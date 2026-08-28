999,9 соф олтин ва кумуш: Мустақилликнинг 35 йиллигига бағишланган тангалар сотувга чиқди

·27·Иқтисодиёт
999,9 соф олтин ва кумуш: Мустақилликнинг 35 йиллигига бағишланган тангалар сотувга чиқди

Ўзбекистон Республикаси Марказий банки мамлакатимиз давлат Мустақиллигининг 35 йиллик шонли тўйи муносабати билан қимматбаҳо металлардан тайёрланган янги эсдалик ва инвестицион тангалар муомалага чиқарилганини расман маълум қилди. Ушбу тангалар юқори сифатли дизайни ва қимматбаҳо таркиби билан нафақат тарихий ёдгорлик, балки аҳоли учун ишончли инвестиция активи ҳамдир.

Тангалар юзида Ўзбекистон Республикаси давлат рамзлари ва миллий тимсоллари юксак дид билан тасвирланган.

31,1 граммлик соф олтин ва кумуш: Тангаларнинг хусусиятлари

Чиқарилган эсдалик маҳсулотлари жаҳон нумизматикаси ва қимматбаҳо металлар бозорининг юқори стандартларига тўлиқ жавоб беради:

  • Металл софлиги: Тангалар 999,9 пробали соф олтин ва соф кумушдан ишланган;

  • Оғирлиги: Ҳар бир танганинг соф оғирлиги 31,1 граммни (1 трой унция) ташкил этади;

  • Инвестицион ва коллекцион қиймат: Қимматбаҳо металл сифатида улар инфляциядан ҳимояловчи ишончли жамғарма воситаси бўлиб хизмат қилади.

999,9 соф олтин ва кумуш: Мустақилликнинг 35 йиллигига бағишланган тангалар сотувга чиқди

Қандай ва қаердан харид қилиш мумкин?

Фуқаролар ва коллекционерлар учун тангаларни сотиб олишнинг қулай шартлари яратилган:

  • Харид вариантлари: Эсдалик тангаларини махсус 3 доналик тўлиқ коллекция тўплами кўринишида ёки хоҳишга кўра алоҳида-алоҳида харид қилиш имконияти мавжуд;

  • Сотув нуқталари: Харид қилиш учун республикамиздаги тижорат банкларининг тегишли филиалларига мурожаат қилиш лозим;

  • Нархлар тўғрисида: Марказий банк маълумотига кўра, «Мустақилликнинг 35 йиллиги» эсдалик тангаларининг амалдаги сотув нархлари тижорат банклари томонидан бозор конъюнктурасига мос равишда эълон қилиб борилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тадбиркорларга жарима қўлланмайди: Президент янги фармонни имзолади!Тадбиркорларга жарима қўлланмайди: Президент янги фармонни имзолади!Бугун, 19:472 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди2 сентябрь учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 17:472 сентябрь куни доллар курси ошиши кутилмоқда2 сентябрь куни доллар курси ошиши кутилмоқдаБугун, 11:42Ўзбекистон энергетикасида катта бурилиш: Газ таъминоти нега қисқармоқда ва аҳолини нималар кутяпти?Ўзбекистон энергетикасида катта бурилиш: Газ таъминоти нега қисқармоқда ва аҳолини нималар кутяпти?Бугун, 09:4828 август учун валюта курслари эълон қилинди28 август учун валюта курслари эълон қилиндиКеча, 18:02Ҳар бешинчи ўзбекистонлик қарздор: Марказий банк кредит бўйича шов-шувли рақамларни очдиҲар бешинчи ўзбекистонлик қарздор: Марказий банк кредит бўйича шов-шувли рақамларни очдиКеча, 16:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

13 август учун валюта курслари эълон қилинди
13 август учун валюта курслари эълон қилинди
25 август учун валюта курслари эълон қилинди
25 август учун валюта курслари эълон қилинди
4 август учун валюта курслари эълон қилинди
4 август учун валюта курслари эълон қилинди
27 август учун валюта курслари эълон қилинди
27 август учун валюта курслари эълон қилинди
27 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда
27 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда
3 август учун валюта курслари эълон қилинди
3 август учун валюта курслари эълон қилинди
26 август учун валюта курслари эълон қилинди
26 август учун валюта курслари эълон қилинди
28 август учун валюта курслари эълон қилинди
28 август учун валюта курслари эълон қилинди