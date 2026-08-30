Дронлар остидаги тўй: фронт яқинида никоҳдан ўтган жуфтлик (фото)

·1·Дунё
Дронлар остидаги тўй: фронт яқинида никоҳдан ўтган жуфтлик (фото)

Украинанинг Россия билан уруши фронти яқинлашиб келаётган Краматорск шаҳрида 35 ёшли Тетяна ва Александр никоҳдан ўтди. Жуфтлик тўй маросимини шаҳар марказидаги Тинчлик майдонида, дронлар хавфи ва ҳарбий таҳдидлар кучайган бир шароитда ўтказди. Бу ҳақда «The Guardian» хабар берди.

Маросим 29 август — Украина Мустақиллик кунида бўлиб ўтган. Тўйдан уч кун олдин Краматорск расман жанговар ҳудуд таркибига киритилган эди. Шаҳарда бино-иншоотларнинг кўп қисми зарарланган, айрим кўчалар дронларга қарши тўрлар билан қопланган.

Oq kiyimdagi ayol harbiy libosdagi erkak bilan bino ichida turibdi.

«The Guardian» маълумотига кўра, тўйдан олдинги бир неча кун ичида Краматорскда 51 та ўққа тутиш ҳолати қайд этилган ва олти киши ҳалок бўлган.

Шундай хавфли вазиятга қарамай, Тетяна ва Александр никоҳни айнан Краматорскда ўтказишга қарор қилган. Александр бу қарорни Донецк вилояти ва унинг хотираларини асраб қолиш истаги билан изоҳлаган.

Тетяна фронтда кўнгилли ҳарбий тиббиёт ходими сифатида хизмат қилади. Унинг тиббий эвакуация гуруҳи тўйдан бир неча кун олдин Киевга қайта жўнатилган бўлса-да, у маросимда иштирок этиш учун шарқий Украинага қайтиб келган. Александр эса армия капитани ҳисобланади.

Harbiy kiyimdagi erkak oq ko'ylakdagi ayolni qo'lida ko'tarib turibdi.

Жуфтлик шу йил февраль ойида танишган. Тетяна Александрга интернет орқали мурожаат қилиб, унга тиббий ёрдам кўрсатишни таклиф қилган.

Никоҳни расмийлаштириш маросими видеоқўнғироқ орқали онлайн тарзда ўтказилган. Украинада уруш шароитида жисмонан бир жойга тўплана олмайдиган жуфтликлар учун онлайн никоҳ хизмати 2024 йилда жорий этилган.

Тетяна ва Александр никоҳ узукларини тақиб, қасамёд қилди ва бир-бирини ўпди. Маросимдан сўнг улар шаҳарда очиқ бўлган кам сонли муассасалардан бири — қаҳвахонага бориб, тўй тортини тановул қилган.

Harbiy kiyimdagi erkak va oq ko'ylakli ayol bir-birining qo'lidan tutib turibdi.

Тўй пайтида шаҳар устида дрон пайдо бўлгани ҳақида хабар тарқалиб, қисқа вақтга хавотирли вазият юзага келган. Шунга қарамай, жуфтлик маросимни давом эттирган.

Қизиғи, Тетяна ва Александрнинг ёши Украина мустақиллиги ёшига тенг — ҳар иккиси ҳам 35 ёшда. Улар урушга қарамай, келажак қуриш ва фарзандли бўлишни режалаштирмоқда.

Harbiy kiyimdagi erkak va oq koʻylakdagi ayol bino oldida qoʻl ushlab turibdi.
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олмаота тоғларида 4 минг метрдан ортиқ баландликда уч қиз адашиб қолдиОлмаота тоғларида 4 минг метрдан ортиқ баландликда уч қиз адашиб қолдиБугун, 19:17Австралияда сувараклардан «киборг-қутқарувчилар» яратилдиАвстралияда сувараклардан «киборг-қутқарувчилар» яратилдиБугун, 19:05Ишда 200 марта ўтириб-туришга мажбур қилинган ходима оғир аҳволга тушдиИшда 200 марта ўтириб-туришга мажбур қилинган ходима оғир аҳволга тушдиБугун, 18:58Машғулот пайтида юраги тўхтаган 14 ёшли баскетболчи вафот этдиМашғулот пайтида юраги тўхтаган 14 ёшли баскетболчи вафот этдиБугун, 18:35Денгиз тубидан 83 йиллик сирли немис қайиғи топилдиДенгиз тубидан 83 йиллик сирли немис қайиғи топилдиБугун, 18:21Экскаватордан топилган мушукча қурилишда «ходим» бўлдиЭкскаватордан топилган мушукча қурилишда «ходим» бўлдиБугун, 12:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди