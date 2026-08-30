Кипр соҳилларида паром ағдарилиб кетди: қурбонлар бор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Шимолий Кипр соҳиллари яқинида йўловчиларни олиб кетаётган паром чўкиб кетди. Кема бортида 279 нафар йўловчи бўлган. Ҳодиса оқибатида ҳалок бўлганлар борлиги хабар қилинмоқда. Бу ҳақда NUR.KZ хабар берди.
Маълум қилинишича, 279 нафар йўловчи бўлган кема Гирне шаҳри соҳилидан 2–2,5 километр узоқликда чўка бошлаган.
Капитан кеманинг сув ола бошлагани ва кейин ағдарилиб кетганини маълум қилган.
Айни пайтда қидирув-қутқарув ишлари олиб борилмоқда. Ҳодиса жойи яқинида бўлган қайиқлар ҳалокатга учраган йўловчиларга ёрдам бериш учун етиб келган.
Тан олинмаган республика расмийлари ағдарилиб кетган кема бортида бўлган бир неча киши ҳалок бўлганини маълум қилган.
…