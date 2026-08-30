Олмалиқдаги ёнғиндан сўнг Қуръон китоби эътиборни тортди...
Бугун, 30 август куни Олмалиқ шаҳридаги «Ойдин деҳқон бозори»да ёнғин содир бўлди. Ёнғин оқибатида бозордаги савдо расталари ва товарларга зарар етган. Ҳодиса жойидан тарқалган суратлар орасида эса бир манзара кўпчилик эътиборини тортди — ён-атрофи куйган Қуръон китоби деярли бутун ҳолда қолган.
Суратда муқаддас китобнинг муқоваси ва саҳифаларининг ташқи қисмлари ёнғиндан зарарлангани кўринади. Бироқ унинг ички саҳифалари ва Қуръон матни сақланиб қолган.
Олмалиқда бозорда ёнғин содир бўлди
Расмий маълумотларга кўра, 30 август куни соат 05:18 атрофида Тошкент вилояти Олмалиқ шаҳрининг «Ҳамза» маҳалласида жойлашган «Ойдин деҳқон бозори»да ёнғин чиққан.
Ёнғин-қутқарув бўлинмалари воқеа жойига етиб бориб, алангани қуршаган ва ёнғин соат 07:12 да ўчирилган. Ҳодиса оқибатида тан жароҳати олганлар ҳақида маълумот келиб тушмаган. Айни пайтда ёнғин сабаби ва етказилган моддий зарар миқдори аниқланмоқда.
Куйган товарлар орасидаги сурат кўпчиликни ўйлантирди
Ҳодисадан кейин тарқалган мазкур суратда қўлда ушлаб турилган Қуръон китоби акс этган.
Китобнинг ташқи қисми ёнғин таъсирида қорайган ва айрим жойлари куйган. Шу билан бирга, очилган саҳифалардаги арабий матн кўриниб турибди.
Суратдаги ҳолат кўпчиликда турли ҳис-туйғулар уйғотиши табиий.
«Ҳамма нарса ёнган, лекин Қуръон ёнмаган», деган изоҳлар билан ушбу ҳолат ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда.
Бу ҳолатга қандай қараш керак?
Диний нуқтаи назардан Қуръон мусулмонлар учун муқаддас китоб ҳисобланади. Шу сабабли ёнғиндан кейин унинг матни сақланиб қолгани кўпчилик учун таъсирли манзара бўлди.
Бироқ воқеанинг қандай содир бўлгани, китобнинг айнан қайси шароитда сақланиб қолгани ҳақида ҳозирча расмий эксперт хулосаси мавжуд эмас.
Шунинг учун суратдаги ҳолатни факт сифатида келтириш, унга нисбатан диний ва шахсий хулосани эса ўқувчининг ўзига қолдириш тўғри бўлади.
Олмалиқдаги ёнғин бўйича текширув давом этмоқда
Айни пайтда асосий эътибор ёнғиннинг келиб чиқиш сабаблари ва бозорга етказилган зарарни аниқлашга қаратилган.
Расмий маълумотларга кўра, ҳодиса натижасида жабрланганлар йўқ.
Қуръон китоби акс этган сурат эса ёнғиндан кейинги энг кўп муҳокама қилинаётган тасвирлардан бирига айланди.
Бир томонда ёнғин излари, иккинчи томонда эса саҳифалари сақланган Қуръон — Олмалиқдаги бу манзара кўпчиликни бефарқ қолдирмади.
…