. Фликнинг фикрича, ҳозирда машғулотлардаги кайфият тубдан ўзгарган ва футболчи яна ўзининг табассумини қайтариб олган.

Германиялик мутахассис ёш ўйинчига нафақат жисмоний, балки руҳий жиҳатдан ҳам кўмаклашиш зарурлигини қайд этди. Барселона раҳбарияти ва мураббийлар штаби унинг ижодий эркинлигини сақлаб қолган ҳолда, мавсум давомида барқарор ўйин кўрсатишини таъминлаш учун барча чораларни кўрмоқда.

Ханси ФликЛамине ЯмалБарселонаЛа ЛигаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Умар Нурмагомедов даҳшатли нокаутдан сўнг мухлисларига мурожаат қилдиУмар Нурмагомедов даҳшатли нокаутдан сўнг мухлисларига мурожаат қилдиБугун, 17:53«Пахтакор» нега ҳимоячи Абдумажидовни Франция клубига сотишни истамади?«Пахтакор» нега ҳимоячи Абдумажидовни Франция клубига сотишни истамади?Бугун, 17:52«Реал» ичида Моуриньюнинг қайтиши ҳақида нималар дейилмоқда?«Реал» ичида Моуриньюнинг қайтиши ҳақида нималар дейилмоқда?Бугун, 17:4639 ёшда даҳшатли шоу: Месси «Интер Майами» сафида илк покерини қайд этди39 ёшда даҳшатли шоу: Месси «Интер Майами» сафида илк покерини қайд этдиБугун, 17:35Итаума ғалаба қозона туриб, қандай қилиб Хрговичга нокаут бўлди?Итаума ғалаба қозона туриб, қандай қилиб Хрговичга нокаут бўлди?Бугун, 14:42«Ҳумо Арена»да катта шоу: «Тайсон» Жўраев қирғиз жангчиси билан октагонга чиқади«Ҳумо Арена»да катта шоу: «Тайсон» Жўраев қирғиз жангчиси билан октагонга чиқадиБугун, 14:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)