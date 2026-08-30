Олмалиқдаги ёнғиндан сўнг Қуръон китоби эътиборни тортди...

·0·Жамият
Олмалиқдаги ёнғиндан сўнг Қуръон китоби эътиборни тортди...

Бугун, 30 август куни Олмалиқ шаҳридаги «Ойдин деҳқон бозори»да ёнғин содир бўлди. Ёнғин оқибатида бозордаги савдо расталари ва товарларга зарар етган. Ҳодиса жойидан тарқалган суратлар орасида эса бир манзара кўпчилик эътиборини тортди — ён-атрофи куйган Қуръон китоби деярли бутун ҳолда қолган.

Суратда муқаддас китобнинг муқоваси ва саҳифаларининг ташқи қисмлари ёнғиндан зарарлангани кўринади. Бироқ унинг ички саҳифалари ва Қуръон матни сақланиб қолган.

Олмалиқда бозорда ёнғин содир бўлди

Расмий маълумотларга кўра, 30 август куни соат 05:18 атрофида Тошкент вилояти Олмалиқ шаҳрининг «Ҳамза» маҳалласида жойлашган «Ойдин деҳқон бозори»да ёнғин чиққан.

Ёнғин-қутқарув бўлинмалари воқеа жойига етиб бориб, алангани қуршаган ва ёнғин соат 07:12 да ўчирилган. Ҳодиса оқибатида тан жароҳати олганлар ҳақида маълумот келиб тушмаган. Айни пайтда ёнғин сабаби ва етказилган моддий зарар миқдори аниқланмоқда.

Куйган товарлар орасидаги сурат кўпчиликни ўйлантирди

Ҳодисадан кейин тарқалган мазкур суратда қўлда ушлаб турилган Қуръон китоби акс этган.

Китобнинг ташқи қисми ёнғин таъсирида қорайган ва айрим жойлари куйган. Шу билан бирга, очилган саҳифалардаги арабий матн кўриниб турибди.

Суратдаги ҳолат кўпчиликда турли ҳис-туйғулар уйғотиши табиий.

«Ҳамма нарса ёнган, лекин Қуръон ёнмаган», деган изоҳлар билан ушбу ҳолат ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда.

Бу ҳолатга қандай қараш керак?

Диний нуқтаи назардан Қуръон мусулмонлар учун муқаддас китоб ҳисобланади. Шу сабабли ёнғиндан кейин унинг матни сақланиб қолгани кўпчилик учун таъсирли манзара бўлди.

Бироқ воқеанинг қандай содир бўлгани, китобнинг айнан қайси шароитда сақланиб қолгани ҳақида ҳозирча расмий эксперт хулосаси мавжуд эмас.

Шунинг учун суратдаги ҳолатни факт сифатида келтириш, унга нисбатан диний ва шахсий хулосани эса ўқувчининг ўзига қолдириш тўғри бўлади.

Олмалиқдаги ёнғин бўйича текширув давом этмоқда

Айни пайтда асосий эътибор ёнғиннинг келиб чиқиш сабаблари ва бозорга етказилган зарарни аниқлашга қаратилган.

Расмий маълумотларга кўра, ҳодиса натижасида жабрланганлар йўқ.

Қуръон китоби акс этган сурат эса ёнғиндан кейинги энг кўп муҳокама қилинаётган тасвирлардан бирига айланди.

Бир томонда ёнғин излари, иккинчи томонда эса саҳифалари сақланган Қуръон — Олмалиқдаги бу манзара кўпчиликни бефарқ қолдирмади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўлиПулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўлиБугун, 17:53Олмалиқдаги бозорда катта ёнғин чиқдиОлмалиқдаги бозорда катта ёнғин чиқдиБугун, 10:38Мактаб сумкаси неча килограмм бўлиши керак? Расмий меъёрлар ва муҳим қоидаларМактаб сумкаси неча килограмм бўлиши керак? Расмий меъёрлар ва муҳим қоидаларБугун, 07:14Йўлдаги жанжаллар учун жазо кучайтирилиши керакми?Йўлдаги жанжаллар учун жазо кучайтирилиши керакми?Бугун, 07:071 сентябрдан биринчи қаватдаги хонадонлар бўйича қоида ўзгарадими?1 сентябрдан биринчи қаватдаги хонадонлар бўйича қоида ўзгарадими?Бугун, 06:56Тошкент осмонида Ўзбекистон байроғи акс этдиТошкент осмонида Ўзбекистон байроғи акс этдиБугун, 02:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди