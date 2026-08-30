Машғулот пайтида юраги тўхтаган 14 ёшли баскетболчи вафот этди

·0·Дунё
Машғулот пайтида юраги тўхтаган 14 ёшли баскетболчи вафот этди

Россиялик 14 ёшли иқтидорли баскетболчи Арон Семернинов машғулот вақтида тўсатдан ҳушидан кетиб, юраги тўхташи оқибатида вафот этди.

Фожиали ҳодиса 25 август, сешанба куни содир бўлган. Эътиборли жиҳати, ушбу сана Ароннинг отаси — Россия U20 терма жамоаси бош мураббийи Роман Семерниновнинг 45 ёшга тўлган кунига ҳам тўғри келган.

Арон Семернинов ёшига қарамай, баскетболда катта истиқболга эга спортчилардан бири ҳисобланган. У аввал Краснодар шаҳридаги «Локомотив-Кубань» клубининг ёшлар академиясида тайёргарлик кўрган.

Жорий йил баҳорида эса у Москва вилоятига кўчиб ўтиб, Химки шаҳрида ташкил этилган янги ёшлар жамоаси сафига қўшилган. Фожиали воқеа айнан у шу жамоада машғулот ўтказаётган вақтда юз берган.

Ёш спортчи бу вақтгача ўз ёши учун анча яхши натижаларга эришиб улгурган эди. У U14 жамоаси билан Россия миллий чемпионатида бронза медалига сазовор бўлган. Шунингдек, Краснодар вилояти чемпионатида энг қимматли ўйинчи деб топилган.

«Локомотив-Кубань» академияси Арон ҳақида илиқ фикр билдириб, унинг 2023 йилда клуб тизимига қўшилганини маълум қилди.

«Арон 2023 йилда қизил-яшил клуб тизимига келиб қўшилди ва қисқа вақт ичида ишончли жамоадош ҳамда яхши дўстга айланди. Академияда у мураббийлар раҳбарлигида тайёргарлик кўриб, келажакдаги ғалабалар учун муҳим тажриба орттирди.

Орадан бир йил ўтиб, баскетболчи янги ташкил этилган “Loko-2012” жамоаси шарафини ҳимоя қила бошлади. Иқтидорли пойнт-гард ўз жамоасининг энг асосий ва умидли ўйинчиларидан бири бўлиб, миллий ҳамда минтақавий мусобақаларда мунтазам равишда очко ва самарадорлик кўрсаткичларида пешқадамлик қиларди», — дейилади академия баёнотида.

2026 йил ёзи Россия баскетболи учун ҳам оғир ва қайғули давр бўлди. 26 июнь куни VTB Ягона лигасининг фахрий президенти ва сўнгги ўттиз йил давомида Россия баскетболидаги энг нуфузли шахслардан бири Сергей Иванов вафот этди.

28 июль куни «Динамо Приморье» президенти ва бош мураббийи Эдуард Сандлер 44 ёшида ҳаётдан кўз юмди. 30 июль куни эса Олимпия чемпиони ва афсонавий баскетболчи Иван Едешко 81 ёшида вафот этди.

23 август куни 36 ёшли баскетбол агенти Сергей Индейкин ҳам тўсатдан юзага келган касалликдан сўнг оламдан ўтди.

Ароннинг отаси, шунингдек, «Химки» баскетбол клуби бош мураббийи Роман Семернинов ўғли билан боғлиқ мусибатдан кейин ижтимоий тармоқда юракни эзадиган сўзларни ёзди.

«Юрагим синди, энди сўзлар ҳам қолмади. Атрофни қоронғулик қоплади, ҳар бир сатр оғриқ билан тўлди. Сен менинг севимли, азиз ўғлимсан. Бундан кейин қандай яшашни тасаввур ҳам қила олмаяпман.

Сен абадий яшайсан. Сен бизнинг қаҳрамонимизсан. Уч ва баскетбол ўйна. Биз сени сўз билан ифодалаб бўлмайдиган даражада яхши кўрамиз ва сен тириклигингга ишонамиз — сен фақат жуда олисларга баскетбол ўйнаш учун учиб кетдинг», — деб ёзди у.

Марҳум Арон Семерниновдан ташқари онаси Елена ҳам қолди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Денгиз тубидан 83 йиллик сирли немис қайиғи топилдиДенгиз тубидан 83 йиллик сирли немис қайиғи топилдиБугун, 18:21Экскаватордан топилган мушукча қурилишда «ходим» бўлдиЭкскаватордан топилган мушукча қурилишда «ходим» бўлдиБугун, 12:05АҚШнинг уч ҳудудида 1 сентябрь «Ўзбекистон Мустақиллиги куни» деб эълон қилинди (фото)АҚШнинг уч ҳудудида 1 сентябрь «Ўзбекистон Мустақиллиги куни» деб эълон қилинди (фото)Бугун, 11:52Мамонтлар қайтиши мумкинми? Олимлар кутилмаган режани бошладиМамонтлар қайтиши мумкинми? Олимлар кутилмаган режани бошладиБугун, 11:45Саудия Арабистонида дунёдаги энг тез аттракцион ишламоқда (видео)Саудия Арабистонида дунёдаги энг тез аттракцион ишламоқда (видео)Бугун, 11:34Аёл 11 ойлик ўғлини отасига бермаслик учун ўлдирдиАёл 11 ойлик ўғлини отасига бермаслик учун ўлдирдиБугун, 11:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди