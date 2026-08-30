Кипр соҳилларида паром ағдарилиб кетди: қурбонлар бор

·28·Дунё
Кипр соҳилларида паром ағдарилиб кетди: қурбонлар бор

Шимолий Кипр соҳиллари яқинида йўловчиларни олиб кетаётган паром чўкиб кетди. Кема бортида 279 нафар йўловчи бўлган. Ҳодиса оқибатида ҳалок бўлганлар борлиги хабар қилинмоқда. Бу ҳақда NUR.KZ хабар берди.

Маълум қилинишича, 279 нафар йўловчи бўлган кема Гирне шаҳри соҳилидан 2–2,5 километр узоқликда чўка бошлаган.

Капитан кеманинг сув ола бошлагани ва кейин ағдарилиб кетганини маълум қилган.

Айни пайтда қидирув-қутқарув ишлари олиб борилмоқда. Ҳодиса жойи яқинида бўлган қайиқлар ҳалокатга учраган йўловчиларга ёрдам бериш учун етиб келган.

Тан олинмаган республика расмийлари ағдарилиб кетган кема бортида бўлган бир неча киши ҳалок бўлганини маълум қилган.

Odamlar cho'kayotgan kemada qutqaruvchilar yordamini kutishmoqda.
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хоманаий мусулмон давлатларига муҳим чақириқ билан чиқди...Хоманаий мусулмон давлатларига муҳим чақириқ билан чиқди...Бугун, 19:47Дронлар остидаги тўй: фронт яқинида никоҳдан ўтган жуфтлик (фото)Дронлар остидаги тўй: фронт яқинида никоҳдан ўтган жуфтлик (фото)Бугун, 19:30Олмаота тоғларида 4 минг метрдан ортиқ баландликда уч қиз адашиб қолдиОлмаота тоғларида 4 минг метрдан ортиқ баландликда уч қиз адашиб қолдиБугун, 19:17Австралияда сувараклардан «киборг-қутқарувчилар» яратилдиАвстралияда сувараклардан «киборг-қутқарувчилар» яратилдиБугун, 19:05Ишда 200 марта ўтириб-туришга мажбур қилинган ходима оғир аҳволга тушдиИшда 200 марта ўтириб-туришга мажбур қилинган ходима оғир аҳволга тушдиБугун, 18:58Машғулот пайтида юраги тўхтаган 14 ёшли баскетболчи вафот этдиМашғулот пайтида юраги тўхтаган 14 ёшли баскетболчи вафот этдиБугун, 18:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди