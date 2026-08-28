999,9 соф олтин ва кумуш: Мустақилликнинг 35 йиллигига бағишланган тангалар сотувга чиқди
Ўзбекистон Республикаси Марказий банки мамлакатимиз давлат Мустақиллигининг 35 йиллик шонли тўйи муносабати билан қимматбаҳо металлардан тайёрланган янги эсдалик ва инвестицион тангалар муомалага чиқарилганини расман маълум қилди. Ушбу тангалар юқори сифатли дизайни ва қимматбаҳо таркиби билан нафақат тарихий ёдгорлик, балки аҳоли учун ишончли инвестиция активи ҳамдир.
Тангалар юзида Ўзбекистон Республикаси давлат рамзлари ва миллий тимсоллари юксак дид билан тасвирланган.
31,1 граммлик соф олтин ва кумуш: Тангаларнинг хусусиятлари
Чиқарилган эсдалик маҳсулотлари жаҳон нумизматикаси ва қимматбаҳо металлар бозорининг юқори стандартларига тўлиқ жавоб беради:
Металл софлиги: Тангалар 999,9 пробали соф олтин ва соф кумушдан ишланган;
Оғирлиги: Ҳар бир танганинг соф оғирлиги 31,1 граммни (1 трой унция) ташкил этади;
Инвестицион ва коллекцион қиймат: Қимматбаҳо металл сифатида улар инфляциядан ҳимояловчи ишончли жамғарма воситаси бўлиб хизмат қилади.
Қандай ва қаердан харид қилиш мумкин?
Фуқаролар ва коллекционерлар учун тангаларни сотиб олишнинг қулай шартлари яратилган:
Харид вариантлари: Эсдалик тангаларини махсус 3 доналик тўлиқ коллекция тўплами кўринишида ёки хоҳишга кўра алоҳида-алоҳида харид қилиш имконияти мавжуд;
Сотув нуқталари: Харид қилиш учун республикамиздаги тижорат банкларининг тегишли филиалларига мурожаат қилиш лозим;
Нархлар тўғрисида: Марказий банк маълумотига кўра, «Мустақилликнинг 35 йиллиги» эсдалик тангаларининг амалдаги сотув нархлари тижорат банклари томонидан бозор конъюнктурасига мос равишда эълон қилиб борилади.
…